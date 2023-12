Perwakilan PA AS: 'AIPAC Merupakan Ancaman Nyata bagi Semua Negara Demokrasi'

Representative Summer Lee (D-Pa.) accused the pro-Israeli group AIPAC of textbook racism

IslamTimes - Dikenal karena kritiknya terhadap pemerintahan Zionis Israel saat ini, Perwakilan AS Summer Lee menjadi sasaran AIPAC pada pemilu tahun sebelumnya dan tetap menjadi fokus pada pemilu mendatang.

Di tengah meningkatnya ketegangan seputar agresi brutal ZIonis Israel di Gaza, Perwakilan Summer Lee (D-Pa.) menuduh kelompok pro-Zionis Israel AIPAC melakukan “rasisme” dan menjadi “ancaman signifikan bagi komunitas Kulit Hitam” dalam postingan pribadi Facebook bulan lalu, Politico melaporkan.Narasi seperti ini sengaja disebarkan untuk menimbulkan perpecahan di antara komunitas-komunitas yang terpinggirkan dan melemahkan solidaritas + persekutuan yang sejatiNamun solidaritas sejati tidak bersifat transaksional. Upaya untuk mempermalukan komunitas Blk agar memberikan dukungan tanpa syarat merupakan suatu permasalahan. Berhenti. https://t.co/Lw7O57J4pP– Summer Lee (@SummerForPA) 18 Desember 2023Setelah perang genosida Zionis Israel di Gaza, dia termasuk anggota parlemen pertama yang mengadvokasi gencatan senjata, menuai kritik dari beberapa pengikut Facebook yang berpendapat bahwa AIPAC menarik dukungan karena dianggap pro-Palestina.Menanggapi sebuah komentar, ia mengungkapkan hal berikut, “Saya memahami bahwa wajah tidak selalu penting bagi Anda dan kebutuhan komunitas Kulit Hitam pasti tidak penting bagi Anda… tetapi apa yang dilakukan AIPAC terhadap saya adalah sebuah buku anti kegelapan.”Dukungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini berada di bawah pemboman atau pendudukan, dan dukungan terhadap saudara-saudara Yahudi kita bukanlah hal yang eksklusif, terutama jika tujuan Anda adalah perdamaian yang adil dan abadi bagi semua.Merupakan penghinaan bagi kita semua jika menyatakan sebaliknya.– Summer Lee (@SummerForPA) 18 Desember 2023Dalam postingan terpisah, dia berkomentar, “AIPAC tidak mendukung para kandidat kulit hitam untuk mendukung kebutuhan komunitas mereka jika satu-satunya masalah yang menjadi perhatian mereka adalah masalah mereka sendiri. Itu sebenarnya rasisme yang ada di buku teks.”Pada pertengahan bulan November, ia memberikan pembaruan status di Facebook pribadinya, membagikan sebuah artikel yang menunjukkan bahwa AIPAC menargetkan dirinya dan anggota lain yang memiliki keyakinan yang sama. Dalam komentarnya, dia menegaskan, “Karena tidak ada orang lain yang akan mengatakannya, saya akan mengatakan: AIPAC adalah ancaman nyata bagi komunitas Kulit Hitam dan hak mereka untuk [menentukan nasib sendiri].”Juru bicara AIPAC Marshall Wittmann menyebut pernyataan Lee sebagai “fitnah” dan “upaya transparan untuk menyembunyikan rekam jejak anti-Israelnya yang keras.” Ia mengklaim bahwa AIPAC secara konsisten mendukung kandidat dari berbagai latar belakang ras, termasuk mayoritas kaukus Kongres berkulit hitam dan Hispanik pada tahun 2022.“Saya mempertahankan pernyataan saya,” katanya.Dalam pernyataan yang diberikan kepada Huddle, Lee menyebut AIPAC sebagai “ancaman nyata terhadap seluruh demokrasi.”“Super PAC mana pun yang didanai oleh Partai Republik yang mendukung lebih dari 100 anggota Partai Republik yang mendukung Partai Republik pada tanggal 6 Januari yang memilih untuk membatalkan pemilu kami dan memiliki tujuan yang sama dengan gerombolan supremasi kulit putih bersenjata sambil menghabiskan $5 juta dalam iklan serangan yang membuat wajah saya semakin gelap dan mencap saya sebagai Trump/ Pendukung [Marjorie Taylor Greene] untuk mencegah orang kulit hitam datang untuk memilih… adalah rasis,” tambahnya.Jubir IOF mengatakan kepada AIPAC: 'Pemandangan di luar Gaza akan sulit untuk diterima'Dalam perkembangan terkait, tentara pendudukan Zionis Israel baru-baru ini meminta agar lobi Zionis AIPAC di AS mendukung kekejaman yang sedang berlangsung di Gaza ketika pemandangan “buruk” di Gaza mulai muncul ke permukaan.Merujuk pada agresi yang sedang berlangsung di Gaza dan rencana pemindahan paksa Zionis Israel, juru bicara militer pendudukan Zionis Israel mengatakan kepada organisasi tersebut melalui konferensi video pada tanggal 14 Oktober bahwa “pemandangan di luar Gaza akan sulit untuk diterima,” dan ketika hal ini terjadi, adegan muncul, bahwa inilah saatnya "Tel Aviv" membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang ingin "membela apa yang benar".Dalam konteks yang sama, AIPAC baru-baru ini berargumentasi secara terbuka dengan banyak kritikus Kongres, termasuk anggota Kongres Mark Pocan (D-Wisconsin), anggota Partai Republik Thomas Massie (R-Ky.), dan kelompok afiliasinya bahwa organisasi tersebut kemungkinan akan mengeluarkan dana lebih dari $100 juta pada pemilihan pendahuluan tahun depan dalam upaya untuk menggulingkan anggota Partai Demokrat yang mereka yakini terlalu keras mengenai hak-hak Palestina.Mantan anggota Kongres Brian Baird (D-Wash.) mengatakan kepada The New Yorker pada tahun 2014 bahwa “setiap anggota Kongres mengetahui bahwa AIPAC berhubungan secara tidak langsung dengan sejumlah besar pengeluaran kampanye jika Anda bergabung dengan mereka, dan sejumlah besar kerugian bagi Anda jika Anda tidak bersama mereka,” menjelaskan bahwa banyak permasalahan yang bukan merupakan kepentingan AS, melainkan “bagaimana AIPAC akan menilai hal ini?”Himes juga menjelaskan dalam pertemuannya di bulan Oktober bahwa dia tidak mendukung gencatan senjata karena dia tidak yakin bahwa ada cara lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Hamas, namun dia menjelaskan bahwa temanya adalah untuk memastikan tanggapan Zionis “Israel” “dimoderasi, bahwa mereka mematuhinya.” hukum konflik bersenjata, bahwa mereka keluar dari retorika mereka untuk meratakan Gaza, melakukan pengepungan, dan bahwa segala sesuatu dilakukan dengan pandangan yang benar dari sudut pandang kemanusiaan.”Berbicara tentang Netanyahu, anggota parlemen tersebut menyatakan bahwa dia "telah melakukan hampir semua yang dia bisa untuk membuat hal itu menjadi mustahil. Dan, tentu saja, itulah salah satu alasan mengapa kemarahan dan kemarahan meningkat ke tingkat yang sama."[IT/r]