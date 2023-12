Media Israel: Saudi Tidak Bergabung dengan Aliansi Laut Merah karena Takut

USS Mason, an Arleigh Burke-class destroyer

IslamTimes - Media Zionis Israel mengungkap sikap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang bergabung dengan aliansi maritim di Laut Merah yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk melemahkan operasi Yaman dalam mendukung rakyat Palestina.

Laporan yang beredar di media Zionis Israel menyebutkan Arab Saudi tidak bergabung dengan aliansi Laut Merah pimpinan AS karena takut diserang.Operasi Angkatan Bersenjata Yaman di Laut Merah dan Laut Arab, yang menargetkan kapal-kapal yang menuju pelabuhan Zionis Israel di Palestina yang diduduki atau kapal-kapal milik Israel, mempunyai dampak yang besar di seluruh dunia.Sanaa mengatakan tidak ada kapal yang menuju wilayah Palestina yang diduduki atau kapal Zionis Israel apa pun yang diizinkan melewati Laut Merah sampai bantuan diizinkan memasuki Gaza karena blokade yang mencekik di Jalur Gaza terus memakan korban jiwa dan memperburuk kondisi kehidupan rakyat Palestina.Media Zionis Israel telah mengungkapkan posisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terkait bergabung dengan aliansi maritim di Laut Merah untuk mengatasi ancaman dari Yaman.Komentator Kan Arab, Roi Kaiss, mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya negara Arab yang secara eksplisit bergabung dengan aliansi yang dibentuk AS, dan salah satu sumber Bahrain dilaporkan mengatakan kepadanya bahwa hal itu disebabkan oleh armada kelima angkatan laut AS di Bahrain.Arab Saudi, tambahnya, belum bergabung dengan Prosperity Guardian karena laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka berupaya mengakhiri perangnya di Yaman.Menurut Kais, Arab Saudi sedang mencari kesepakatan untuk mengakhiri perangnya di Yaman sepenuhnya, tetapi Arab Saudi juga menahan diri untuk bergabung dengan aliansi tersebut karena takut diserang karena kolaborasinya dengan pihak-pihak yang bermusuhan yang berupaya mengganggu stabilitas regional.Komentator urusan Arab mengatakan UEA telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi maritim di Laut Merah tetapi hanya jika Amerika Serikat menyetujui serangan signifikan terhadap Sanaa.[IT/r]