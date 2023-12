Jokowi Ajak ASEAN-Jepang Implementasi Kemitraan Komprehensif Strategis

Islam Times - Presiden Joko Widodo mengajak ASEAN-Jepang untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif strategis demi memperkokoh hubungan di tengah ketidakpastian global. Selama 50 tahun, kemitraan ini telah mencapai banyak keberhasilan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, mendekatkan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Sehingga harus direalisasikan dalam bentuk kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok," ujar Presiden di Jepang.Presiden Widodo, dalam pembukaan KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan ASEAN-Jepang di Tokyo, menyampaikan bahwa kemitraan ini harus berfokus pada masa depan. ASEAN berharap Jepang, sebagai mitra aktif, tetap menjadi trusted partner dalam mewujudkan Asia Timur dan Indo-Pasifik sebagai kawasan tangguh dan pusat pertumbuhan ekonomi."Kita semua bertanggung jawab menjaga kedamaian, stabilitas dan inklusivitas kawasan melalui penguatan habit of dialogue and cooperation," kata Presiden.Presiden berharap kemitraan ASEAN-Jepang dilandasi pernyataan visi bersama dan rencana implementasi yang akan dihasilkan dari KTT ini. Tidak hanya itu, hasil KTT ini diharapkan dapat mendukung visi Komunitas ASEAN 2045."Saya berharap this new generation partnership dapat menjadi jangkar bagi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas kawasan kita bersama," jelas Presiden.