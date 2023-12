Eksklusif: Kapal-kapal yang Ditangkap di Yaman Hanya Boleh Berangkat dengan Persyaratan Palestina

IslamTimes - Juru bicara Ansar Allah Yaman Mohammad Abdel Salam mengatakan kepada Al Mayadeen dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa Yaman tidak akan melepaskan kapal yang ditangkap kecuali dengan persyaratan yang ditetapkan oleh rakyat Palestina. Serangan kriminal yang dilancarkan di Palestina memaksa setiap orang bebas untuk mengambil tindakan dan menggarisbawahi bahwa mereka menentang arogansi dan kriminalitas Zionis, kata juru bicara Ansar Allah Yaman Mohammad Abdel Salam pada hari Selasa (19/12).



Berbicara kepada Al Mayadeen dalam sebuah wawancara eksklusif, pejabat tinggi Yaman menggarisbawahi bahwa "Sanaa tidak bisa secara langsung mendukung Palestina yang diduduki. Kami tidak berbagi perbatasan darat dan kami tidak bisa terlibat dalam konfrontasi darat; kami tidak memiliki kemampuan selain berpartisipasi dengan meluncurkan rudal dan drone dan melakukan operasi angkatan laut."



Abdel Salam juga mengungkapkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman tidak akan menahan diri dan bahwa eskalasi yang terjadi mungkin akan meningkat tergantung pada situasi di lapangan mengingat semua tantangan yang dihadapi rakyat Palestina.



“Agresi brutal Israel di Gaza dan pendudukan bersejarah atas Palestina yang diduduki memerlukan dukungan rakyat yang luas, bukan hanya dukungan dari Yaman; dari seluruh masyarakat Islam dan Arab serta semua masyarakat bebas di dunia,” kata juru bicara Ansar Allah. .



Koalisi pimpinan AS untuk melindungi Zionis 'Israel'

Menanggapi operasi yang dilakukan oleh rakyat Yaman untuk mendukung pendudukan Palestina dan rakyat Gaza, militer Amerika Serikat meluncurkan koalisi baru di Laut Merah yang disebut "Operasi Penjaga Kemakmuran", dengan kedok mengamankan jalur perdagangan maritim. . Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol akan menjadi beberapa negara yang bekerja sama dengan Pentagon di bawah koalisi.



Hal ini memicu spekulasi bahwa AS bertujuan untuk mengubah Laut Merah menjadi zona perang untuk melindungi kepentingan Zionis Israel daripada sekadar “menjaga jalur air strategis tetap aman” seperti yang diklaim oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.



“Koalisi ini bertujuan untuk melindungi Zionis Israel, bukan untuk melindungi jalur perairan internasional… Ini tidak bisa disebut sebagai koalisi, pada kenyataannya ini adalah sebuah blok yang lemah dan sudah mati,” lanjut Abdel Salam.



“Saluran air internasional yang berbatasan dengan Yaman aman dan tidak mengalami masalah keamanan atau militer apa pun,” kata pejabat tinggi Yaman. “Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut Yaman telah berulang kali mengatakan bahwa perairan yang berbatasan dengan Yaman aman, dan tidak ada kapal selain yang menuju Israel atau kapal Zionis Israel yang menjadi sasaran.”



Dia menambahkan bahwa koalisi tersebut tidak dapat diterima atau digunakan untuk mendukung agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap Palestina, mengingat tidak ada negara anggota yang memiliki perbatasan maritim di Laut Merah.



Abdel Salam kemudian menekankan bahwa pembentukan koalisi tidak akan mengganggu operasi Yaman. “Fregat AS, Perancis, dan Inggris serta pangkalan militer di tepi lain Laut Merah tidak dapat menghentikan operasi Yaman yang dilakukan untuk mendukung Gaza.”



Sejauh ini, katanya, semua negara Afrika dan Arab yang menghadap ke Laut Merah telah menerima berita positif tentang pembentukan koalisi, dan memperingatkan pihak-pihak yang tergabung dalam koalisi agar tidak membuat kesalahan dengan menyerang Yaman dan memperluas konflik. Jika terjadi kesalahan, “baik Zionis Israel, Amerika, atau kolektif Barat tidak akan mampu menghadapi dampak dari tindakan mereka.



Rakyat Yaman berdiri dengan kepemimpinan

Ketika ditanya apakah pendudukan Israel dan AS mungkin menggunakan perselisihan sipil di Yaman untuk memenuhi kepentingan mereka, pejabat Yaman mengatakan mereka mungkin menggunakan beberapa tentara bayaran lokal, “tetapi opsi ini pasti akan gagal.”



“Rakyat Yaman saat ini dari semua lapisan masyarakat mendukung kepemimpinan Yaman dalam menghadapi arogansi Zionis Israel. Tidak ada warga Yaman yang mau menerima menjadi pembela atau pelindung Zionis Israel.”



Sejak dimulainya operasi Yaman untuk mendukung pendudukan Palestina, Abdel Salam mengungkapkan, Oman telah menghubungi Sanaa sebagai mediator untuk menyampaikan kepada mereka pesan-pesan nasihat dan intimidasi, dimana mereka diberitahu bahwa operasi Perlawanan mungkin mempengaruhi proses kemanusiaan di Yaman.[IT/r]