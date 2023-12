AS dan UE Takut Akan Pertumbuhan Kredibilitas dan Pengaruh Hamas Sejak 7 Oktober

Palestinian woman and Brigade Qassam militia

IslamTimes - Penelitian terbaru yang dilakukan oleh badan-badan intelijen AS telah memperingatkan bahwa dalam dua bulan setelah Operasi Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober, mimpi buruk terburuk Zionis “Israel” mungkin akan terjadi, CNN melaporkan.

Mimpi buruk terburuk Zionis “Israel” mungkin benar-benar sedang terjadi.Setelah dua bulan agresi Zionis Israel tanpa henti terhadap warga sipil ditampilkan di proyektor global, kekuatan dan pengaruh Hamas telah berkembang pesat sebagai kekuatan Perlawanan melawan pendudukan brutal Zionis Israel.Hal ini merupakan tambahan dari sejumlah video yang diterbitkan yang memperlihatkan tawanan Zionis Israel yang dibebaskan mengucapkan selamat tinggal kepada pejuang Hamas – banyak di antara mereka yang tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada anggota Perlawanan setelah Hamas berhasil menengahi pertukaran tahanan dengan pasukan pendudukan.Perbedaan yang mencolok antara cara Perlawanan Palestina memperlakukan tawanan Zionis Israel dan cara orang Israel memperlakukan tawanan Palestina telah menjadi jelas. #Palestina pic.twitter.com/ui8qO8FswU— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 26 November 2023Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada CNN bahwa Hamas bukanlah organisasi yang populer sebelum tanggal 7 Oktober dan hal ini telah berubah, dan pejabat pemerintahan Biden telah mulai secara terbuka memperingatkan bahwa jumlah korban sipil akibat pemboman Zionis Israel berisiko meningkatkan popularitas Hamas di wilayah Palestina. Hal ini terjadi ketika para analis berulang kali memperingatkan bahwa pemboman tersebut mungkin hanya akan menambah kebencian dan kemarahan di kalangan generasi muda Gaza.Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyebut penyerahan penduduk sipil ke tangan Hamas sebagai “kekalahan strategis”.Di Tepi Barat, misalnya, jajak pendapat dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat dari 12% pada bulan September menjadi 44% pada bulan Desember.Dukungan terhadap Hamas semakin meningkat di kalangan warga Palestina, karena mayoritas warga Palestina menolak legitimasi Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dan hampir 90% mengatakan dia harus mengundurkan diri, sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada hari Rabu oleh Pusat Kebijakan dan Survei Palestina Penelitian (PSR) ditemukan.Direktur Chris Wray mengatakan kepada Kongres baru-baru ini bahwa dia melihat “lampu berkedip ke mana pun saya berpaling,” mengacu pada pejabat “kontraterorisme” AS yang takut akan adanya operasi dari pendukung Hamas di wilayah mereka.Eropa dilaporkan juga merasa gelisah, dan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matt Miller menyatakan pekan lalu bahwa meskipun para pemimpin Hamas dapat menjadi sasaran dan dibunuh, “Anda tidak dapat mengalahkan gagasan di medan perang.”Dalam pernyataan yang mengejutkan, Antony Blinken baru-baru ini menyebut Zionis “Israel” sebagai korban Hamas, mempertanyakan mengapa dunia menuntut Zionis “Israel” mengakhiri pemboman tanpa pandang bulu meskipun korban tewas sebagian besar adalah warga sipil, yang sebagian besar adalah anak-anak.Blinken mungkin berharap untuk mengkalibrasi ulang opini publik agar mendukung Zionis “Israel,” sesuatu yang kini menjadi semakin sulit.[IT/r]