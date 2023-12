Magang dan Mahasiswa di Capitol Hill Mengatakan Kongres AS Menekan Seruan Gencatan Senjata di Gaza

Gaza ceasefire calls

IslamTimes - Sekelompok 140 pekerja magang dan rekanan di Capitol Hill telah menandatangani surat kepada Kongres yang mengecam staf senior dan anggota parlemen AS karena menekan tuntutan gencatan senjata di Gaza.

Dalam sebuah surat yang dibagikan kepada Middle East Eye pada hari Selasa (12/12), kelompok pekerja magang di Kongres tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal diam terhadap meningkatnya seruan untuk gencatan senjata baik di aula Kongres maupun di kalangan masyarakat Amerika.“Meskipun kami menahan diri untuk tidak memberi tahu atasan kami bagaimana melakukan pekerjaan mereka, sebagai pekerja magang di Kongres, kami berhutang kepada rakyat Amerika untuk mengungkap malpraktek paten Kongres,” kata surat itu.Para pekerja magang tersebut mengatakan bahwa 71 dari 535 kantor kongres menerima hampir 700.000 panggilan telepon, surat, dan pesan suara yang menuntut gencatan senjata permanen di daerah kantong yang terkepung tersebut.Meskipun demikian, kurang dari dua lusin anggota parlemen telah menandatangani untuk menjadi salah satu sponsor resolusi “Gencatan Senjata Sekarang” anggota Kongres Cori Bush, yang diperkenalkan lebih dari sebulan yang lalu.Selain kritiknya terhadap anggota parlemen, para pekerja magang juga melontarkan kritik pada staf senior di seluruh kantor kongres, dengan mengatakan "dalam beberapa kasus, staf senior dengan sengaja memberikan informasi yang tidak akurat tentang data ini" kepada anggota Kongres.Surat tersebut, yang penandatangannya tidak disebutkan namanya, adalah tanda terbaru dari meningkatnya ketidakpuasan atas tanggapan Washington terhadap perang di Gaza.“Kami mungkin bukan pejabat tertinggi di kantor kami, namun kami akan terus melakukan segala daya kami untuk memastikan gencatan senjata permanen tercapai, bahkan ketika Anggota Kongres gagal melakukannya.”Perang pecah di Gaza pada tanggal 7 Oktober, di mana perang Zionis ‘Israel’ sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 18.000 orang Palestina menjadi martir, menurut kementerian kesehatan Palestina.Serangan militer Zionis ‘Israel’ juga telah membuat 1,9 juta warga Palestina mengungsi, menargetkan infrastruktur sipil termasuk masjid dan rumah sakit, dan telah menyebabkan ratusan cendekiawan memperingatkan bahwa Zionis ‘Israel’ mungkin melakukan genosida terhadap warga Palestina.Pemerintahan Biden dan banyak anggota Kongres menanggapi perang tersebut dengan memberikan dukungan penuh mereka pada Zionis ‘Israel’. Biden juga telah memberikan bantuan militer dan mengirimkan bala bantuan militer ke wilayah tersebut.Dalam beberapa hari terakhir, Biden sedikit mengubah nada bicaranya dan mengeluarkan beberapa kekhawatiran mengenai tindakan Zionis ‘Israel’, termasuk laporan penggunaan fosfor putih yang dipasok AS pada warga sipil. Pada hari Selasa (12/12), Biden mengatakan Zionis ‘Israel’ kehilangan dukungan dari komunitas internasional dan meminta Perdana Menteri Zionis ‘Israel’ Benjamin Netanyahu untuk mengubah pemerintahan sayap kanannya.'Putuskan hubungan' dengan publik AmerikaSementara itu, dukungan Amerika untuk mengakhiri perang semakin meningkat.Jajak pendapat Reuters/Ipsos pada pertengahan November menemukan bahwa mayoritas responden Amerika mendukung gencatan senjata. Jajak pendapat yang lebih baru menunjukkan bahwa 61 persen responden mendukung seruan AS untuk melakukan gencatan senjata permanen.“Hal yang paling mengecewakan yang saya, dan banyak konstituen, perhatikan adalah kesenjangan antara apa yang mereka minta dan tindakan perwakilan,” kata salah satu penandatangan, yang tidak mau disebutkan namanya, dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada MEE.“Saya bahkan merasa muak dengan bahasa yang digunakan beberapa staf ketika membicarakan isu tersebut atau gencatan senjata. Untuk meremehkan kecerdasan orang-orang yang mendukung gencatan senjata, secara terang-terangan menyebarkan informasi yang salah di dalam kantor mengenai konflik tersebut, dan secara aktif membuat staf lain merasa tidak nyaman."Di seluruh pemerintahan AS, perbedaan pendapat mengenai dukungan kuat Washington terhadap perang semakin meningkat.Middle East Eye telah melaporkan pada bulan Oktober bahwa para pejabat di Departemen Luar Negeri sedang mempersiapkan rancangan kabel perbedaan pendapat yang menyerukan penghentian segera permusuhan, dan menuntut pemerintah AS untuk mempromosikan pesan publik yang jujur dan seimbang untuk menyelesaikan krisis tersebut.Kemudian pada tanggal 9 November, lebih dari 500 alumni kampanye pemilu Biden menulis surat yang menuntut gencatan senjata.Pekan lalu, sekelompok 40 pekerja magang di Gedung Putih menyampaikan surat serupa kepada MEE, menuntut Presiden AS Joe Biden menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.“Kami bukanlah pengambil keputusan saat ini, namun kami bercita-cita menjadi pemimpin masa depan, dan kami tidak akan pernah melupakan bagaimana permohonan rakyat Amerika didengarkan dan sejauh ini diabaikan,” kata surat itu.[IT/r]