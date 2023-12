Ketua WHO: Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Menerima Bantuan Terbatas di tengah Kekacauan

Al-Shifa Hospital in Gaza

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus membenarkan bahwa tim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan bantuan medis ke rumah sakit terbesar di Gaza, Rumah Sakit al-Shifa.Ghebreyesus mengunggah berita di X .“Tim ahli PBB yang dipimpin WHO menghubungi al-Shifa hari ini untuk mengirimkan pasokan medis penting dan menilai kebutuhan kesehatan prioritas,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa al-Shifa sedang mencoba untuk beroperasi kembali tetapi situasinya tetap “sangat menantang dan kacau.”Rumah sakit Al-Shifa di #Gaza utara sedang mencoba untuk melanjutkan operasinya untuk melayani ribuan pasien lagi, namun situasinya masih sangat menantang dan kacau, dan rumah sakit tersebut membutuhkan resusitasi — temuan misi @WHO yang berisiko tinggi.Tim @PBB yang dipimpin WHO… pic.twitter.com/aNqrVlE62G– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 16 Desember 2023“Rumah sakit terbesar di Gaza saat ini hanya mampu memberikan stabilisasi trauma dan beberapa dukungan dialisis. Pembedahan belum memungkinkan; rumah sakit tidak memiliki darah untuk transfusi, dan hampir tidak ada staf yang merawat pasien yang terus mengalir,” kata Ghebreyesus.[IT/r]