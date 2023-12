Sayyid Al-Houthi Ingatkan AS pada Vietnam dan Afghanistan: Jangan Berdiam Diri Jika Amerika Menyerang Kami

Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, leader of the Yemeni Ansarullah revolutionary movement

IslamTimes - Pemimpin gerakan revolusioner Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, memperingatkan AS agar tidak menyerang Yaman, menekankan bahwa kapal perang dan kapal Amerika akan menjadi sasaran rudal Yaman jika terjadi serangan apa pun.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Al-Houthi mengatakan, “Jika Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menargetkan Yaman, kami tidak akan berpangku tangan,” seraya menambahkan bahwa “Yaman akan terlibat dalam perang langsung dengan AS dan Zionis 'Israel', bukan dengan proxy AS, adalah hal yang paling mereka cita-citakan.”Dalam konteks ini, beliau menekankan bahwa “jika Amerika ingin melawan sikap Yaman yang mendukung Palestina, maka Amerika harus menghadapi seluruh rakyat Yaman,” seraya menambahkan bahwa “jika itu yang diinginkan Amerika, maka Amerika akan menghadapi situasi yang lebih keras daripada yang dihadapinya di Afghanistan dan Vietnam.”Al-Houthi lebih lanjut memperingatkan Washington agar tidak melancarkan serangan apa pun karena hal itu akan membuat mereka terlibat sepenuhnya, dan menekankan bahwa Yaman telah mengembangkan kemampuannya di berbagai tingkatan.Dia meyakinkan perusahaan-perusahaan Eropa, dengan mengatakan, “Kapal-kapal Eropa yang tidak akan berlabuh di ‘Israel’ sebagai tujuan akhir mereka tidak berada dalam risiko.”Mengenai navigasi militer AS di Laut Merah, dia menyebutnya “ilegal” dan “agresi sembrono dan bodoh yang hanya menguntungkan Zionis ‘Israel’,” namun menekankan bahwa negara-negara Eropa yang terlibat dalam tindakan AS mempertaruhkan kepentingan mereka.Secara paralel, Al-Houthi menekankan bahwa rakyat Yaman memutuskan untuk tidak menyerah kepada Amerika Serikat dan tidak mundur dari pendirian agama dan moral mereka sehubungan dengan semua peristiwa yang sedang terjadi di Laut Merah dan Laut Arab, serta Teluk Arab.Dia menggarisbawahi bahwa sikap Yaman ini efektif dan berpengaruh serta telah memberikan pukulan berat terhadap Zionis “Israel”.Pemimpin revolusioner tersebut menggarisbawahi bahwa satu-satunya target Angkatan Laut Yaman di Laut Merah adalah kapal-kapal Zionis “Israel” dan kapal-kapal yang menuju Zionis “Israel” karena tindakan Yaman tidak pernah dimaksudkan untuk merusak navigasi internasional.“Sebaliknya, satu-satunya target adalah mendukung rakyat Palestina yang tertindas,” tambahnya.Mengenai koalisi pimpinan AS di Laut Merah, al-Houthi mengumumkan bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk melindungi navigasi internasional; Sebaliknya, hal ini hanya bertujuan untuk melibatkan negara-negara dalam melindungi kapal-kapal Zionis “Israel”, dalam upaya militerisasi Laut Merah, Teluk Aden, dan Bab al-Mandab.Dalam konteks ini, ia meminta negara-negara yang berada di pesisir Laut Merah untuk mengutuk tindakan Amerika karena melanggar hak-hak mereka, dan menekankan bahwa Amerika yang mengubah Laut Merah menjadi medan perang merugikan semua negara.Dia memuji keputusan Malaysia yang melarang perusahaan pelayaran Zionis “Israel” melakukan aktivitas apa pun di pelabuhan Malaysia.Mengenai masalah pencegatan rudal Yaman yang diluncurkan ke entitas pendudukan Zionis “Israel” sebagai penolakan atas agresi di Jalur Gaza, al-Houthi menyoroti bahwa empat negara di kawasan, termasuk negara-negara Arab, terlibat dalam hal ini.“Kami bersabar meskipun ada intersepsi rudal kami dari negara-negara Arab, dan kami hanya mengincar musuh Zionis,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa “Yaman berupaya mengembangkan kemampuan militer untuk mengatasi semua hambatan dan memenuhi tuntutan rakyat serta pendirian mereka dalam menghadapi konflik” dukungan terhadap Palestina.”Pemimpin Ansarullah lebih lanjut menjelaskan, “Amerika Serikat dan sekutunya membenarkan dukungan mereka terhadap Zionis ‘Israel’ dalam kejahatannya, namun mereka mengecam dukungan sah kami terhadap Palestina.”Ia juga menunjukkan bahwa posisi rakyat Yaman adalah benar, terhormat, dan konsisten dengan tanggung jawab mereka dalam hal iman dan moral, dan menambahkan bahwa Yaman tidak malu dengan posisinya melawan agresi di Gaza dan mendukung Palestina.Berbicara kepada masyarakat Jalur Gaza, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi berkata, “Anda tidak sendirian, dan rakyat Yaman kami berada di sisi Anda sepenuhnya dan tidak akan pernah ragu untuk mendukung Anda.”“Poros Perlawanan [juga] ada di pihak Anda, dan masyarakat di dunia menyuarakan penolakan mereka terhadap penindasan yang Anda alami,” tambahnya.Al-Houthi lebih lanjut mengatakan kepada mereka, “Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan setelah kesabaran, ketabahan, dan penindasan Anda,” dan menambahkan bahwa hal terpenting yang harus diperjuangkan dunia “adalah menghentikan agresi di Gaza.”Dia menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah mengambil bagian dalam agresi musuh Zionis “Israel” sejak hari pertama, yang dibuktikan dengan penggunaan senjata Amerika dalam membunuh anak-anak dan perempuan di Palestina, termasuk senjata yang dilarang secara internasional.Menurut pemimpin Ansarullah, lobi Zionis “Israel” memanipulasi Amerika Serikat dan mengarahkannya untuk mendukung Zionis “Israel” meskipun hal itu bertentangan dengan kepentingan Washington.Dia melanjutkan bahwa Amerika Serikat telah membuka pangkalan dan gudang senjatanya di wilayah tersebut untuk digunakan oleh musuh Zionis “Israel”, dan menambahkan bahwa Washington keberatan dengan setiap keputusan gencatan senjata di Jalur Gaza dan bersikeras untuk melanjutkan pembantaian tersebut.Terkait KTT yang digelar untuk Palestina dan agresi terhadap Gaza, khususnya yang digelar di Arab Saudi, Al-Houthi menyebut posisi negara-negara Arab dan Islam lemah.Pemimpin Perlawanan Yaman mengungkapkan bahwa Yaman telah mengajukan permintaan yang jelas dan terbuka kepada negara-negara yang secara geografis memisahkan Yaman dan Palestina untuk membuka perbatasan bagi warga Yaman untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di Palestina.[IT/r]