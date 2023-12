Pemungutan Suara DK PBB Mengenai Gaza Kembali Ditunda karena Adanya Amandemen yang Dipaksakan oleh AS

Security Council.jpg

IslamTimes - Koresponden Al Mayadeen mengatakan Dewan Keamanan mungkin akan kembali melakukan pemungutan suara besok, setelah menerima amandemen yang diminta Amerika Serikat.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelesaikan konsultasi tertutup yang berlangsung hingga Jumat (22/12) dini hari tanpa mencapai keputusan untuk mengadopsi resolusi yang disponsori UEA yang menyerukan gencatan senjata dan mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini menandai keempat kalinya DK PBB menunda pemungutan suara pada minggu ini.Menurut koresponden Al Mayadeen di New York, meskipun ada pernyataan yang bertentangan dari perwakilan AS, Dewan Keamanan telah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak akan memberikan suara pada resolusi tersebut malam ini. Dia menunjukkan bahwa Dewan dapat kembali melakukan pemungutan suara besok, setelah menerima amandemen yang diminta oleh Amerika Serikat.Setelah tertunda selama berhari-hari, rancangan versi terbaru yang dilihat oleh AFP menyerukan “langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan juga untuk menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan yang berkelanjutan.” Pernyataan ini tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.Dewan Keamanan Internasional telah berulang kali menunda pemungutan suara mengenai rancangan resolusi mengenai Gaza dalam beberapa hari terakhir, atas permintaan Amerika Serikat, yang pada tanggal 8 Desember memveto teks sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza, yang selanjutnya menjadi sekutu terbesarnya, Zionis "Israel", dengan kedok diplomatik untuk terus melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina.Amandemen Washington terhadap resolusi Arab tentang GazaKoresponden kami melaporkan amandemen AS menetang rancangan resolusi Arab mengenai Gaza, yang mencakup penolakan Washington terhadap frasa “penangguhan mendesak pertempuran untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan.” AS menyerukan untuk mengganti frasa tersebut dengan “mengambil langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan juga untuk menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”Washington juga menolak penyebutan Zionis “Israel” sebagai “kekuatan pendudukan” karena kewajiban yang terkandung dalam frasa ini berdasarkan Piagam PBB. Referensi semacam itu telah dihapus dari rancangan resolusi yang bertinta biru.Amerika Serikat juga menolak menyebut perang di Gaza sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan sebuah klausul yang menekankan perlunya kepatuhan semua negara terhadap resolusi Dewan Keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Piagam.Koresponden Al Mayadeen menambahkan bahwa AS meminta kalimat "Dewan Keamanan memutuskan bahwa para pihak harus mengizinkan dan memfasilitasi penggunaan semua... rute ke dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk penyeberangan perbatasan... untuk penyediaan bantuan kemanusiaan," diganti dengan "Dewan Keamanan meminta semua pihak... untuk melakukan hal tersebut."Hal ini akan meringankan tanggung jawab DK PBB untuk mengambil tindakan apa pun guna memastikan kepatuhan pihak-pihak terkait terhadap keputusan untuk memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.Amerika Serikat meminta dan telah memperoleh, menurut koresponden kami, pencantuman referensi mengenai “pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah payung Otoritas Palestina” dalam rancangan resolusi.Senada dengan itu, Washington juga menolak memasukkan kalimat yang menyebut Gaza adalah “bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 dan harus menjadi bagian dari negara Palestina.” Frasa ini diganti dengan "Gaza mewakili bagian integral dari wilayah pendudukan pada tahun 1967, dan Dewan Keamanan menegaskan visinya mengenai solusi dua negara."Setelah pertemuan tersebut, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa "jika resolusi tersebut diajukan apa adanya, maka kami dapat mendukungnya."Dia membantah bahwa rancangan resolusi tersebut telah diperlunak, dan mengatakan bahwa rancangan tersebut “sangat kuat” dan “didukung sepenuhnya oleh kelompok Arab.”“Kami telah bekerja keras dan tekun selama seminggu terakhir dengan Uni Emirat Arab, dengan negara lain, dengan Mesir, untuk menghasilkan resolusi yang dapat kami dukung. Dan kami sudah memiliki resolusi itu sekarang. Kami siap untuk melakukan pemungutan suara. itu," kata Thomas-Greenfield dalam sebuah pengarahan.Sebelumnya, The New York Times mengutip para diplomat di Dewan Keamanan yang mengatakan bahwa mereka merasa "meningkatkan frustrasi" atas permintaan berulang-ulang AS untuk menunda pemungutan suara mengenai resolusi untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza.Menurut surat kabar tersebut, Zionis "Israel" menekan Amerika Serikat untuk menolak menugaskan PBB untuk memeriksa pengiriman bantuan yang memasuki Jalur Gaza.Koresponden Al Mayadeen di New York menyebutkan Amerika Serikat menolak membentuk mekanisme pengawasan dan pemantauan PBB terhadap masuk dan distribusi bantuan.Hal ini terjadi pada saat agresi Israel di Jalur Gaza, yang telah berlangsung selama 77 hari, telah menyebabkan lebih dari 20.000 orang menjadi martir dan lebih dari 52.000 orang terluka.[IT/r]