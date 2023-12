Pejabat Tinggi Militer AS dan China Mulai Berdialog setelah Jeda Panjang

Charles Q. Brown Jr. U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff

IslamTimes - Kontak resmi antara militer AS dan China telah dilanjutkan kembali setelah jeda selama 16 bulan yang disebabkan oleh keterlibatan AS di Taiwan. Kementerian Pertahanan Beijing mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa konferensi video pada hari Kamis (21/12) antara Brown dan Liu, Kepala Staf Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat China, diselenggarakan atas perintah AS.

Kedua belah pihak belum berkomunikasi sejak Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022Selama pembicaraan tersebut, Jenderal China Liu Zhenli mengatakan kepada Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Charles Q. Brown bahwa Washington harus mengembangkan “persepsi yang benar” terhadap Beijing agar hubungan bilateral dapat meningkat, demikian yang dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Tiongkok.Beijing telah menunda kontak militer-ke-militer dengan Washington setelah Ketua DPR saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022, yang oleh China dianggap sebagai “provokasi yang mengerikan.”Namun, pada pertemuan puncak antara Presiden AS Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping di San Francisco pada bulan November, diputuskan bahwa angkatan bersenjata kedua negara akan kembali berbicara satu sama lain.Selama diskusi, komandan China menjelaskan kepada mitranya dari Amerika bahwa masalah Taiwan “adalah murni urusan dalam negeri China, yang tidak mengizinkan campur tangan asing,” dan menekankan kesiapan negara tersebut untuk “dengan tegas mempertahankan” kedaulatan dan integritas teritorialnya, kata kementerian tersebut. .Liu juga mendesak Washington untuk menghormati kepentingan Beijing di Laut Cina Selatan dan secara keseluruhan mengambil “tindakan nyata untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” tambahnya.Menurut pernyataan tersebut, komandan China menggambarkan dimulainya kembali kontak dengan militer AS sebagai perkembangan penting. Namun, Liu menekankan bahwa peningkatan hubungan bilateral hanya akan terjadi jika Amerika mengembangkan “persepsi yang benar terhadap Tiongkok… menghormati kepentingan inti Tiongkok… dan mendorong kerja sama pragmatis serta meningkatkan saling pengertian.”Pernyataan Pentagon mengenai percakapan tersebut mengatakan bahwa Brown dan Liu “membahas pentingnya bekerja sama untuk mengelola persaingan secara bertanggung jawab, menghindari kesalahan perhitungan, dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dan langsung.” Perwira militer AS berpangkat tertinggi mengatakan kepada rekannya bahwa Beijing harus “terlibat dalam dialog substantif untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman,” tambahnya.Brown juga menyerukan agar jalur komunikasi dibangun antara Panglima Komando Indio-Pasifik AS dan para pemimpin Komando Teater Timur dan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China serta dimulainya kembali dialog dalam format lain. Sejumlah masalah keamanan global dan regional juga dibahas, kata pembacaan tersebut.[IT/r]