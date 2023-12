Hamas Memuji Poros Perlawanan atas Dukungannya yang ‘Bijaksana dan Efektif’ di Gaza

Osama Hamdan, Hamas’ representative in Lebanon and a member of the group’s politburo

IslamTimes - Seorang pejabat senior gerakan perlawanan Hamas Palestina memuji Poros Perlawanan karena melakukan operasi dengan cara yang “bijaksana dan efektif” dalam mendukung pejuang Palestina yang memerangi pasukan Zionis Israel di Jalur Gaza.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi Lebanon al-Mayadeen pada hari Minggu (17/12), Osama Hamdan, perwakilan Hamas di Lebanon dan anggota politbiro kelompok tersebut, mengatakan Poros Perlawanan “berfungsi secara harmonis.”“Pola operasi perlawanan di Lebanon dan Irak dalam mendukung Gaza dilakukan secara bijak, efektif, cerdas, dan menjulang,” ujarnya.“Poros Perlawanan menegaskan bahwa mereka berfungsi secara harmonis. Ini penting untuk pertempuran ini dan pertempuran di masa depan,” tambah Hamdan.Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon telah melakukan serangan terhadap posisi militer Zionis Israel di dekat perbatasan antara Lebanon dan wilayah pendudukan.Kelompok perlawanan di Irak juga telah menyerang beberapa basis pendudukan AS di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Serangan-serangan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih besar oleh pasukan perlawanan di wilayah tersebut untuk memaksa AS dan Zionis Israel mengakhiri agresi brutal di Gaza.Hamdan juga menegaskan kembali bahwa gerakan tersebut tidak akan melakukan pembicaraan mengenai kesepakatan pertukaran tahanan baru dengan Zionis Israel sampai perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza berakhir.Posisi kami tegas, yaitu tidak ada pembicaraan negosiasi sebelum menghentikan agresi dan gencatan senjata, tambahnya.Berdasarkan perjanjian gencatan senjata jangka pendek selama 7 hari antara Hamas dan Zionis Israel yang dimulai pada 24 November, Hamas setuju untuk membebaskan hampir 110 tawanan Zionis Israel yang ditahan di Gaza setelah melancarkan Operasi Al-Aqsa Strom ke wilayah pendudukan. Hampir 127 tawanan masih berada di Gaza.Zionis Israel juga membebaskan 240 warga Palestina yang diculik dan ditahan secara ilegal di penjara-penjara Zionis Israel. Setelah gencatan senjata gagal pada tanggal 1 Desember, permusuhan dimulai di wilayah yang terkepung.Menurut Hamdan, kegagalan Zionis Israel melepaskan tawanan yang ditahan di Gaza dan kematian tiga tawanan akibat tembakan ramah pada hari Jumat telah menimbulkan gelombang kemarahan publik di seluruh wilayah pendudukan.Hamdan sekali lagi menyatakan tekad gerakan perlawanan untuk terus melawan rezim Israel, dengan mengatakan “perlawanan mampu menahan [serangan Zionis Israel] selama berbulan-bulan.”Hamdan mengatakan bahwa “Zionis Israel telah gagal mencapai tujuan yang mereka nyatakan.” “Tidak ada yang tahu bagaimana [pemimpin Hamas di Gaza] Yahya Sinwar mengatur pertempuran,” tambahnya.Di tempat lain, Hamdan mengatakan baik Israel maupun sekutu lamanya, AS, “lebih memilih perang terus berlanjut.”Dia merujuk pada pernyataan baru-baru ini dari Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, yang mengatakan pada hari Jumat bahwa menduduki kembali Gaza tidak “masuk akal” dan tidak “benar” bagi Israel, dan menambahkan bahwa “perselisihan antara Zionis Israel dan Washington sedang dalam bentuk dan bukan dalam konten.”Meskipun Amerika tidak ingin konflik Gaza meluas ke seluruh wilayah, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menginginkan skema seperti itu terjadi, kata Hamdan.Dia juga menepis ancaman Netanyahu untuk membunuh para pemimpin Hamas di seluruh dunia, dan menekankan bahwa tindakan seperti itu tidak akan dibiarkan begitu saja.Kampanye militer Zionis Israel yang tiada henti terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 19.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 51.000 orang juga terluka.[IT/r]