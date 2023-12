Pangkalan Pasukan AS di Suriah Timur Diserang Drone 

US soldier is seen in northeastern Syria

IslamTimes - Tiga fasilitas militer yang diduduki oleh pasukan AS di provinsi Dayr al-Zawr di Suriah timur dan provinsi tetangga Hasakah menjadi sasaran serangan terpisah oleh pasukan pesawat nierawak bersenjata.

Jaringan berita televisi berbahasa Arab Lebanon al-Mayadeen, mengutip sumber-sumber lokal yang berbicara tanpa menyebut nama, melaporkan bahwa sebuah pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak menargetkan fasilitas militer yang dikelola AS di kota al-Malikiyah, provinsi Hasakah pada Sabtu sore.Belum ada laporan langsung mengenai tingkat kerusakan di fasilitas militer tersebut, dan kemungkinan korban jiwa.Hal ini terjadi tak lama sebelum sebuah drone tempur menyerang pangkalan yang menampung pasukan AS di ladang gas Conoco di provinsi Dayr al-Zawr.Ledakan lain terjadi di ladang minyak al-Omar di provinsi yang sama di Suriah tak lama setelah itu, ketika sebuah kendaraan udara tak berawak menghantam sekitar pangkalan AS yang didirikan di wilayah yang kaya energi.Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer anti-teror Irak, juga melaporkan ketiga insiden tersebut.Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-AS atas dukungan kuat Washington terhadap serangan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung, yang telah menewaskan sedikitnya 18.800 orang, termasuk 6.200 wanita dan 8.000 anak-anak, di Gaza sejak saat itu. 51.000 orang lainnya terluka.Amerika Serikat, yang merupakan dermawan terbesar Israel, telah memberikan senjata dan amunisi kepada rezim tersebut sejak dimulainya perang Gaza.Dewan Perwakilan Rakyat AS pada tanggal 2 November mengesahkan paket bantuan militer mandiri senilai $14,3 miliar untuk Zionis Israel. Namun undang-undang tersebut belum mendapat persetujuan Senat.Washington juga telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta rezim pendudukan untuk menghentikan agresinya.Seorang pejabat Pentagon mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan AS telah menjadi sasaran setidaknya 97 kali di Irak dan Suriah sejak 17 Oktober, termasuk lima serangan pada minggu ini saja.Dari 17 Oktober hingga 13 Desember, terdapat 45 serangan di Irak dan 52 serangan tambahan di Suriah, yang melibatkan kombinasi serangan drone satu arah, roket, dan rudal balistik jarak dekat, menurut pejabat tersebut.[IT/r]