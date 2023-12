Pasukan Israel: Tawanan Israel yang Ditembak oleh IOF Membawa Bendera Putih

Rubble of buildings in Gaza

Menurut seorang pejabat pendudukan Israel pada hari Sabtu (16/12), 3 tawanan Zionis Israel yang dibunuh oleh pasukan pendudukan Zionis Israel (IOF) ditembak meskipun salah satu dari mereka berteriak minta tolong dan berbicara dalam bahasa Ibrani.Penyelidikan awal, sebagaimana dikutip oleh seorang pejabat IOF, menunjukkan bahwa tiga tawanan Zionis Israel yang dibunuh “secara keliru” di Gaza oleh IOF juga mengibarkan bendera putih.Dalam pengarahan virtual kepada media, seorang perwira Zionis Israel yang meminta untuk tidak disebutkan namanya memaparkan temuan penyelidikan awal yang sedang berlangsung atas kematian mereka.Dia menjelaskan bahwa pemukim Yotam Haim dan Alon Shamriz, keduanya ditangkap dari Kibbutz "Kfar Aza" dan Samer el-Talalqa, yang diambil dari Kibbutz "Nir Am" dilaporkan "muncul puluhan meter dari salah satu posisi pasukan kami", dan menjelaskan , "Mereka semua tanpa baju dan ada tongkat dengan kain putih di atasnya."Menurutnya seorang anggota IOF kemudian "merasa terancam" dan ditembak ke arah para tawanan."Dia menyatakan bahwa mereka teroris. Mereka (tentara) melepaskan tembakan. Dua orang tewas seketika, dan satu orang terluka dan berlari kembali ke dalam gedung."Yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa salah satu anggota IOF ingat pernah mendengar salah satu tawanannya "menangis minta tolong... dalam bahasa Ibrani".“Komandan batalyon segera mengeluarkan perintah menghentikan tembakan. Namun sekali lagi, terjadi tembakan lagi ke arah angka ketiga dan dia juga tewas,” pejabat tersebut merinci.Menurut pejabat tersebut, ketiga tawanan tersebut keluar dari sebuah gedung dekat posisi IOF. Mereka bertelanjang dada dan memegang bendera putih.Pejabat pendudukan tersebut memaafkan perilaku IOF meskipun mengakui bahwa tindakan tersebut “bertentangan dengan aturan keterlibatan kami,” dengan alasan bahwa mereka berada di bawah “tekanan yang kuat,” dan takut disergap oleh perlawanan Palestina.Pada akhir bulan Oktober, sebuah laporan mendalam yang ditulis oleh Max Blumenthal dari The Grayzone menyoroti kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel terhadap pemukim mereka sendiri pada tanggal 7 Oktober.Aparat militer Zionis Israel mengambil tindakan yang kemungkinan besar menyebabkan mereka membunuh sejumlah pemukimnya sendiri, menurut laporan tersebut.Kumpulan bukti foto, pernyataan, dan kesaksian para pemukim di wilayah pendudukan, menjadi dasar laporan ekstensif yang diterbitkan oleh The Grayzone.Sebagai buntut dari konfrontasi skala besar di permukiman Envelope dan kibbutzim, komando politik dan militer Zionis Israel berusaha menjebak pejuang "Hamas" atas pembunuhan pemukim Zionis Israel di wilayah tersebut. IOF dan para pejabat Zionis Israel melakukan kampanye sistematis yang berupaya untuk menjelek-jelekkan Perlawanan Palestina, menyamakan Hamas dengan ISIS sambil menunjukkan bukti yang belum diverifikasi mengenai dugaan tindakan tersebut.Ribuan warga Zionis Israel turun ke jalan setelah IOF membunuh 3 tawananMenanggapi pembunuhan tersebut, ribuan keluarga tawanan Israel melakukan protes pada Jumat malam di Jalan "Kaplan", yang sekarang dikenal sebagai "Lapangan Sandera" di "Tel Aviv", menuntut pemerintah mereka memulai kembali negosiasi untuk kesepakatan pertukaran tahanan baru dengan Zionis Israel. Perlawanan Palestina, menurut media Zionis Israel.[IT/r]