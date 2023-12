AS Berjanji Akan Mendukung Israel dalam Perang Gaza yang Berkepanjangan

Palestinians children receive care at Al-Aqsa Hospital in Deir Balah in the central Gaza Strip

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menegaskan dukungan Washington yang berkelanjutan terhadap perang brutal Israel di Jalur Gaza setelah dia diberitahu oleh Tel Aviv bahwa serangan rezim tersebut terhadap wilayah Palestina yang terkepung “akan berlangsung lebih dari beberapa bulan.”

Sullivan tiba di Tel Aviv pada hari Kamis (14/12), di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Urusan Militer Yoav Gallant.Sullivan mengatakan dia membahas garis waktu perang Israel di Gaza – yang sekarang sudah memasuki bulan ketiga – dengan Netanyahu dan pejabat tinggi lainnya.“Saya di sini hari ini atas nama Presiden [Joe] Biden untuk menekankan komitmen berkelanjutan kami untuk mendukung Israel dalam perjuangannya melawan Hamas.”Sullivan melontarkan pernyataan tersebut setelah Gallant memberitahunya bahwa pemboman di Jalur Gaza akan berlangsung “lebih dari beberapa bulan.”“Ini akan memerlukan jangka waktu – akan berlangsung lebih dari beberapa bulan, tapi kami akan menang dan menghancurkan mereka,” katanya, mengacu pada gerakan perlawanan Palestina, Hamas.Diplomat AS mengatakan, "Tidak ada kontradiksi antara mengatakan bahwa pertempuran akan memakan waktu berbulan-bulan dan juga mengatakan bahwa tahapan yang berbeda akan terjadi pada waktu yang berbeda selama bulan-bulan tersebut termasuk transisi dari operasi dengan intensitas tinggi ke operasi yang lebih bertarget."Kunjungan Sullivan ke Zionis Israel terjadi ketika surat kabar AS melaporkan meningkatnya keretakan antara Netanyahu dan sekutu terdekatnya, Biden, setelah presiden AS mengeluarkan kritik paling kerasnya terhadap Tel Aviv, memperingatkan bahwa rezim tersebut berisiko kehilangan dukungan internasional karena “pemboman yang tidak pandang bulu di Gaza."Hampir setengah dari 29.000 amunisi udara-ke-darat yang digunakan Israel di Gaza sejak 7 Oktober tidak terarah, atau dikenal sebagai “bom bodoh,” CNN melaporkan pada hari Kamis mengutip penilaian intelijen AS yang baru.Pejabat pemerintahan Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa mereka ingin Tel Aviv mengurangi pemboman terhadap Gaza dalam beberapa minggu.“Saya rasa kita semua ingin konflik ini berakhir secepat mungkin,” kata juru bicara Gedung Putih John Kirby.Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa dia dan presiden AS tidak setuju mengenai apa yang harus terjadi di Gaza setelah perang. Menteri luar negerinya juga mengatakan bahwa Tel Aviv akan melanjutkan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional.”Menurut analisis baru yang diterbitkan oleh The Guardian, Netanyahu mengambil “senjata” Biden, tetapi bukan nasihatnya.Israel memulai pemboman tanpa henti terhadap Gaza pada 7 Oktober setelah Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap rezim pendudukan.Dalam acara tersebut, Netanyahu memerintahkan pasukan militer Israel untuk menyerang Jalur Gaza yang terkepung dengan kekuatan “yang belum pernah terjadi sebelumnya.”Pada hari Sabtu, pemerintahan Biden menggunakan otoritas darurat untuk mengizinkan penjualan sekitar 14.000 peluru tank ke Israel tanpa tinjauan kongres.Peluru tersebut adalah bagian dari penjualan yang lebih besar dan pemerintah meminta Kongres AS untuk menyetujuinya. Paket yang lebih besar bernilai lebih dari $500 juta dan mencakup 45.000 peluru untuk tank Merkava Zionis Israel, yang secara rutin dikerahkan dalam serangan gencarnya di Gaza.Pasukan rezim sejauh ini telah menewaskan lebih dari 18.800 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Dua pertiga dari mereka yang tewas di Gaza adalah perempuan dan anak-anak.[IT/r]