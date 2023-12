Politik dalam Negeri Amerika yang Picik Memburuk

Islam Times - Mengingat betapa signifikannya penurunan pengaruh AS secara global di berbagai tingkat, perpecahan dalam lanskap politik dalam negeri saat ini berarti bahwa Amerika akan menjadi semakin tidak berfungsi baik secara internal maupun eksternal, Crescent International melaporkan. Jurnalis BBC Sam Cabral ketika menceritakan situasi terkait pemecatan Kevin McCarthy sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat, melaporkan kejadian berikut pada bulan Oktober 2023: “Dua anggota parlemen dari Partai Demokrat masuk ke dalam lift ketika saya hendak meninggalkan tempat pemungutan suara. “Biarkan perang saudara dimulai,” kata salah seorang dari mereka. Yang lain tertawa terbahak-bahak.”



Episode di atas yang menggambarkan penggulingan McCarthy merangkum keadaan situasi dalam negeri Amerika saat ini. Hal ini menunjukkan oligopoli kecil dan korup yang terlepas dari kepentingan warga negara. Terpisah mungkin merupakan pernyataan yang meremehkan, sistem pengabaian sepenuhnya akan menjadi deskripsi yang lebih baik.



Secara tradisional, politik dalam negeri Amerika adalah urusan yang murahan dan dangkal. Hal ini akan berjalan seperti biasa jika tidak terjadi evolusi dramatis tatanan global yang menjauhi sikap sentrisme AS. Mengingat betapa signifikannya penurunan pengaruh AS secara global di berbagai tingkat, perpecahan dalam lanskap politik dalam negeri saat ini berarti bahwa Amerika akan menjadi semakin tidak berfungsi baik secara internal maupun eksternal.



Gejala terbesar dari disfungsionalitas Amerika di bidang internal adalah kenyataan bahwa Donald Trump masih merupakan kekuatan politik yang kuat. Dia bukan seorang negarawan dan mendekati pemerintahan melalui egonya dan kesalahpahaman transaksional yang memiliki visi terowongan tentang bagaimana negara seharusnya berfungsi. Terpilihnya kembali Trump sebagai presiden AS adalah suatu kemungkinan yang jelas. Bukan hanya karena sistem politik yang sangat cacat di AS, namun juga karena kubu lawannya tidak mampu melawan Trumpisme sebagai sebuah gerakan.



Meskipun apa yang disebut sebagai partai demokratis terdiri dari politisi-politisi yang ‘berpengalaman’, dinamika internal dan eksternal politik AS pada tahun 2024 memerlukan sesuatu yang lebih dari sekedar kecurangan politik.



Trump memimpin sebuah gerakan, meskipun dangkal dan primitif, namun ia menyamarkan dirinya sebagai gerakan yang berupaya melindungi kepentingan rakyat biasa. Fakta bahwa Trumpist telah berhasil meyakinkan jutaan orang akan mitos ini menunjukkan betapa dangkalnya masyarakat dan lanskap politik Amerika. Jika Trump kembali menjadi presiden, kemungkinan besar dia akan memprioritaskan untuk mengejar musuh-musuh pribadinya yang jumlahnya banyak. Memajukan kepentingan nasional AS tidak akan menjadi prioritasnya.



Dalam meningkatnya faksionalisme dalam politik dalam negeri Amerika, lobi Israel masih menempati tempat khusus. Mereka telah berhasil “meyakinkan” sebagian besar elit penguasa Amerika bahwa memberikan dukungan tanpa syarat kepada apartheid Israel adalah demi kepentingan Amerika. Dukungan seperti ini melemahkan hubungan Amerika dengan beberapa negara Muslim dan yang lebih penting lagi dengan masyarakat Muslim yang lebih luas di seluruh dunia.



Faktor lobi Israel dapat berperan dalam berbagai cara jika Trump menjadi presiden. Mengingat Trump tercatat menentang Benjamin Netanyahu karena egonya yang terlalu besar, lobi zionis Amerika akan terpecah antara kesetiaan kepada faksi zionis di wilayah pendudukan Palestina dan di Washington DC.



Fenomena ini sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Pada tanggal 6 Desember, Senat AS menolak rancangan undang-undang yang mendukung campur tangan Amerika di Ukraina dan Palestina.



Di permukaan, hal ini mungkin tampak sebagai politik dalam negeri yang remeh, namun ini adalah salah satu dari banyak krisis politik buruk yang akan terjadi di Amerika Serikat dengan konsekuensi kebijakan luar negerinya. Berbagai faksi akan saling menunda kebijakan satu sama lain hanya karena dendam. Hal ini akan berdampak langsung pada kemampuan Washington untuk melakukan intervensi terhadap krisis politik yang muncul di luar negeri.



Hal ini juga akan semakin melemahkan kredibilitas Washington yang sudah terkikis dengan cepat sebagai pemain global. Salah satu dari banyak tanda yang muncul adalah petunjuk publik Amerika bahwa mereka sedang dalam proses meninggalkan dukungan mereka terhadap Volodymyr Zelenskyy dari Ukraina.



Faksionalisme kecil-kecilan dalam politik dalam negeri Amerika akan segera mulai terwujud dalam bentuk yang buruk. Ini hanyalah masalah waktu. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana seluruh dunia dapat menghindari dampak dari faksionalisme kecil-kecilan yang menyebabkan sebuah kerajaan mengalami kemunduran yang cepat.[IT/AR]