AS Semakin Terisolasi dalam Mendukung 'Israel' Saat 153 Negara Memilih Gencatan Senjata di PBB

US increasingly alone in ‘Israel’ support

IslamTimes - Amerika Serikat tampak semakin terisolasi di panggung dunia pada hari Selasa (12/12) setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Sorakan dan tepuk tangan bergema di seluruh ruang Majelis Umum di New York ketika pemungutan suara darurat diumumkan. Sebanyak 153 negara anggota dari 193 total anggota mendukung resolusi tersebut, dengan hanya 10 negara termasuk AS, Zionis ‘Israel’ dan Austria yang memberikan suara menentang, dan 23 – termasuk Inggris dan Jerman – abstain.Orang-orang Palestina mengharapkan hasil yang tegas sebagai wujud keinginan global yang tegas untuk mengakhiri pemboman Zionis Israel terhadap Gaza – dan mereka berhasil mencapainya. Sebaliknya, resolusi PBB sebelumnya yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan” pada tanggal 27 Oktober mendapat 120 suara mendukung, 14 menentang, dan 45 abstain.Pemungutan suara tersebut menyoroti konsensus yang semakin kaku di seluruh dunia mengenai perlunya menghentikan serangan Zionis Israel yang tiada henti di Gaza yang telah menyebabkan lebih dari 18.000 warga Palestina tewas. Laporan menunjukkan bahwa hingga 70% korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak.Resolusi yang diadopsi pada hari Selasa menyatakan “keprihatinan besar atas situasi kemanusiaan yang buruk di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina.” Mereka menyerukan perlindungan warga sipil berdasarkan hukum internasional dan menuntut pembebasan segera semua ‘sandera’.Resolusi dengan kata-kata yang hampir sama yang diusulkan di Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat diveto oleh AS, menggarisbawahi semakin terisolasinya pemerintahan Biden. Presiden Amerika Serikat (AS) telah memberikan dukungan yang kuat terhadap Zionis ‘Israel’ hingga ke tingkat yang kini membuatnya terekspos secara internasional.Ada tanda-tanda sebelum pemungutan suara diadakan bahwa Biden mungkin secara tentatif akan mengambil sikap yang lebih kritis terhadap Zionis 'Israel.' Pada penggalangan dana kampanye pemilu tahun 2024 di Washington, dia memperingatkan perdana menteri Zionis 'Israel' Benjamin Netanyahu bahwa dia kehilangan dukungan internasional. untuk perang terhadap Hamas – sebuah bahaya yang secara paradoks kini juga berlaku bagi Biden sendiri.Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menggambarkan pemungutan suara di Majelis Umum sebagai ekspresi sentimen publik yang tidak bisa diabaikan oleh AS.“Adalah tugas kita bersama untuk melanjutkan jalur ini sampai kita melihat berakhirnya agresi terhadap rakyat kita, untuk melihat perang terhadap rakyat kita berhenti. Ini adalah tugas kita untuk menyelamatkan nyawa,” katanya kepada wartawan.Mesir, yang ikut mensponsori resolusi tersebut atas nama 22 negara anggota kelompok Arab, memberikan peringatan keras mengenai konsekuensi dari melanjutkan aksi militer di Gaza. Duta Besar Mesir untuk PBB, Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud, mengatakan bahwa tindakan perang dapat menyebabkan “bencana besar” dan berarti “genosida akan digunakan sebagai alat perang.”Munir Akram, duta besar PBB untuk Pakistan, mengecam perang tersebut sebagai “pembantaian sepihak” dan mengatakan Zionis ‘Israel’ lebih patut disalahkan atas serangan tersebut dibandingkan Hamas. “Ketika Anda menolak kebebasan dan martabat seseorang, ketika Anda mempermalukan dan menjebak mereka di penjara terbuka, di mana Anda membunuh mereka seolah-olah mereka adalah binatang buas, mereka menjadi sangat marah dan melakukan hal yang sama terhadap orang lain,” katanya. .Berhadapan dengan dunia yang sebagian besar bersatu menentang pendiriannya, delegasi AS berusaha untuk mencapai keseimbangan antara dukungan terhadap Zionis ‘Israel’ dan kepedulian terhadap warga sipil Palestina. “Zionis ‘Israel’ harus menghindari perpindahan massal warga sipil di selatan Gaza, dan harus memastikan bantuan kemanusiaan yang cukup bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan,” kata duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.[IT/r]