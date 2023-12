Sayyid Houthi Tegaskan Melanjutkan Dukungan ke Gaza, Memperingatkan AS Terhadap Agresi di Yaman

Head of Yemen’s Ansarullah Movement, Sayyed Abdul-Malik Badreddin Al-Houthi

IslamTimes - Pemimpin Gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul-Malik Badreddin Al-Houthi, pada hari Rabu (20/12) menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus bertindak untuk mendukung rakyat Palestina dan perlawanan dalam menghadapi agresi Zionis di Gaza.

Sayyid Al-Houthi, di sisi lain, memperingatkan pemerintah AS mengenai eskalasi apa pun terhadap Yaman, dan menekankan bahwa, dalam kasus seperti itu, Amerika akan menghadapi situasi yang lebih parah daripada yang mereka hadapi di Afghanistan dan Vietnam.“Selama 75 hari, musuh Zionis, Zionis 'Israel', melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, melakukan kejahatan terburuk,” kata Sayyid Houthi, “Tentara musuh telah menjadikan rumah sakit di Gaza sebagai target utama, dan secara terbuka menyatakan mereka sebagai sasaran utama. atas operasi daratnya dan mengumumkan operasi militer di rumah sakit seperti Al-Shifa, yang menunjukkan perilaku yang belum pernah terjadi sebelumnya.”Sayyed Houthi mengindikasikan bahwa musuh Zionis menargetkan rakyat Palestina melalui segala cara pemusnahan, menggunakan metode pembunuhan brutal, kelaparan, dan pengepungan, serta memblokir akses terhadap makanan dan obat-obatan.Pemimpin Ansarullah menekankan bahwa musuh Zionis ‘Israel’ melanjutkan kebrutalannya dengan melakukan penembakan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil di Jalur Gaza ketika mereka gagal dalam pertempuran lapangan.“Zionis Yahudi adalah kelompok yang sangat penuh kebencian, permusuhan, dan kriminalitas, sama sekali tidak memiliki perasaan kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan.”Al-Houthi menyoroti dukungan politik, militer dan administratif AS terhadap musuh Zionis Israel, dan menambahkan bahwa Amerika memberikan senjata yang dilarang secara internasional kepada Zionis.Amerika mengeluarkan ancaman kepada semua negara di kawasan tersebut terhadap kerja sama apa pun dengan rakyat Palestina, yang bertujuan untuk memastikan kondisi yang menguntungkan bagi pembantaian Zionis di Gaza tanpa ada keberatan, menurut Al-Houthi.Pemerintahan AS berpura-pura menjadi pembawa perdamaian di Timur Tengah, namun menghalangi semua resolusi gencatan senjata PBB, kata Sayyed Houthi.Pemimpin Ansarullah mengkonfirmasi pengajuan permintaan resmi kepada negara-negara yang secara geografis memisahkan Yaman dari Palestina yang diduduki untuk membuka penyeberangan darat bagi ratusan ribu warga Yaman untuk pindah ke Palestina, dan mencatat bahwa beberapa negara Arab terlibat dalam mencegat rudal dan drone Yaman yang menargetkan entitas pendudukan.Sayyid Houthi menekankan, “Langkah Amerika baru-baru ini tidak akan menghalangi kita dari posisi kita yang teguh, berprinsip, dan etis yang telah dideklarasikan sejak awal di sisi rakyat Palestina.”Sayyid Houthi memperingatkan bahwa setiap agresi Amerika terhadap negara kita akan mendapat balasan, dan menambahkan bahwa kapal perang, kepentingan, dan navigasi AS akan menjadi sasaran rudal, drone, dan operasi militer Yaman.[IT/r]