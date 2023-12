Lobi Israel Membungkam dan Menganiaya Mahasiswa Harvard yang Pro-Palestina

Pro-Palestine demonstration in Washington DC US

Mahasiswa pro-Palestina telah menyatakan keprihatinannya atas strategi donor pro-Zionis Israel yang secara hukum menargetkan organisasi seperti Students for Justice in Palestine (SJP) dan Jewish Voice for Peace.Salah satu contohnya adalah miliarder Alumni Harvard, Bill Ackman, yang mempunyai pengaruh untuk menekan suara-suara pro-Palestina, memimpin tindakan keras terhadap kelompok-kelompok pro-Palestina di kampus, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat dan aktivisme.Rencana tersebut mencakup pemanfaatan perangkat hukum, mengajukan tuntutan hukum terhadap individu dan kelompok pro-Palestina, mempublikasikan nama mereka yang berdampak pada pekerjaan mereka, dan menghalangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di AS.Rencana multi-bagian untuk membungkam kebebasan berpendapat di kampus juga berupaya untuk melemahkan pendanaan bagi kelompok pro-Palestina, menekan pimpinan universitas dengan mengidentifikasi donor, dan mengadvokasi sanksi ekonomi terhadap institusi yang menerima dana publik federal atau negara bagian.Selain itu, rencana tersebut mencakup penempatan influencer ke kampus-kampus di AS, berkolaborasi dengan kelompok pro-Israel/Yahudi, dan mengorganisir demonstrasi serta kampanye rambu jalan yang sedang berlangsung.Mahasiswa pro-Palestina juga menyoroti bahwa sidang di Capitol Hill, yang seolah-olah bertujuan untuk “memerangi anti-Semitisme,” berfokus pada membungkam suara-suara yang mengadvokasi hak-hak Palestina alih-alih mendorong dialog konstruktif untuk memerangi anti-Semitisme.Mahasiswa menekankan bahwa Kongres dengan sengaja mengabaikan insiden kekerasan terhadap mahasiswa Arab, Palestina, dan Muslim, dan menyatakan bahwa sidang tersebut sejalan dengan tren yang lebih luas dalam menggunakan "taktik ala McCarthy" untuk meredam pidato dan aktivitas pro-Palestina.Pada tanggal 6 Desember, DPR AS menyetujui resolusi anti-Semitisme yang dipimpin Partai Republik dengan 311 mendukung dan 14 menentang, meningkatkan kekhawatiran Partai Demokrat mengenai bahasa yang luas yang mungkin mengkategorikan kritik terhadap pemerintah Israel sebagai anti-Semit.Universitas-universitas AS terjebak dalam situasi yang sulit - antara memuaskan donor kaya yang mendukung Zionis "Israel" dan menghormati hak kebebasan berekspresi siswa, ketika orang kaya mengancam untuk menarik dukungan keuangan mereka dari sekolah swasta bergengsi Ivy League seperti Universitas Harvard di Massachusetts atau Universitas Pennsylvania (UPenn).Misalnya, Wexner Foundation, yang diperuntukkan bagi para pemimpin muda Yahudi di Amerika Utara dan Zionis "Israel", mengakhiri kemitraannya dengan Sekolah Kennedy di Harvard.[IT/r]