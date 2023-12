Dua Pangkalan Pendudukan AS di Suriah Diserang Roket

US Occupation Bases in Syria, come under rocket attacks

IslamTimes - Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan dua pangkalan ilegal Amerika Serikat di Suriah dengan roket.

Kelompok perlawanan melakukan serangan roket terhadap pangkalan pendudukan AS di ladang minyak al-Omar Suriah. Dikatakan bahwa roket tersebut langsung mengenai sasaran.Pangkalan pendudukan AS di ladang gas Koniko Suriah juga menjadi sasaran, katanya dalam pernyataan lain.Pada hari Minggu (10/12), Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa pasukannya telah melakukan sebelas operasi yang menargetkan pangkalan AS di Irak dan Suriah sehari sebelumnya.Kelompok perlawanan Irak telah melakukan serangan serupa terhadap posisi AS di Irak dan negara tetangga Suriah sejak rezim ‘Israel’ memulai perangnya melawan warga Palestina di Jalur Gaza.Kelompok-kelompok tersebut mengatakan serangan mereka merupakan pembalasan atas dukungan Amerika terhadap kejahatan rezim Zionis terhadap masyarakat di Gaza.Setelah syahidnya para komandan Perlawanan yang memimpin perjuangan anti-terorisme di Irak dan Suriah, parlemen Irak menyetujui undang-undang yang menyerukan penarikan pasukan Amerika dari negara tersebut, sebuah tuntutan yang belum dipenuhi oleh pasukan Amerika.[IT/r]