Doctors Without Borders Menyebut Resolusi DK PBB Tidak Memadai di tengah Perang

Doctors Without Borders hold the placard Must Stop Now

IslamTimes - Direktur Eksekutif Doctors Without Borders AS, Avril Benoit, menjelaskan mengapa resolusi DK PBB mengenai Jalur Gaza “sangat jauh dari” kebutuhan aktual rakyat Palestina yang menghadapi pemboman terus menerus selama 77 hari.

Resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dianggap tidak memadai dalam mengatasi "krisis di Gaza", menurut pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (22/12) oleh Direktur Eksekutif Doctors Without Borders AS, Avril Benoit.Benoit menyatakan kekecewaannya terhadap resolusi tersebut, dengan menyatakan, "Resolusi Dewan Keamanan saat ini sangat jauh dari apa yang diperlukan untuk mengatasi krisis di Gaza: gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan," dan menambahkan bahwa "Resolusi ini telah diperlunak hingga dampaknya tidak terlalu besar pada kehidupan warga sipil di Gaza hampir tidak ada artinya."Dia juga mengkritik tindakan pendudukan Zionis Israel ketika melakukan pembantaian di Gaza, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut menyebabkan "kematian dan penderitaan yang signifikan di kalangan warga sipil Palestina" dan "tidak sesuai dengan norma dan hukum internasional."Selain itu, pernyataan tersebut mencatat bahwa “Memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang cepat ke Gaza, dan pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan di Gaza” seharusnya sudah dilakukan sejak awal perang dan tidak boleh memakan waktu lama.Benoit mendesak DK PBB, serta pemerintah AS, untuk "memusatkan perhatian mereka pada pembentukan gencatan senjata dan memastikan bahwa hukum humaniter internasional tidak hanya menjadi sebuah renungan dalam konflik ini."Koresponden Al Mayadeen di New York hari ini melaporkan bahwa AS memveto amandemen Rusia terhadap resolusi DK PBB mengenai Gaza yang menyerukan “penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan.”Setelah AS memveto, Dewan Keamanan PBB memilih untuk mendukung resolusi yang menuntut “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar secara aman dan tanpa hambatan,” berdasarkan Resolusi DK PBB 2722.Setelah beberapa kali tertunda, resolusi tersebut juga menyerukan pengembangan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” namun tidak menyerukan gencatan senjata segera.Rusia dan Amerika Serikat abstain, yang berarti perjanjian tersebut disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia meminta gencatan senjata segera.Resolusi tersebut mendesak “semua pihak” untuk “mengizinkan dan memfasilitasi penggunaan semua… rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk penyeberangan perbatasan… untuk penyediaan bantuan kemanusiaan.”Mereka juga mengusulkan agar seorang koordinator kemanusiaan PBB ditunjuk untuk mengawasi dan memverifikasi pasokan yang masuk ke Gaza, dengan rancangan sebelumnya yang menyatakan sistem bantuan untuk mempercepat distribusi bantuan akan “secara eksklusif” berada di bawah wewenang PBB.Sekarang dinyatakan bahwa bantuan tersebut akan dikelola bersama dengan “semua pihak terkait,” yang menyiratkan bahwa Zionis “Israel” akan mempertahankan kendali operasional atas pasokan bantuan.Pihak berwenang Gaza melaporkan bahwa Zionis "Israel" mengebom jalur bantuan yang baru dibuka.Rusia, mengutip upaya delegasi Amerika, memperingatkan bahwa dokumen yang direvisi tersebut mengandung unsur berbahaya bagi masa depan Gaza dengan menggantikan seruan penting untuk gencatan senjata segera dengan jangka waktu yang tidak jelas, menurut Perwakilan Tetap PBB Vassily Nebenzia pada hari Jumat.“Melalui upaya delegasi Amerika, rancangan resolusi tersebut telah memasukkan unsur yang sangat berbahaya bagi masa depan Gaza,” ungkap Nebenzia, seraya menambahkan bahwa alih-alih berupaya untuk segera mengakhiri kekerasan, “sebuah ungkapan ambigu yang muncul menyerukan bagi para pihak untuk menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan.”Nebenzia menjelaskan bahwa AS menggunakan "taktik favoritnya berupa tekanan kasar, pemerasan, dan memutarbalikkan senjata" yang mengakibatkan kata-kata dalam rancangan resolusi mengenai Gaza "dikebiri secara signifikan".[IT/r]