Hari ke-77 Perang: Perlawanan Menghadapi IOF di Semua Lini di Gaza 

Israeli forces take positions near Gaza Strip border

IslamTimes - Perlawanan Palestina di Jalur Gaza terus menargetkan pasukan pendudukan Zionis Israel yang berusaha untuk maju di beberapa front di Jalur Gaza.

Brigade Martir Izz al-Din al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan bahwa beberapa serangan dilakukan oleh Perlawanan di Gaza, pada hari Jumat (22/12), membenarkan bahwa pejuang Perlawanan, menggunakan RPG al-Yassin 105, menargetkan sebuah Pengangkut pasukan Zionis Israel di daerah al-Mahatta di kota Khan Yunis, selatan Jalur Gaza.Juga, di sepanjang poros Khan Yunis, Brigade al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan buldoser pendudukan Zionis Israel menggunakan RPG Al-Yassin 105 dalam konfrontasi di timur kota. Brigade tersebut lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyergap pasukan infanteri Israel untuk IOF, di wilayah yang sama, dengan menggunakan perangkat anti-personil.Di Beit Lahia, sebelah utara Jalur Gaza, Perlawanan juga menargetkan pasukan infanteri Zionis Israel yang terdiri dari lima tentara yang dibarikade di sebuah rumah menggunakan RPG al-Yassin 105. Setelah mereka kembali ke markas, para pejuang Perlawanan di Brigade tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghadapi kekuatan yang menyebabkan tentara pendudukan tewas atau terluka.Hari ini, Brigade al-Qassam menerbitkan rekaman baru konfrontasi darat yang dilakukan para pejuangnya. Salah satu adegan menunjukkan bagaimana Perlawanan melenyapkan anggota IOF yang melakukan barikade di sebuah rumah di Central Governorate of the Strip. Konfrontasi terjadi dalam jarak dekat dan mencakup konfrontasi langsung, serta peluncuran serangan RPG.Sementara itu, Brigade al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina, mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan artileri terhadap kelompok IOF di front Abu Holi, menggunakan lusinan mortir kaliber berat.Hari ini, Brigade al-Qassam menerbitkan rekaman baru konfrontasi darat yang dilakukan para pejuangnya. Salah satu adegan menunjukkan bagaimana Perlawanan melenyapkan anggota IOF yang melakukan barikade di sebuah rumah di Central Governorate of the Strip. Konfrontasi terjadi dalam jarak dekat dan mencakup konfrontasi langsung, serta peluncuran serangan RPG.Sementara itu, Brigade al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina, mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan artileri terhadap kelompok IOF di front Abu Holi, menggunakan lusinan mortir kaliber berat.Brigade al-Quds juga mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kelompok militer tentara pendudukan dan kendaraan dengan rentetan mortir di selatan kota Deir al-Balah, di Jalur Gaza tengah.Selain itu, Brigade tersebut mengungkapkan bahwa tank Merkava milik pendudukan Zionis Israel menjadi sasaran RPG di kamp Jabalia, sebelah utara Jalur Gaza.Demikian pula, di sebelah timur kota Khan Yunis, Brigade tersebut menargetkan kelompok militer Israel di samping markas komando lapangan pasukan pendudukan di daerah al-Zinna, dengan menggunakan roket dan mortir.Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka sekali lagi berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak Israel di langit Jalur Gaza tengah.Dalam operasi gabungan yang diumumkan oleh media militer Brigade al-Quds, para pejuang Brigade al-Quds dan Brigade al-Qassam mampu membunuh dan melukai empat tentara pendudukan Israel, setelah menyerbu sebuah rumah tempat mereka membarikade diri. timur Jabalia, di Jalur Gaza utara.Pada gilirannya, Brigade Martir al-Aqsa mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank pendudukan Israel dengan serangan Tandem di daerah al-Mahatta di kota Khan Yunis, selatan Jalur Gaza.Pejuang perlawanan dari Brigade Martir Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina, terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan yang menembus front Sheikh Radwan, utara Kota Gaza, menggunakan RPG.[IT/r]