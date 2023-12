Rakyat Yaman Mengadakan Unjuk Rasa Pro-Palestina: Semua Pilihan Ada, Siap Menghadapi AS

Yemenis Pro-Palestine Rallies

IslamTimes - Ribuan warga Yaman turun ke jalan di seluruh negeri untuk mengekspresikan solidaritas mereka terhadap warga Palestina dalam menghadapi serangan barbar Zionis “Israel” melalui udara dan darat di Jalur Gaza, menyerukan gencatan senjata permanen di wilayah pesisir yang terkepung.

Protes diadakan pada hari Jumat (22/12) di ibu kota Sa’ada, provinsi utara Hajjah dan al-Jawf, provinsi barat Hudaydah dan Dhamar, provinsi tengah al-Bayda, dan Ma’rib dan provinsi barat daya Ta’izz.Para peserta mengangkat foto pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, dan membawa spanduk yang mengecam kejahatan Zionis “Israel” terhadap warga Gaza, di mana serangan Zionis “Israel” telah menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober.Mereka juga meneriakkan slogan-slogan kemarahan yang ditujukan kepada Zionis “Israel” dan pendukung setia militer dan diplomatiknya, Amerika Serikat.Para demonstran Yaman juga berjanji untuk menghadapi segala tindakan agresi terhadap tanah air mereka.Sementara itu, Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman tidak akan ragu untuk menyerang negara mana pun yang akan membuka wilayah udaranya untuk serangan militer pimpinan AS terhadap negara Arab.Al-Houthi mengatakan kepada jaringan berita televisi al-Mayadeen Lebanon pada Kamis (21/12) malam bahwa “Negara mana pun yang akan membersihkan wilayah udaranya bagi jet tempur musuh untuk membom Yaman akan ditangani dengan baik. Angkatan Bersenjata Yaman berupaya mengatasi tantangan ketika mereka meluncurkan serangan rudal terhadap entitas Zionis pendudukan.”Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa satuan tugas maritim yang dipimpin AS di Laut Merah terutama dibentuk untuk melindungi kepentingan terbaik Tel Aviv, dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan melindungi navigasi laut internasional seperti yang diklaim oleh Washington dan sekutunya.Al-Houthi menekankan bahwa pasukan Yaman akan terus menargetkan kapal-kapal milik Zionis “Israel” dan kapal-kapal yang terikat Zionis “Israel” untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza, dan tidak menimbulkan ancaman terhadap kapal dagang lain yang berlayar di jalur air tersebut.Pejabat senior Yaman menambahkan bahwa AS mendukung perang genosida Zionis “Israel” di Gaza, dan menuntut semua pihak yang merasa tidak aman di Laut Merah dan mencari keamanan untuk bekerja demi penghentian total kekejaman Zionis “Israel”.“Amerika Serikat melakukan militerisasi di Laut Merah dan berdampak buruk pada lalu lintas maritim internasional. Rakyat Yaman tidak akan pernah tinggal diam jika Yaman diserang oleh Amerika atau negara lain."“Semua opsi ada di meja untuk menanggapi kemungkinan tindakan agresi Amerika,” kata Al-Houthi.Dia juga menyarankan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk tidak memihak Zionis “Israel” terhadap mereka yang mendukung rakyat Palestina, dan menyebutnya “secara moral tidak dapat diterima” bagi Riyadh untuk tetap netral dalam menghadapi bencana yang terjadi di Gaza.[IT/r]