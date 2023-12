Harga dari ‘Kemenangan’: Bagaimana Israel Menciptakan Salah Satu Musuh Terburuknya*

Israeli troops

IslamTimes - Negara Yahudi tersebut meraih kemenangan dalam Perang Lebanon tahun 1982, namun bertahun-tahun kemudian kemenangan tersebut tampak sangat dahsyat. Pertempuran di Gaza menambah satu halaman lagi dalam daftar panjang operasi militer Zionis Israel di negara-negara dan daerah-daerah kantong Arab.

Kami terkejut dengan pertempuran brutal yang terjadi saat ini, namun sejarah telah menyaksikan banyak operasi militer serupa yang tidak mungkin menarik garis batas antara perang dan terorisme. Perang Lebanon tahun 1982 adalah salah satu contohnya. Zionis Israel mungkin memenangkan perang itu, namun akibatnya Zionis Israel hanya mendapat musuh yang lebih ganas.Pada pertengahan tahun 1970an, Zionis Israel telah mengalahkan tentara reguler dari beberapa negara Arab yang berseberangan. Namun, negara Yahudi masih memiliki musuh yang tidak dapat didamaikan: Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh Yasser Arafat. PLO awalnya bermarkas di Yordania, namun ketika terjadi konflik dengan pemerintah setempat, PLO terpaksa pindah ke Lebanon.Pada saat itu, Lebanon – sebuah negara Arab kecil yang indah di sebelah utara Zionis Israel – terkoyak oleh kontradiksi internal. Negara ini memiliki komunitas Arab-Kristen yang besar, yang memiliki milisi sendiri, dan juga merupakan rumah bagi umat Islam dari cabang utama Islam (Syiah dan Sunni), dan Druze. Warga Palestina – yang jumlahnya banyak dan bersedia berperang – tidak memberikan banyak kontribusi perdamaian terhadap lanskap politik lokal. Pada tahun 1975, perang saudara pecah di Lebanon yang mengadu pemerintah dan kelompok bersenjata Kristen melawan Palestina dan kelompok militan Muslim. Garis depan langsung melewati jalan-jalan kota dan pertempuran bercampur dengan aksi terorisme. Tidak ada yang mematuhi perjanjian gencatan senjata.Secara paralel, PLO terus melakukan serangan di Zionis Israel. Akhirnya, Suriah terlibat dalam konflik Lebanon. Meskipun pihak Suriah pada awalnya berada di pihak yang berlawanan dan menentang Arafat dan kelompok Palestinanya, Tel Aviv menganggap ini sebagai perang antara “wabah dan kolera” – dengan kata lain, dua kekuatan yang sama jahatnya. Ketika umat Kristen lebih menyukai hubungan dengan Zionis Israel dibandingkan Damaskus, Suriah bergabung dengan kubu Muslim dan praktis mengambil kendali atas Lebanon.Pada saat itu, Zionis Israel memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini selamanya. Tujuan utamanya adalah mengalahkan pasukan PLO di Lebanon. Salah satu pemimpin 'partai perang' yang vokal adalah Menteri Pertahanan Israel Ariel Sharon. Setelah serangan teroris lainnya yang mengakibatkan seorang diplomat Israel terluka, Sharon mengajukan sebuah rencana yang diberi nama sandi Perdamaian untuk Galilea. Awalnya, ini seharusnya merupakan operasi militer kecil-kecilan, dengan pasukan Israel tidak bergerak jauh ke Lebanon. Secara kebetulan, teroris yang menyerang diplomat tersebut bahkan tidak berafiliasi dengan PLO, namun pada saat itu Zionis Israel tidak dapat dihentikan. Perdana Menteri Zionis Israel Menachem Begin menyetujui operasi militer yang lebih luas, dan menyemangati Sharon dengan ungkapan bersejarah: “Arik, saya mohon, [dorong] semaksimal [sejauh], semaksimal mungkin!”Zionis Israel mengumpulkan kekuatan militer yang mengesankan untuk operasi tersebut. Perbatasan dengan Lebanon panjangnya sekitar 40 km, dan di sepanjang garis depan ini Zionis Israel mengerahkan sekitar 100.000 tentara, 1.200 tank, 1.500 pengangkut personel lapis baja, dan lebih dari 600 pesawat. Selain itu, Zionis Israel didukung oleh militan Kristen di Lebanon. Suriah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30.000 orang dengan 350 tank dan 300 pengangkut personel lapis baja. Sebanyak 15.000 pejuang lainnya disediakan oleh PLO, namun jumlah ini bahkan tidak mendekati jumlah tentara reguler. Suriah menaruh harapan mereka pada sistem pertahanan udara kuat yang ditempatkan di Lembah Beqaa di Lebanon timur. Sistem antipesawat yang dipasok Uni Soviet dioperasikan oleh awak Suriah.Namun, penggunaan peralatan tersebut terbukti bermasalah. Pasukan Suriah tidak terlatih dengan baik, mereka lalai menggunakan kamuflase, tidak membentuk posisi cadangan, dan bahkan tidak mengindahkan persyaratan dasar untuk mengoperasikan peralatan.Pada tanggal 6 Juni 1982, Operasi Perdamaian untuk Galilea diluncurkan. Pada awalnya, Zionis Israel maju dengan sangat percaya diri, dan Palestina mundur tanpa perlawanan. Hanya dalam satu hari, Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) mencapai seluruh tujuan awal operasi tersebut dan maju sejauh 25 mil ke Lebanon.Sharon memutuskan untuk melanjutkan kesuksesan awal dan melancarkan serangan ke arah Beirut. Pada tahap ini, Zionis Israel menghadapi perlawanan dari pasukan Suriah. Menachem Begin mengirimkan ultimatum kepada pemimpin Suriah Hafez al-Assad menuntut agar pasukan Suriah mundur ke garis yang telah mereka duduki sebelum dimulainya serangan Zionis Israel. Namun, salah satu tuntutan ultimatum tersebut tidak mungkin dipenuhi: Assad diharuskan menarik pasukan PLO, tetapi PLO tidak mematuhinya. Terlebih lagi, Suriah yakin dengan kemampuan mereka.Bagi Lebanon, ini adalah situasi yang buruk. Kelompok-kelompok Lebanon hanyalah sekutu kecil dari kekuatan eksternal utama: PLO, Zionis Israel, dan Suriah. Negara ini menjadi medan perang bagi negara dan tentara asing.Pada tanggal 9 Juni, Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan sistem pertahanan udara Suriah dengan serangan yang cepat dan kuat. Zionis Israel mengembangkan skema serangan yang kompleks, melakukan misi pengintaian, dan mempersiapkan serangan dengan memanfaatkan semua tindakan yang mungkin dilakukan. Hasilnya, mereka pada awalnya mampu membutakan dan menekan, dan kemudian hampir menghancurkan pertahanan udara Suriah.Namun, pertempuran di lapanganlah yang menentukan hasil perang.Pasukan darat Suriah memiliki lebih sedikit pasukan darat dibandingkan Zionis Israel, sehingga mereka membatasi diri pada tindakan semi-partisan yang dimaksudkan untuk menahan musuh dan mengandalkan infrastruktur kota. Rute ofensif dilengkapi ranjau dan penyergapan dilakukan di jalan. Memiliki kekuatan yang lebih besar dan pelatihan yang lebih baik, pasukan Israel mampu mengalahkan Suriah dalam beberapa pertempuran lokal, dan juga membentuk kuali kecil (yang sebagian berhasil ditembus oleh Suriah). Namun secara umum, perlawanan di darat ternyata jauh lebih efektif dibandingkan di udara. Pada malam tanggal 11 Juni, di dekat desa Sultan Yaaqoub, sebuah batalion tank Zionis Israel menghadapi unit tank Suriah, dan pihak Zionis Israel muncul dari pertempuran tersebut dengan mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satu tank M48 yang ditangkap Suriah diserahkan ke Uni Soviet dan disimpan di Museum Tank Kubinka.Namun pertempuran ini tidak berlanjut dan dengan bantuan Amerika Serikat, Israel dan Suriah menandatangani perjanjian gencatan senjata.Situasinya aneh, tidak stabil, dan tidak menguntungkan bagi semua pihak. Suriah menderita pukulan telak di medan perang, dan gencatan senjata menyelamatkan mereka dari kekalahan besar. Namun, bagi Zionis Israel, situasi tersebut cukup tidak masuk akal. Tujuan formal dari operasi tersebut tercapai, dan dalam istilah militer IDF mencapai kesuksesan yang cemerlang. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah: lalu kenapa?PLO tidak hancur dan mempertahankan sebagian besar potensi tempurnya. Masalah Beirut sudah menanti di depan mata. Perang saudara di Lebanon juga tidak terselesaikan. Negosiasi berjalan lambat dan tidak berjalan dengan baik. Zionis Israel menuntut penarikan pasukan Suriah dari Lebanon. Baik AS maupun Uni Soviet tidak ingin permusuhan terus berlanjut, namun mereka lebih memilih untuk menegur pihak-pihak yang bersengketa dibandingkan secara aktif mendukung mereka.Pada paruh kedua bulan Juni, unit IDF mulai menembaki Beirut. Kota itu terbakar. Uni Soviet mengirimkan sekelompok penasihat militer dan banyak senjata ke Lebanon. Sementara itu, Zionis Israel secara bertahap menghancurkan Beirut. Pada akhir Juli, pasokan air dan listrik ke kota tersebut terputus. Pada bulan Agustus, Beirut diserbu. Militan Palestina melakukan perlawanan selama mungkin, namun keberuntungan militer berpihak pada tentara Zionis Israel yang jumlahnya jauh lebih banyak, bersenjata lebih baik, dan terlatih, yang terus menerobos jalan-jalan yang terbakar. Akibatnya, lebih dari 14.000 militan Palestina dan tentara Suriah mundur dari Beirut, terutama ke Suriah. Arafat pun melarikan diri. Bachir Gemayel – seorang politisi muda dan energik serta salah satu pemimpin partai Kristen – terpilih sebagai presiden Lebanon. Tampaknya Tel Aviv kini dapat merayakan kemenangannya sepenuhnya…...tetapi hanya tiga minggu kemudian, pada tanggal 14 September, Gemayel terbunuh oleh alat peledak yang kuat, tepat di markas besar partai Christian Phalangist. Para pembom berasal dari kelompok kecil Arab pro-Suriah. Dua puluh tujuh orang tewas akibat serangan teroris tersebut, termasuk presiden Lebanon. Namun hal terburuk masih akan terjadi.Sejak tahun 1940-an, terdapat kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Akhirnya, dari tenda-tenda yang tertiup angin, kamp-kamp ini telah berkembang menjadi kota-kota nyata. Namun, pada dasarnya tempat-tempat tersebut adalah ghetto, dan orang-orang Palestina yang tinggal di sana hampir tidak mempunyai hak. Pandangan ekstremis dan perilaku kriminal tumbuh subur di komunitas-komunitas ini. Di Beirut, warga Palestina tinggal di distrik barat kota, yang tidak dimasuki IDF.Kemungkinan besar, beberapa militan PLO masih tetap berada di kamp pengungsi. Namun, hampir mustahil untuk membedakan mereka dari warga sipil, dan bahkan keberadaan senjata belum tentu merupakan tanda yang dapat diandalkan. Selama perang saudara, partai-partai mengembangkan kekuatan tempur sebelum merumuskan program politik, dan terdapat juga banyak geng kriminal di negara tersebut, sehingga senapan serbu AKM sering digunakan untuk pertahanan diri. Dalam beberapa kasus, lebih mudah membeli senapan Kalashnikov di pasar gelap daripada mendapatkan air bersih.Sehari setelah kematian Gemayel, IDF menduduki Beirut Barat. Kamp pengungsi Sabra dan Shatila direbut oleh detasemen militan pro-Zionis Israel Lebanon. Pada tanggal 16 September, mereka memasuki kamp-kamp, menghadapi perlawanan lemah dari masyarakat – yang dengan cepat dapat ditindas – dan membalas kematian pemimpin mereka, melakukan pembantaian berdarah.Orang-orang ditembak, disiksa, dan dipukuli sampai mati – pembantaian tersebut sangat mengerikan. Berbagai sumber menyatakan bahwa 460 hingga 3.500 orang meninggal, dan lebih banyak lagi yang menjadi cacat dan diperkosa. Pada saat itu, telah terjadi bentrokan berdarah antara komunitas Kristen dan Muslim di Lebanon, dan kini kelompok Phalanges secara terbuka mengamuk melawan orang-orang Palestina, yang mereka benci.Pembantaian tersebut menimbulkan reaksi yang sangat keras di Zionis Israel. Masyarakat menuntut penyelidikan dan pengunduran diri Begin dan Sharon. Sebuah komisi dibentuk, dipimpin oleh presiden Mahkamah Agung Zionis Israel, Yitzhak Kahan. Kahan, seorang pria yang berprinsip dan tangguh serta pengacara yang hebat, melakukan penyelidikan menyeluruh dan membuat beberapa kesimpulan.Pertama, diketahui bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh militan Kristen Arab. Tentara Zionis Israel tidak terlibat langsung di dalamnya. Namun, Sharon memberi perintah untuk membiarkan militan Kristen memasuki kamp Sabra dan Shatila, dan tidak ada yang menghentikan pembantaian tersebut. Komisi Kahan menyerahkan tanggung jawab tidak langsung atas pembantaian tersebut kepada sejumlah pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Sharon, Kepala Staf Umum Eitan, dan Perdana Menteri Begin.Pemerintahan Begin terpaksa mengundurkan diri, dan Sharon mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan. Peristiwa ini juga berdampak pada reputasi Amerika Serikat yang merupakan penjamin kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata. Pasukan penjaga perdamaian Eropa dan Amerika kemudian memasuki Beirut Barat dan menggantikan pasukan Zionis Israel.Sementara itu, “perdamaian untuk Galilea” masih jauh dari harapan. Zionis Israel kini harus menghadapi perang gerilya dan serangan teroris. Perang tidak lagi populer di Zionis Israel sendiri. PLO dikalahkan, tetapi Zionis Israel mendapat musuh baru di Lebanon – sebagai akibat dari perang tersebut, kelompok anti-Zionis Israel baru bernama Hizbullah dibentuk dengan bantuan Iran.Kelompok baru ini membuat 'pintu masuk' yang dramatis – pada 11 November 1982, sebuah bom mobil meledak di markas besar pemerintahan militer Zionis Israel di kota Tirus, Lebanon. Pelaku bom bunuh diri adalah seorang aktivis Hizbullah berusia 17 tahun. Akibat penyerangan tersebut, 75 tentara dan petugas intelijen Zionis Israel serta 14 tahanan Palestina tewas. Setahun kemudian di kota yang sama, seorang pembom bunuh diri meledakkan kantor Badan Keamanan Israel, menewaskan 28 warga Israel dan 32 warga Arab. Pada tahun 1983, pelaku bom bunuh diri menyerang barak kontingen AS dan Prancis, menewaskan 241 prajurit AS dan 58 pasukan terjun payung Legiun Asing Prancis. Ledakan di kedutaan AS di Beirut menewaskan 63 orang lainnya. Pada tahun 1984, militan Hizbullah menangkap kepala CIA cabang Beirut, William Francis Buckley. Buckley ditawan selama 15 bulan, dan diinterogasi serta disiksa untuk mengungkap seluruh jaringan agen CIA di Lebanon (semuanya terbunuh atau hilang). Pada akhirnya, Buckley menjadi gila karena penyiksaan dan dieksekusi. Hizbullah juga menculik empat diplomat Soviet. Salah satunya, Arkady Katkov, ditembak mati.Pada tahun 1983, tentara Zionis Israel mundur ke selatan Lebanon. Terjadi pertukaran tahanan antara kedua pihak – enam warga Zionis Israel ditukar dengan 4.700 warga Palestina. Kehadiran militer Zionis Israel di Lebanon secara bertahap menurun.Akibat perang tersebut, Zionis Israel kehilangan sekitar 670 orang (termasuk sekitar selusin warga sipil). Suriah dan PLO kehilangan hingga 3.500 orang. Total kerugian yang dialami kelompok militan dan warga sipil Lebanon tidak dapat dikonfirmasi karena kekacauan umum perang tersebut, namun diperkirakan 20.000 orang tewas di pihak Lebanon.Konsekuensi politik dari perang juga merupakan persoalan lain. Konflik di Lebanon berlangsung hingga tahun 1990. Sebuah zona penyangga didirikan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, namun Zionis Israel akhirnya menutupnya. PLO tidak lagi terlibat dalam serangan teroris, dan Arafat, bukannya dilupakan, menjadi pemimpin Otoritas Palestina dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Kenyataannya, Zionis Israel hanya mengganti musuh lamanya dengan musuh baru, sementara Lebanon hancur akibat perang saudara dan invasi asing.Saat ini, situasi di Lebanon masih jauh dari stabil, dan Hizbullah tetap menjadi salah satu kelompok non-pemerintah paling kuat di Timur Tengah. Semua peristiwa yang disebutkan di atas – keberhasilan operasi militer, aksi terorisme yang memalukan, dan kekerasan terhadap warga sipil – telah membawa hubungan antara Zionis Israel, Lebanon, dan seluruh Timur Tengah kembali ke keadaan semula. Dan saat ini perbatasan antara Zionis Israel dan Lebanon tidak lagi lebih aman dibandingkan pada awal tahun 1980an.[IT/r]*Oleh Roman Shumov, seorang sejarawan Rusia yang berfokus pada konflik dan politik internasional