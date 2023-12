Pentagon Memperbarui Peraturan tentang Pembunuhan Warga Sipil

People attend a mass funeral for the 10 civilians killed by a US drone strike in Kabul, Afghanistan

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS pada hari Kamis (21/12) menerbitkan sebuah instruksi mengenai “Mitigasi dan Respons Bahaya Sipil,” yang menguraikan prosedur-prosedur baru untuk mencegah orang-orang yang tidak ikut berperang terkena serangan dan bagaimana menanganinya ketika hal itu terjadi.

Militer AS telah mengeluarkan panduan baru untuk ‘Mitigasi Kerugian Sipil’Dokumen setebal 52 halaman tersebut dikirim ke seluruh cabang militer, Kepala Staf Gabungan dan komando kombatan serta menjabarkan kebijakan baru untuk “CHRM.”“Dikeluarkannya instruksi Departemen Pertahanan melanjutkan proses peningkatan pendekatan departemen dalam melakukan mitigasi dan respons terhadap kerugian sipil,” kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Kamis (21/12).Kebijakan baru ini merupakan hasil dari dua tinjauan terhadap insiden korban sipil di Suriah, lapor Military Times. Kedua ulasan tersebut diluncurkan pada tahun 2021. Satu ulasan membahas tentang pemboman Baghouz pada tahun 2019 yang menewaskan “puluhan” warga non-kombatan, sementara ulasan lainnya membahas pertempuran untuk merebut kembali Raqqa dari ISIS pada tahun 2017.Kedua ulasan tersebut menemukan bahwa Pentagon “tidak memiliki kebijakan yang terkodifikasi untuk mencegah kerugian sipil atau penanganan dampaknya,” menurut outlet tersebut.Serangkaian instruksi yang baru diterbitkan ini menyerukan militer untuk mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk menargetkan dan melaksanakan serangan dengan lebih tepat, dan mengarahkan Departemen Pertahanan untuk terlibat dalam “dialog dan konsultasi berkala dengan perwakilan dan pakar dari organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional” mengenai kebijakan CHMR.Kebijakan baru ini mengharuskan komponen militer AS untuk “melakukan, mendokumentasikan, dan mengarsipkan penilaian yang tepat waktu dan menyeluruh mengenai kerugian warga sipil” yang mungkin diakibatkan oleh operasi tersebut, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk “mengurangi kemungkinan terjadinya insiden di masa depan.”Ketika terjadi korban sipil, militer AS diinstruksikan untuk mengakuinya dan “menanggapi individu dan komunitas yang terkena dampak,” termasuk menyampaikan belasungkawa. Pihak militer juga perlu “mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menyebarkan pembelajaran, rekomendasi, dan praktik efektif terkait CHMR” dan memasukkannya ke dalam doktrin dan prosedur.Pentagon juga telah meluncurkan situs web CHMR baru dan berupaya untuk mendirikan “pusat keunggulan”, yang dipimpin oleh salah satu peneliti di balik laporan Raqqa, Michael McNerney.AS jarang mengakui bahwa mereka telah menyebabkan jatuhnya korban sipil, dan dalam kasus-kasus tersebut, mereka membebaskan militernya dari segala kesalahan. Insiden paling menonjol baru-baru ini melibatkan serangan pesawat tak berawak pada Agustus 2021 saat upaya evakuasi dari Afghanistan. Menyusul pemboman bunuh diri di luar bandara Kabul, Pentagon mengklaim telah membunuh dalang teroris dan terus menegaskan bahwa serangan itu “benar” di tengah laporan kematian warga sipil. Pernyataan resmi tersebut baru berubah sebulan kemudian, setelah penyelidikan media menunjukkan bahwa serangan tersebut menargetkan seorang pekerja amal dan menewaskan sepuluh warga sipil – tujuh di antaranya adalah anak-anak. Pada bulan Desember 2021, militer AS mengumumkan bahwa tidak seorang pun yang terlibat dalam serangan itu akan dihukum.[IT/r]