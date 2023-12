'Israel' Mendesak AS untuk Diam terhadap 'Solusi Dua Negara

Zionis - US

IslamTimes - Seorang pejabat AS menegaskan bahwa Washington tidak dalam posisi untuk mengindahkan seruan “solusi dua negara”.

Para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dilaporkan secara pribadi mendesak pemerintahan Biden untuk menghindari diskusi publik tentang “solusi dua negara” setelah Operasi Badai Al-Aqsa.Sentimen ini juga meluas ke Netanyahu, dengan anggota kabinet perang lainnya seperti Benny Gantz, Presiden Zionis Israel Isaac Herzog, dan ketua oposisi Yair Lapid menyatakan ketidaknyamanannya dengan penekanan baru pemerintahan Biden mengenai perlunya "solusi dua negara" sejak awal Perang Dunia II. agresi saat ini, menurut pejabat Zionis Israel dan AS seperti dilansir media Israel.“Solusi dua negara setelah kejadian 7 Oktober adalah hadiah bagi Hamas,” kata salah satu pejabat Israel, seperti dilansir The Times of Israel.“Netanyahu adalah pihak yang mengatakannya dengan lantang dan blak-blakan, namun saat ini Zionis Israel tidak memiliki minat terhadap gagasan dua negara,” tambah pejabat tersebut.Media Zionis Israel mencatat bahwa Gantz membahas "solusi dua entitas", dengan sengaja tidak menggunakan istilah "negara" untuk menggambarkan "entitas Palestina yang ingin ia terima" bahkan sebelum agresi saat ini.“Jelas bagi kami dan mitra kami bahwa konsep lama, dan realitas beberapa dekade terakhir, perlu diubah dan berwawasan ke depan,” kata Gantz dalam sebuah pernyataan saat pidatonya pada Kamis malam.Sementara itu, Presiden Zionis Israel mengatakan dalam sebuah wawancara dengan AP, “Yang ingin saya dorong adalah agar tidak hanya mengatakan ‘solusi dua negara’. Mengapa? Karena ada bab emosional di sini yang harus ditangani. Bangsaku sedang berduka. Bangsa saya sedang dalam trauma."Lapid, yang sebelumnya mendukung “solusi dua negara” selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri tahun lalu, baru-baru ini tidak menggunakan istilah tersebut.Meskipun Lapid dan Gantz menentang “solusi dua negara”, mereka secara pribadi menyatakan keberatan mereka dan mengkritik Netanyahu karena menciptakan konflik yang tidak perlu dengan pemerintahan Biden mengenai masalah ini, menurut laporan media Israel.Netanyahu adalah “teman baik, tapi saya pikir dia harus berubah,” kata Biden pada penggalangan dana kampanye pada hari Selasa. “Anda tidak bisa mengatakan tidak ada negara Palestina sama sekali di masa depan.”“Kita harus berupaya menyatukan Zionis Israel dengan cara yang bisa menjadi awal… solusi dua negara,” tambahnya.Komentar Biden memicu kekhawatiran di wilayah pendudukan al-Quds, sehingga mendorong para pejabat Israel untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam pertemuan hari Kamis. Yang penting, Sullivan menahan diri untuk tidak membahas “solusi dua negara” dalam wawancara komprehensif untuk Channel 12 di “Tel Aviv” dan dalam pernyataan resmi dari kantornya mengenai pertemuan dengan para pemimpin Israel pada hari Kamis (14/12).Namun, dalam konferensi pers pada hari Jumat, ia mengakhiri pernyataan pembukaannya dengan menegaskan, “Saya telah dan akan terus menyatakan komitmen Presiden Biden untuk menjaga ruang perdamaian, untuk solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel.”Di Washington, dua juru bicara utama pemerintahan terus menggunakan pokok pembicaraan yang mendukung paradigma tersebut.“Kami masih menepati janji dan visi solusi dua negara,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, Kamis.Di Departemen Luar Negeri, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller mengulangi pesan tersebut, dengan menyatakan, “... Kami pikir cara terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka... Kami memperjelasnya secara pribadi, kami memperjelasnya secara publik, dan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. kami akan terus berhubungan dengan pemerintah Zionis Israel.”Seorang pejabat AS, seperti diungkapkan The Times of Israel, berbicara tentang upaya terpadu dari berbagai lini untuk membujuk pemerintahan Biden agar mengurangi penekanan publik pada perlunya "solusi dua negara". Namun, pejabat tersebut menegaskan bahwa Washington tidak berniat menyerah dalam masalah ini.“Kita harus mempertimbangkan politik dalam negeri dan posisi diplomatik global kita sendiri,” tambah pejabat itu. “Kami melakukan banyak hal untuk Israel, dan mereka perlu memahami bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kami lakukan.”[IT/r]