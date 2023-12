PBB: Rumah Sakit di Gaza Mencapai Titik Puncak Akibat Pemboman IOF dan Infeksi Meningkat

Gaza Hospital

IslamTimes - PBB mengatakan hanya 13 dari 36 rumah sakit di Jalur Gaza yang berfungsi sebagian karena pasukan Pasukan Pendudukan Zionis Israel (IOF) menargetkan pusat-pusat medis dan staf di tengah pemboman besar-besaran terhadap wilayah yang terkepung.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Selasa (12/12) bahwa layanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit operasional “terbatas” karena mereka kehabisan kapasitas tempat tidur.“Dua rumah sakit besar di Gaza selatan beroperasi tiga kali lipat dari kapasitas tempat tidur mereka dan menghadapi kekurangan pasokan dasar dan bahan bakar,” kata laporan itu. “Hanya satu dari rumah sakit ini yang berada di utara.”“Tingkat keterisian [tempat tidur] kini mencapai 206 persen di bagian rawat inap dan 250 persen di unit perawatan intensif. Selain itu, rumah sakit-rumah sakit ini menyediakan perlindungan bagi ribuan pengungsi,” tambahnya mengutip data dari Kementerian Kesehatan Gaza.Laporan tersebut juga mengatakan bahwa bagian bersalin di Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya, utara Gaza, diserang pada hari Senin, yang mengakibatkan kematian beberapa ibu.Rumah sakit tersebut masih dikepung oleh pasukan dan tank Zionis “Israel”, dan pertempuran dilaporkan terjadi di sekitarnya selama tiga hari berturut-turut, tambah laporan OCHA.“Rumah sakit saat ini menampung 65 pasien, termasuk 12 anak di unit perawatan intensif [ICU] dan enam bayi baru lahir di inkubator. Sekitar 3.000 pengungsi internal (IDP) masih terjebak di fasilitas tersebut dan menunggu evakuasi karena dilaporkan mengalami kekurangan air, makanan, dan listrik yang parah.”Ahmed al-Kahlout, kepala Rumah Sakit Kamal Adwan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “tidak ada yang bisa meninggalkan” rumah sakit tersebut, yang telah dikepung oleh tank Zionis “Israel” selama empat hari dan mereka menghadapi kondisi yang “sangat sulit”.Laporan OCHA juga mengatakan bahwa selama enam hari berturut-turut, Rumah Sakit Al-Awda di Jabalya (Gaza utara) masih dikepung oleh pasukan IOF sementara pertempuran dilaporkan terjadi di sekitarnya.“Dilaporkan, 250 dokter, pasien, dan anggota keluarga mereka terjebak di dalam rumah sakit,” katanya, menambahkan bahwa dua staf medis dilaporkan dibunuh oleh pasukan Zionis “Israel” saat bertugas di dalam rumah sakit pada hari Sabtu.“Mari kita perjelas: Al-Awda adalah rumah sakit yang berfungsi dengan staf medis dan banyak pasien dalam kondisi rentan. Menargetkan pekerja medis saat mereka merawat pasiennya benar-benar tercela dan tidak manusiawi,” kata The Doctors Without Borders [Medecins Sans Frontieres, atau MSF] di X, yang sebelumnya bernama Twitter.Lingkungan Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir Al-Balah dan Rumah Sakit Al-Amal di Khan Younis juga berulang kali dibombardir pada hari Minggu dan Senin sehingga menghambat akses puluhan korban, menurut laporan tersebut.Rumah sakit di Gaza secara rutin dipandang hanya sebagai sasaran militer bagi militer "Israel". entitas apartheid "Israel" telah berulang kali mengklaim bahwa Hamas menempatkan basis operasionalnya di terowongan-terowongan di bawah rumah sakit dan infrastruktur sipil lainnya, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Hamas.Tentara Zionis “Israel” sejauh ini gagal menunjukkan bukti yang meyakinkan mengenai terowongan yang dikelola Hamas atau pusat komando militer di bawah rumah sakit.Di bagian lain laporannya, OCHA menyuarakan keprihatinan atas cepatnya penyebaran penyakit menular di Jalur Gaza karena “kepadatan dan kondisi sanitasi yang buruk” di tempat penampungan yang disediakan oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat [UNRWA] di selatan.“Ada peningkatan signifikan pada beberapa penyakit dan kondisi menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, infeksi kulit, dan kondisi terkait kebersihan seperti kutu,” kata laporan itu.Laporan tersebut menambahkan bahwa rata-rata, tempat penampungan UNRWA yang terletak di wilayah tengah dan selatan saat ini menampung sembilan kali lipat jumlah pengungsi dari yang direncanakan.Sejak dimulainya serangan pada tanggal 7 Oktober, entitas tersebut telah membunuh sedikitnya 18.205 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 49.645 lainnya.Ribuan lainnya juga hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan di Gaza, yang berada di bawah “pengepungan total” oleh entitas Zionis “Israel”.Sebelumnya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa “sistem kesehatan di Gaza berada dalam kondisi lemah dan ambruk, dengan risiko yang diperkirakan akan memburuk seiring dengan memburuknya situasi dan semakin dekatnya kondisi musim dingin.[IT/r]