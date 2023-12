Gedung Putih: AS Hanya Memiliki Sisa $1 Miliar untuk Ukraina 

White House Press Secretary Karine Jean-Pierre talks to reporters in the Brady Press Briefing Room at the White House

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden kehabisan dana yang telah disetujui sebelumnya untuk membantu Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia, dengan hanya tersisa $1 miliar, kata Gedung Putih.

Sekitar 96% dari dana resmi telah habis, sisanya akan dibelanjakan bulan ini, kata Karine Jean-PierreBerbicara kepada wartawan pada hari Rabu (13/12), Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menjelaskan bahwa ini adalah jumlah uang yang tersisa di otoritas pengisian yang memungkinkan Pentagon untuk membeli senjata dari kontraktor swasta untuk menggantikan peralatan lama yang dikirim ke Kiev.“Jadi, tersisa $1 miliar. Sekitar 96% dana pengisian ulang telah digunakan. Dan Departemen Pertahanan sedang bersiap mengalokasikan 4% sisanya bulan ini,” tambah Jean-Pierre.Ketika dana ini habis, katanya, AS tidak akan dapat mengisi kembali persediaannya yang dikirim ke medan perang di Ukraina. Dia menambahkan bahwa Washington sekarang harus mengurangi jumlah bantuan militer ke Kiev seiring dengan pengetatan anggarannya.Pada awal November, setelah mengumumkan paket keamanan lainnya untuk Kiev, pemerintah AS mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya kehabisan Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI). Sejak itu, pemerintahan Biden harus semakin bergantung pada otoritas penarikan presiden, yang memungkinkan mereka mentransfer senjata dari persediaan AS tanpa persetujuan kongres jika terjadi keadaan darurat.Pada hari Selasa, setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Biden mengumumkan bantuan militer senilai $200 juta ke Ukraina, termasuk tambahan pencegat pertahanan udara, artileri, dan amunisi. Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa pendanaan tambahan, Washington “dengan cepat akan mengakhiri kemampuan kami untuk membantu Ukraina merespons… tuntutan operasional yang mendesak.”Presiden AS telah berulang kali mendesak Kongres untuk menyetujui permintaan dana tambahan sebesar $106 miliar, yang mencakup sekitar $60 miliar bantuan untuk Kiev, bantuan untuk Israel dan Taiwan, serta dana untuk meningkatkan keamanan di perbatasan AS-Meksiko.Anggota Senat dari Partai Republik enggan memberi lampu hijau pada tindakan tersebut, dan menuntut kontrol imigrasi yang lebih ketat. Beberapa anggota Partai Republik sama sekali skeptis terhadap pemberian bantuan ke Ukraina, dan banyak yang menuntut akuntabilitas lebih besar dari pemerintahan Biden.Rusia telah berulang kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak memberikan senjata ke Ukraina, dengan alasan bahwa hal ini hanya akan memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya, sekaligus menarik negara-negara NATO untuk berselisih langsung dengan Moskow.[IT/r]