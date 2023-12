Axios: AS Memperingatkan “Houthi” karena Kedatangan Kapal Dagang di Eilat Sepenuhnya Dihentikan

Yemeni revolutionaries controling a cargo vessel in the Red Sea

IslamTimes - Axios melaporkan pada hari Jumat (15/12) bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengirimkan pesan peringatan kepada kaum revolusioner Yaman atas serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan terhadap entitas Zionis.

Situs berita Amerika mengutip dua pejabat AS yang mengatakan bahwa pesan-pesan AS disampaikan melalui beberapa saluran.Duta khusus AS untuk Yaman Tim Lenderking, yang mengunjungi Teluk dalam beberapa hari terakhir, meminta rekan-rekannya di Arab Saudi, Oman dan Qatar untuk menyampaikan pesan peringatan kepada Houthi, kata para pejabat tersebut, menurut Axios.Lenderking menekankan AS sangat prihatin atas serangan Houthi yang mengancam kebebasan navigasi di perairan internasional, tambah laporan itu.Laporan tersebut mengutip para pejabat yang mengatakan bahwa “beberapa negara di kawasan ini memberikan pesan serupa kepada Houthi selama dua minggu terakhir dan memperjelas bahwa serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah atau terhadap Zionis Israel di wilayah mereka tidak dapat diterima.”Namun, para pejabat mengakui bahwa “peringatan ini sejauh ini belum membuat Houthi mengurangi serangan mereka,” menurut situs berita Amerika.Axios menyoroti, sementara itu, kedatangan kapal dagang di pelabuhan “Eilat” Zionis Israel, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai Um Al-Rashrash “hampir terhenti sepenuhnya” karena serangan dari kaum revolusioner Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang menuju ke Entitas Zionis.Sejak dimulainya agresi Zionis Israel pada tanggal 7 Oktober, lebih dari 70 drone dan rudal balistik diluncurkan dari Yaman menuju entitas Zionis, situs berita melaporkan.Ia menambahkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, “Houthi” meningkatkan serangan mereka dan mulai menargetkan kapal-kapal komersial di sekitar selat Bab el-Mandeb di Laut Merah.Sebelumnya pada hari Kamis (14/12), Angkatan Laut Yaman melancarkan serangan drone terhadap sebuah kapal kargo, yang sedang dalam perjalanan menuju entitas Zionis.Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan serangan tersebut, menambahkan bahwa serangan langsung dikonfirmasi setelah kru Maersk Gibraltar menolak menanggapi panggilan peringatan dari Angkatan Laut Yaman.Angkatan Bersenjata Yaman menggarisbawahi bahwa mereka akan melanjutkan operasi yang bertujuan untuk mencegah semua kapal yang menuju ke pelabuhan pendudukan Zionis Israel berlayar di Laut Arab dan Laut Merah hingga masuknya makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan rakyat Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.[IT/r]