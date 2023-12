Tidak Terlihat Sejak Vietnam: “Israel” Menjatuhkan Ratusan Bom Seberat 2.000 Pound di Gaza

Israel dropped hundreds of 2,000-pound bombs on Gaza

IslamTimes - CNN mengungkapkan pada hari Jumat (22/12) bahwa “pada bulan pertama perangnya di Gaza, Zionis ‘Israel’ menjatuhkan ratusan bom besar, banyak di antaranya mampu membunuh atau melukai orang-orang yang berada pada jarak lebih dari 1.000 kaki.”

Berdasarkan analisis CNN, citra satelit dari hari-hari awal agresi Zionis “Israel” mengungkapkan lebih dari 500 kawah yang berdiameter lebih dari 12 meter [40 kaki], konsisten dengan kawah yang ditinggalkan oleh bom seberat 2.000 pon.Bom tersebut empat kali lebih berat dibandingkan bom terbesar yang dijatuhkan AS terhadap ISIS di Mosul, Irak.Pakar senjata dan peperangan menyalahkan penggunaan amunisi berat secara ekstensif seperti bom seberat 2.000 pon sebagai penyebab melonjaknya jumlah korban tewas. Populasi Gaza jauh lebih padat dibandingkan dengan populasi di mana pun di dunia, sehingga penggunaan amunisi berat seperti itu mempunyai dampak yang besar.“Penggunaan bom seberat 2.000 pon di wilayah padat penduduk seperti Gaza berarti dibutuhkan waktu puluhan tahun bagi masyarakat untuk pulih,” kata John Chappell, rekan advokasi dan hukum di CIVIC, sebuah kelompok berbasis di DC yang fokus pada meminimalkan kerugian sipil dalam konflik. .Marc Garlasco, mantan analis intelijen militer AS dan mantan penyelidik kejahatan perang PBB, mengatakan kepadatan pemboman bulan pertama Zionis “Israel” di Gaza “belum pernah terlihat sejak Vietnam.”Garlasco, yang sekarang menjadi penasihat militer di PAX, sebuah organisasi non-pemerintah Belanda yang mengadvokasi perdamaian, meninjau semua insiden yang dianalisis dalam laporan ini untuk CNN.“Anda harus kembali ke perang Vietnam untuk membuat perbandingan,” kata Garlasco. “Bahkan dalam kedua perang Irak, kepadatannya tidak pernah sepadat ini.”Amunisi berat, yang sebagian besar diproduksi oleh AS, dapat menyebabkan banyak korban jiwa dan dapat memiliki radius fragmentasi yang mematikan – area yang rentan terhadap cedera atau kematian di sekitar sasaran – hingga 365 meter [sekitar 1,198 kaki], atau setara dengan 58 lapangan sepak bola di area tersebut.Pakar senjata dan peperangan menyalahkan penggunaan senjata berat secara ekstensif, seperti bom seberat 2.000 pon sebagai penyebab melonjaknya jumlah korban jiwa. Menurut pihak berwenang di Gaza, sekitar 20.000 orang telah menjadi martir sejak 7 Oktober.Berdasarkan data tersebut, sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.Pekan lalu, sumber-sumber intelijen AS mengatakan kepada CNN bahwa 40-45% dari 29.000 amunisi udara-ke-permukaan yang dijatuhkan di Gaza pada saat itu disebut bom bodoh, yaitu amunisi tidak terarah yang dapat menimbulkan ancaman lebih besar bagi warga sipil, terutama di wilayah padat penduduk seperti Gaza.Beberapa di antaranya kemungkinan besar adalah bom seberat 2.000 pon yang terdeteksi dalam pencitraan satelit di kawah tersebut. Zionis “Israel” memiliki persenjataan besar berupa bom besar, yang dikenal sebagai MK-84. Ketika perangkat berpemandu GPS dipasang pada MK-84, bom tersebut dikenal sebagai GBU-31.Menurut dua orang yang mengetahui masalah ini, AS telah memberi Zionis “Israel” lebih dari 5.400 MK-84 sejak 7 Oktober.“Kehancuran yang kita saksikan terhadap masyarakat di Gaza sayangnya, turut ditandatangani oleh Amerika Serikat,” kata Chappell dari CIVIC. “Terlalu banyak dampak yang ditimbulkan oleh bom yang dibuat di Amerika Serikat.”[IT/r]