Menlu RI: Tindakan Israel Bunuh Warga Sipil Gaza Bukan "Self-Defence"

Islam Times - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan bahwa tindakan militer Israel di Gaza, yang menewaskan ribuan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan bayi, bukanlah bentuk self-defense. Retno juga menuding tentara Israel merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp pengungsi, dan melanggar hak-hak dasar Palestina.

“Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” kata Retno dalam diskusi mengenai masa depan HAM serta perdamaian dan keamanan, di Kantor PBB di Jenewa, Swiss.Dalam pertemuan tersebut, Retno mengajak negara-negara anggota PBB untuk memperbarui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang berkomitmen sebagai pembela HAM harus terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.“Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” ujar Retno.Dia mendesak negara-negara untuk menolak standar ganda dalam penegakan HAM, terutama merujuk pada negara-negara Barat pendukung Israel yang vokal mengenai HAM namun tampak mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Gaza.“Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar HAM,” kata Retno.Maka dari itu, dia menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM tersebut dapat segera dihentikan.“Proses perdamaian yang sesungguhnya agar segera dimulai khususnya menuju solusi dua negara, dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” tutur dia.Diskusi panel "The Human Rights 75 Initiative Roundtable on Future of Human Rights & Peace & Security" diadakan dalam rangka memperingati 75 Tahun Deklarasi Universal HAM PBB. Panelis melibatkan Menlu RI, Presiden Polandia, Presiden Senegal, dan Menlu Palestina, dipimpin oleh Wakil Presiden Kolombia.