Menlu Iran: Ledakan Besar di Wilayah Jika Perang Gaza Berlanjut

IslamTimes - Berlanjutnya perang Gaza akan menyebabkan ledakan regional, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan kepada Forum Doha pada hari Senin (11/12), sambil menjelaskan bahwa cakupan konflik telah meluas hingga mencakup Lebanon dan Yaman.

“Setiap saat ada kemungkinan terjadinya ledakan besar di kawasan ini, yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak mana pun,” katanya saat berbicara melalui penerjemah bahasa Inggris dalam wawancara virtual yang dilakukan oleh Becky Anderson dari CNN.“Setidaknya setiap minggu, kami menerima pesan dari AS yang memberitahukan kami bahwa pangkalan AS di Suriah dan Irak menjadi sasaran kelompok tertentu,” kata Amir Abdollahian. Kelompok-kelompok ini “membela masyarakat Arab dan Muslim di Gaza; itulah sebabnya mereka menargetkan pangkalan AS di Suriah dan Irak.”Entitas Zionis “Israel”, yang menurutnya pada dasarnya adalah proksi regional AS yang tidak dapat dianggap sebagai sebuah negara, tidak dapat mengalahkan Hamas bahkan jika Hamas melawan mereka selama 10 tahun ke depan, kata Amir Abdollahian.“Hamas siap berperang bertahun-tahun dan bisa memproduksi serta membeli senjata,” jelasnya.Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober adalah akibat langsung dari pembentukan entitas apartheid Zionis “Israel” 75 tahun yang lalu, ketika ia menjelaskan bahwa wilayah di dalam perbatasannya dianggap sebagai tanah Palestina yang diduduki.“Kami tidak mengakui ‘Israel’ sebagai sebuah pemerintahan. Mereka baru saja menjadi kekuatan pendudukan selama 75 tahun,” kata Amir Abdollahian seraya menyerukan AS untuk “meninggalkan dukungan mereka yang tanpa syarat dan tak tergoyahkan terhadap ‘Israel’”.Hamas adalah “gerakan pembebasan melawan” pendudukan tersebut, katanya. Iran mendukung “kelompok perlawanan” seperti Hamas yang berupaya membebaskan wilayah Palestina, jelasnya, seraya menambahkan bahwa hal ini juga mencakup Hizbullah dan Jihad Islam.Dia menuduh entitas Zionis “Israel” menggunakan kekuatan yang tidak proporsional di Gaza, merujuk pada angka Hamas yang menyebutkan 18.000 korban jiwa warga Palestina akibat perang tersebut.Dalam membahas konflik Zionis “Israel”-Palestina secara umum, Amir Abdollahian mengatakan bahwa resolusi terbaik adalah mengadakan referendum di hadapan penduduk Yahudi, Kristen, dan Muslim di wilayah tersebut dan menanyakan pendapat mereka tentang resolusi tersebut.Namun dia mengklarifikasi bahwa Iran tidak percaya pada resolusi “dua negara” terhadap konflik Zionis “Israel”-Palestina – dan, katanya, juga tidak percaya pada entitas Zionis “Israel”. Tehran ingin melihat negara Palestina di seluruh wilayahnya dan Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu ingin semuanya menjadi bagian dari Zionis “Israel”, katanya.“Satu-satunya kesamaan yang kami miliki adalah tidak satu pun dari kami yang percaya pada solusi ‘dua negara’.”Amir Abdollahian menuduh entitas tersebut ingin memindahkan secara paksa warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung ke Mesir dan mereka yang berada di Tepi Barat yang diduduki ke Yordania.[IT/r]