AS Menjanjikan Lebih Banyak Dukungan Militer untuk Israel

IslamTimes - Mesin pembunuh Zionis Israel terus melanjutkan serangannya di Jalur Gaza yang terkepung, dengan pasukan rezim yang berkoar-koar tentang bagaimana mereka telah menyerang 300 sasaran dalam kurun waktu 24 jam, termasuk serangkaian rumah sakit dan rumah.

Tel Aviv mengatakan pihaknya telah menahan sejumlah pria saat mencari pejuang perlawanan dan mengusir orang lain yang berlindung.Dalam video yang baru-baru ini dirilis, Menteri Urusan Militer Zionis Israel, Yoav Gallant, terlihat berada di “terowongan Hamas” dan mengklaim bahwa menangkapnya adalah pencapaian militer.Gerakan perlawanan Hamas menjelaskan bahwa terowongan tersebut dibangun semata-mata untuk tujuan melaksanakan Operasi Badai Al-Aqsa dan memberi tahu pasukan pendudukan Israel bahwa mereka telah berbuat terlalu sedikit dan sudah terlambat.“Anda datang terlambat, misi sudah selesai,” bunyi video tersebut dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Inggris. Bahkan media Zionis Israel pun merefleksikan kegagalan Zionis Israel dalam kasus ini."Jika para jenderal menghitung jumlah terowongan, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, kata video tersebut.Kepedihan militer Zionis Israel diperparah dengan bagaimana pasukannya sendiri telah membunuh empat anggota pasukan rezim mereka sendiri. Tiga orang tewas di dekat Kota Gaza akibat invasi pasukan Zionis Israel. Satu orang terbunuh tiga hari kemudian.Warga Zionis Israel yang marah turun ke jalan untuk melakukan protes, melampiaskan kemarahan mereka kepada Netanyahu, dan menyerukan agar dia memulai negosiasi untuk membebaskan para tawanan.Lebih dari 100 warga Zionis Israel masih ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina di Gaza.Meskipun perang genosida AS-Zionis Israel telah melewati batas tujuh puluh hari, sangat sedikit pencapaian yang dicapai oleh rezim Tel Aviv.Zionis Israel bukan hanya belum mampu memberantas gerakan perlawanan, Hamas, namun juga telah kehilangan lebih dari 120 tentara di lapangan, sejauh ini menurut pengakuan mereka sendiri, sementara banyak tank tempur dan peralatan militer lainnya juga telah dihancurkan.Rezim Zionis Israel bahkan telah membunuh beberapa tawanan yang seharusnya mereka selamatkan.Inilah sebabnya mengapa opini publik global terhadap Zionis Israel mencapai titik tidak bisa kembali lagi, karena korban sipil yang telah melebihi 20.000 jiwa.Selama di Zionis Israel, dia bertemu dengan Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Urusan Militer Zionis Israel, Yoav Gallant. Austin menegaskan kembali dukungan kuat AS terhadap Zionis Israel.Ini adalah operasi Israel dan saya di sini bukan untuk mendiktekan jadwal atau ketentuan. Dukungan kami terhadap hak Zionis Israel untuk mempertahankan diri sangat kuat, seperti yang Anda sudah dengar saya katakan beberapa kali, dan hal itu tidak akan berubah.Pada saat yang sama, ia menyatakan keprihatinan atas tingginya jumlah korban sipil dan percaya bahwa Zionis Israel perlu melakukan transisi dari operasi berintensitas tinggi ke operasi bedah berintensitas rendah, hal yang juga dikatakan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.Pertarungan melawan Hamas, kelompok teroris yang mengakar kuat di Gaza, akan memakan waktu dan akan dilakukan secara bertahap.Dan kami telah mengatakannya sejak awal, sehingga tidak ada kontradiksi antara mengatakan bahwa pertarungan ini akan memakan waktu berbulan-bulan, dan juga mengatakan bahwa tahapan yang berbeda akan terjadi pada waktu yang berbeda selama bulan-bulan tersebut, termasuk transisi dari operasi intensitas tinggi ke operasi berintensitas tinggi. operasi yang lebih tepat sasaran.Namun gagasan tersebut didasarkan pada kebohongan, karena Menteri Pertahanan AS, pada saat yang sama, telah menjanjikan lebih banyak senjata, kendaraan, dan amunisi AS kepada Zionis Israel.Hal ini berarti Amerika ingin Zionis Israel melanjutkan perang ini, itulah sebabnya Amerika dan Israel terisolasi di panggung dunia sebagai konsekuensi mendukung perang genosida ini.Majelis Umum PBB (UNGA) telah mengadopsi resolusi yang menentang Zionis Israel mengenai berbagai masalah.Sekutu terdekat Amerika dan Zionis Israel mendorong gencatan senjata, yang akan diuji di PBB.Sekutu seperti Prancis, Kanada, Australia, dan bahkan India, baru-baru ini mendorong gencatan senjata di Majelis Umum PBB.Gencatan senjata, dan kemungkinan terhentinya perang genosida antara AS dan Zionis Israel, mungkin terjadi dari hal yang tidak diantisipasi oleh AS dan Zionis Israel, yaitu Yaman.Yaman telah menindaklanjuti ancamannya dan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel.AS telah membentuk koalisi untuk mengatasi hal ini dengan pemikiran bahwa mereka akan menghentikan Yaman, namun bagaimana bisa jika koalisi serupa yang dipimpin AS gagal dalam perang sembilan tahun di Yaman.Koalisi baru ini tidak mencakup Arab Saudi atau UEA karena perekonomian kedua negara tersebut sangat terpukul dalam pertempuran melawan militer Yaman.Perekonomian global juga menderita akibat perang genosida AS-Zionis Israel. Perusahaan-perusahaan besar, seperti raksasa pelayaran Maersk, telah menghentikan pengiriman transit Laut Merah.Perusahaan energi seperti BP dan perusahaan pelayaran yang mengangkut minyak mentah telah berhenti mengirim kapal tanker ke Laut Merah. Lebih dari $30 miliar kargo telah dialihkan dari Laut Merah.[IT/r]