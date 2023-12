PM Spanyol kepada Biden: Diperlukan Solusi untuk 'Israel'-Palestina Hidup Berdampingan 

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez with US President Joe Biden

Selama panggilan telepon pada hari Sabtu (24/12), Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memberi tahu Presiden AS Joe Biden tentang kesiapannya untuk mengikuti solusi politik yang akan membawa “hidup berdampingan” secara damai dan aman antara Zionis “Israel” dan Palestina.Sanchez melalui platform media sosial X mengatakan, "Saya baru saja melakukan percakapan telepon dengan Presiden Joe Biden... Kami membahas situasi dramatis di Gaza, dan saya menyatakan kesediaan saya untuk mencari solusi politik yang memungkinkan negara tersebut mencapai tujuan." Palestina dan Negara Zionis Israel untuk hidup berdampingan secara damai dan aman”.Kami melakukan percakapan telepon dengan presiden Joe Biden @POTUS.Le he agradecido su felicitación for mi investidura y he reiterado mi voluntad de seguir estrechando la cooperación con EEUU, socio estratégico, aliado and amigo de España, durante new…— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 Desember 2023Menurut Sanchez, kedua pemimpin menegaskan kembali perlunya mendukung persatuan transatlantik untuk mengatasi tantangan global.Sanchez sebelumnya telah menyuarakan keprihatinannya mengenai rekaman yang menggambarkan meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza, terutama di kalangan anak-anak, dan menyatakan, "Saya sangat meragukan Zionis Israel mematuhi hukum kemanusiaan internasional."Dia mengutuk pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa, khususnya ribuan anak-anak, dan menganggap tindakan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima”.[IT/r]