Analisa: Apakah STC Pilihan Washington dan Tel Aviv untuk Menjegal Ansarullah?

Islam Times - Di tengah kekejaman Israel dalam perang di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan melukai serta membuat lebih banyak lagi orang mengungsi, beberapa kelompok Arab malah bertindak seperti potongan-potongan teka-teki Israel daripada mendukung rakyat Palestina yang tertindas.

Sejak gerakan perlawanan Ansarullah di Yaman meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza, Dewan Transisi Selatan (STC), sebuah kekuatan separatis yang berperang dengan Ansarullah selama bertahun-tahun, telah mengulurkan tangan persahabatannya dengan rezim Israel. STC membentuk aliansi jahat dengan Tel Aviv dengan dukungan UEA demi mewujudkan impian beberapa tahun mereka mengenai pemisahan Yaman.Sumber media Israel mengklaim bahwa STC yang bersekutu dengan UEA telah mengusulkan kerja sama dengan Tel Aviv untuk menghadapi Ansarullah dengan imbalan dukungan penuh Israel kepada dewan tersebut.Roi Kais, seorang reporter dan analis urusan Arab di Israel Broadcasting Authority, baru-baru ini dalam sebuah postingan di X mengatakan bahwa “sebuah sumber yang dekat dengan kepala Dewan Transisi Yaman Selatan mengatakan bahwa Jika Israel mengakui hak kami untuk menentukan nasib sendiri di wilayah selatan Yaman, maka kita akan mencari sekutu di Yaman untuk menghadapi ancaman Houthi [Ansarullah]."Jaringan berita Kan Israel melaporkan pada hari Senin, mengutip sumber, bahwa presiden STC Aidarus al-Zoubaidi menyatakan kesediaannya berkoordinasi dengan Tel Aviv dan mendapatkan dukungan internasional untuk membatasi serangan Ansarullah, terutama dengan menerapkan kontrol militer dan keamanan di wilayah selatan negara tersebut.Laporan tersebut muncul, menurut outlet berita Khaleej Online, baru-baru ini al-Zoubaidi bertemu dengan sejumlah pemimpin lokal di wilayah selatan, serta pejabat militer dari UEA dan Amerika Serikat, dan mendiskusikan cara untuk menghentikan serangan Ansarullah.“Pasukan angkatan laut kita memiliki kompetensi dan kemampuan yang memungkinkan mereka berperan penting dalam melindungi perairan teritorial kita dan membantu memperkuat keamanan maritim serta melindungi pelayaran internasional,” demikian isi postingan X-nya.Selain itu, pada awal bulan Desember, media Rusia melaporkan upaya UEA dan Amerika untuk mempersenjatai kelompok yang didukung UEA untuk melawan operasi Ansarullah terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah.Patut dicatat bahwa Ansarullah telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan terus memblokir kapal-kapal yang berlayar ke pelabuhan Israel di Laut Merah selama serangan terhadap Gaza terus berlanjut. Sejauh ini mereka telah menyita dua kapal dan melancarkan beberapa serangan, sehingga memicu kekhawatiran Israel.Kini STC memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan impian kemerdekaannya dengan bantuan Tel Aviv dan Washington. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah bekerja keras untuk menguasai sepenuhnya provinsi-provinsi di selatan.Terungkapnya kerja sama STC dengan Israel untuk memisahkan diri dari Yaman bukanlah hal baru, dan sebelumnya, banyak laporan yang membahas tentang kesepakatan di balik layar di antara aktor-aktor regional terkait Yaman selatan.Sebuah surat kabar Israel menulis dalam sebuah laporan pada bulan Juni 2020 bahwa secara tertutup, perjanjian telah dibuat bahwa Israel akan mengumumkan pembentukan “negara baru di Timur Tengah”, yang akan menjadi teman rahasianya. Berita ini saat itu dikonfirmasi oleh situs Intelligence Online, yang melaporkan bahwa STC sedang melakukan pembicaraan rahasia dengan Tel Aviv.Pada bulan Juli, al-Zoubaidi dalam sebuah wawancara dengan Guardian menyerukan dukungan Barat untuk pembagian Yaman dan meyakinkan mereka bahwa ia akan mengamankan navigasi, pelabuhan, dan ladang minyak di selatan.Karena kendali Aden dan kehadiran pasukan sekutu UEA di Socotra Islam, STC percaya bahwa jika mendapat dukungan internasional, STC dapat menjamin keamanan navigasi di Bab-el-Mandeb dan Laut Merah. Dewan tersebut menggunakan keamanan navigasi sebagai alasan untuk mendapatkan dukungan Barat demi kemerdekaan wilayah selatan.Arab Saudi dan UEA sepakat pada tahun 2019 untuk meredakan konflik di Yaman selatan dan menjalin koordinasi yang lebih besar melawan Sana'a, namun pembicaraan ini hanya sekedar omongan dan konflik antara tentara bayaran kedua negara terus berlanjut seiring upaya Abu Dhabi untuk memperkuat pijakannya di Yaman selatan untuk menduduki bagian ini.Agar tidak memberikan alasan kepada UEA, Arab Saudi setuju untuk mencopot pemerintahan Abdrabbuh Mansour Hadi dan membentuk dewan kepresidenan yang beranggotakan tujuh orang, namun dewan ini tidak menunjukkan fungsi apa pun dalam dua tahun terakhir, bahkan kantornya dan gedung-gedung di Aden ditutup oleh STC.Sadar akan kelemahan Saudi di Yaman, UEA beberapa bulan lalu membentuk dewan kepresidenan di Aden. STC menyerukan pemisahan dari wilayah utara dan kembali ke periode pra-unifikasi tahun 1990. Uni Emirat Arab memperkuat STC dengan pendanaan dan senjata untuk menginstrumentasikannya dalam agenda pekerjaannya di wilayah selatan. Dewan ini mendapat perintah langsung dari Abu Dhabi dan tidak bekerja sama dengan Arab Saudi.Dewan ini, yang kini menyadari dirinya sebagai kekuatan tak tertandingi di wilayah selatan, memanfaatkan peluang yang muncul karena perang Gaza untuk memajukan rencananya dengan bantuan UEA dan Amerika Serikat. Abu Dhabi adalah sekutu terbesar Tel Aviv di Teluk Persia dan telah menandatangani banyak perjanjian ekonomi dan keamanan dengan rezim ini dalam tiga tahun terakhir. Beberapa sumber bahkan baru-baru ini mengatakan bahwa UEA diam-diam membantu Israel dalam perang Gaza sehingga mereka bisa menghancurkan Hamas.Mengingat kondisi tersebut di kawasan, perkembangan baru tidak dapat dikesampingkan. Namun untuk dapat terjadi, diperlukan beberapa landasan yang mustahil dicapai di Yaman.Salah satu kemungkinannya adalah bahwa rezim AS dan Israel memberi wewenang kepada STC untuk menghadapi Ansarullah dan mengambil bagian tanggung jawab di Laut Merah sementara mereka berjuang menghadapi serangkaian tantangan. Tel Aviv saat ini sangat terikat di Gaza dan di wilayah utara mereka mempunyai ketegangan yang serius dengan Hizbullah dan tidak mampu membuka front di Yaman. Sementara AS karena konfrontasinya dengan kelompok perlawanan Irak dan beberapa kasus internasional sangat ingin mengendalikan Ansarullah. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, menggunakan kelompok proksi untuk melawan Ansarullah bisa menjadi salah satu pilihan Amerika dan Israel. Namun, masih ada pertanyaan serius mengenai kemampuan dewan tersebut dalam mengamankan Laut Merah.Meskipun mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab, dalam 9 tahun terakhir dewan separatis belum mencapai prestasi yang signifikan dalam melawan Ansarullah meski mendominasi wilayah selatan, dan tidak akan mencapai hasil apa pun bahkan jika didukung oleh Amerika. Ansarullah saat ini bukanlah milisi lemah yang hanya dilengkapi dengan senjata ringan yang dapat dihancurkan, melainkan sebuah gerakan yang telah memperoleh banyak kemampuan rudal dan drone dalam beberapa tahun terakhir dan dilengkapi dengan rudal balistik jarak jauh yang bahkan dapat menargetkan sasaran di wilayah-wilayah yang diduduki. Oleh karena itu, menangani gerakan yang bertindak sebagai tentara yang kuat di kawasan ini berada di luar kemampuan kelompok separatis selatan.Untuk melawan ancaman Ansarullah, diperlukan senjata yang kuat, yang tentunya tidak akan diberikan oleh Washington dan Tel Aviv kepada kelompok Yaman. Dan dengan demikian, berinvestasi di STC untuk mengalahkan Ansarullah yang berbasis di Sana’a adalah buang-buang waktu saja.Selain itu, sejak tahun lalu, AS telah merencanakan untuk menjarah minyak dan gas di wilayah selatan dan mengerahkan ratusan pasukannya ke provinsi Al-Mahra dan Hadhramout dan tidak akan mudah melepaskannya dengan menerima pemisahan wilayah selatan. Selain itu, STC menaruh harapannya pada Amerika dan Israel untuk membantu mereka berpisah sementara para aktor ini tidak memenuhi syarat untuk memutuskan perubahan geopolitik di wilayah tersebut. Iran dan beberapa negara Arab di Teluk Persia telah berulang kali mengatakan bahwa pihak asing tidak dapat memberi keamanan ke kawasan dan keamanan harus dicapai oleh mereka sendiri.Dorongan STC untuk kemerdekaan dari Sana'a muncul ketika Ansarullah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan pemisahan negara dan memiliki alat yang diperlukan untuk memublikasikan musuh. Sebenarnya, jika Sana’a melanjutkan serangannya terhadap tentara bayaran di Abu Dhabi dan Riyadh, maka tidak ada keraguan bahwa Sana’a dapat membebaskan wilayah yang diduduki.Masalah lainnya adalah bahwa STC adalah pion dari UEA dan dengan sikap tunduk kepada Israel, mereka ingin mengusir Arab Saudi dari kekuasaan di Yaman, sesuatu yang akan mengobarkan ketegangan antara Riyadh dan Abu Dhabi. Sebenarnya, meski bermusuhan dengan Ansarullah, Saudi tidak menoleransi perolehan kekuasaan oleh boneka UEA di wilayah selatan dan selama dua tahun terakhir, mereka telah mengambil tindakan untuk melawan kebijakan Emirat. Pada bulan Februari, beberapa sumber Arab melaporkan bahwa setelah perebutan gedung Dewan Kepresidenan dan Kepemimpinan yang didukung Saudi di Aden dan pengusiran pemimpinnya Rashad al-Alimi oleh proksi UEA, terbentuk milisi baru dukungan Riyadh yang disebut Pasukan Perisai Nasional dan dipimpin oleh al-Alimi. Pasukan ini tersebar di seluruh negeri, dari perbatasan benteng Ansarullah Sa'ada dan Al-Jawf di utara hingga Shabwa dan Hadhramut di timur, Aden, Lahij dan Abyan di selatan, serta Hudaydah dan Taiz di barat secara berurutan untuk melindungi kepentingan Saudi di wilayah ini.​[IT/Al-Waght/AR]