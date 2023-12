Iran Meremehkan Rencana AS yang 'Bodoh' untuk Membentuk Satuan Tugas Angkatan Laut

Iranian Defense Minister Brigadier General Mohammad Reza Ashtiani

IslamTimes - Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani meremehkan rencana AS yang “bodoh” untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah dengan tujuan yang jelas untuk melindungi kapal-kapal Zionis “Israel” di wilayah tersebut.

Dalam peringatan kerasnya kepada Amerika Serikat, Ashtiani mengatakan dalam sambutannya yang dipublikasikan pada hari Kamis (14/12) bahwa tidak ada ruang di wilayah tersebut bagi pihak luar untuk hadir dan bermanuver.Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa AS tidak akan pernah melakukan tindakan “bodoh” tersebut karena akan menimbulkan banyak masalah.“Mereka [Amerika] pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika mereka berniat melakukan tindakan bodoh seperti itu, mereka akan menghadapi banyak masalah,” pejabat Iran memperingatkan.Peringatan itu muncul setelah Pentagon mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya siap membantu membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi kapal dagang di Laut Merah menyusul serangkaian serangan Yaman terhadap kapal-kapal, baik milik “Israel” atau menuju ke arah Laut Merah. menduduki wilayah Palestina.Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, mengatakan pada tanggal 4 Desember bahwa patroli atau pengawalan semacam itu bisa menjadi respons yang tepat terhadap penargetan kapal di wilayah tersebut.Sebagai reaksinya, gerakan perlawanan Ansarullah Yaman menolak rencana AS untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah, dan mengatakan bahwa kelompok tersebut memiliki banyak tekanan “menyengat” yang dapat diaktifkan di perairan strategis tersebut.Gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman menolak rencana untuk membentuk satuan tugas maritim yang dipimpin AS di Laut Merah, dengan menyatakan bahwa kelompok tersebut mempunyai pengaruh yang “menyengat” dalam memberikan tekanan.“Kami memiliki tekanan yang kuat terhadap negara-negara yang akan berpartisipasi dalam koalisi di Laut Merah [melawan Yaman],” kata Mohammed Al-Bukhaiti, anggota biro politik Ansarullah.Rakyat Yaman telah menyatakan dukungan terbuka mereka terhadap perjuangan Palestina melawan pendudukan Zionis “Israel” sejak rezim tersebut melancarkan perang dahsyat di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina di wilayah tersebut melakukan serangan balasan yang mengejutkan, yang disebut Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap pendudukan. [IT/r]