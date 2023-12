Laporan Merinci 'Kerugian' Ekonomi Israel Akibat Perang di Gaza dan Tepi Barat

Israeli economic 'losses' due to war on Gaza, West Bank

IslamTimes - Mobilisasi sekitar 400.000 tentara cadangan Zionis Israel dan relokasi sekitar 250.000 warga Zionis Israel karena alasan keamanan telah mengganggu rutinitas kerja rutin.

The Wall Street Journal menerbitkan artikel yang sangat memprovokasi pada hari sebelumnya, dimulai dengan premis bahwa bisnis Zionis Israel menderita kerugian besar akibat keputusan rezim untuk menangguhkan izin kerja warga Palestina sejak dimulainya perang di Gaza.“Anda bangun di suatu pagi dan sepertiga pekerja Anda pergi,” Nir Yanushevsky, pemilik perusahaan real estate, mengatakan kepada penulis WSJ Omar Abdul Baqui.Rezim Zionis Israel mengklaim bahwa tindakan yang memberlakukan pembatasan terhadap pekerja Palestina untuk memasuki tanah Palestina yang diduduki Zionis Israel sejak tahun 1948 diperkenalkan sebagai cara untuk menjaga keamanan nasional sebagai akibat dari operasi 7 Oktober.Di bagian lain artikel ini, penulis Omar Abdel-Baqui mengatakan bahwa perang Zionis Israel di Gaza dan Tepi Barat mempunyai dampak ekonomi yang signifikan dan bahwa keputusan untuk membatasi lebih dari 100.000 pekerja Palestina memasuki wilayah yang dikuasai Zionis Israel telah mempengaruhi pasar tenaga kerja rezim tersebut.Selain itu, mobilisasi sekitar 400.000 tentara cadangan Zionis Israel dan relokasi sekitar 250.000 warga Zionis Israel karena alasan keamanan telah mengganggu rutinitas kerja rutin. Absennya pekerja semakin merugikan perekonomian Israel sekitar $3,6 miliar pada pertengahan November, dan berdampak pada beberapa sektor yang mengalami kerugian serius, termasuk industri teknologi.Perang tersebut diperkirakan akan menyebabkan penutupan sekitar 30.000 usaha kecil dan menengah Zionis Israel, kata laporan WSJ, seraya menambahkan bahwa perekonomian Tepi Barat telah mengalami penurunan produksi sebesar 37%, yang mengakibatkan kerugian bulanan sebesar $500 juta.Singkatnya, penangguhan izin kerja warga Palestina telah berkontribusi terhadap krisis ekonomi di Tepi Barat, yang menyebabkan hilangnya sekitar 208.000 pekerjaan.Ketergantungan Palestina pada pasar kerja Zionis Israel, Sebuah analisisPertama-tama, mengacu pada sektor konstruksi di mana Mustafa Irzikat menjadi bagiannya, penting untuk dicatat bahwa sejak awal berdirinya, perekonomian Zionis Israel mengalami tingkat pertumbuhan riil tahunan yang cukup stabil yang menyebabkan peningkatan kesempatan kerja bagi warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka, khususnya pada sektor konstruksi.Khususnya pada tahun 1970-an, subordinasi ekonomi dan pemaksaan integrasi Tepi Barat dengan Zionis “Israel” menyebabkan harga komoditas penting melebihi harga yang diamati dalam perekonomian Zionis Israel.Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa komoditas utama yang diperdagangkan adalah pendudukan militer yang berkontribusi terhadap sekuritisasi imperialisme. Pendudukan, seperti dalam kasus penjajahan Zionis, secara efektif melemahkan daya tawar individu yang diduduki, dan menentukan harga yang diinginkan untuk komoditas yang diinginkan – melalui cara-cara kekerasan.Dalam hal produktivitas, output yang dihasilkan per pekerja/tentara Zionis Israel yang dipekerjakan di wilayah tersebut melalui sewa kekaisaran melebihi keuntungan yang diperoleh dari komoditas yang digunakan oleh warga sipil. Dengan kata lain, keuntungan atau hasil ekonomi bagi Zionis “Israel” dari keterlibatan tenaga kerja atau militernya di wilayah pendudukan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas atau barang ekonomi sipil lainnya.Dengan adanya biaya perjalanan pulang pergi dan penyitaan tanah, standar hidup Tepi Barat secara umum memburuk karena kendala pembangunan ekonomi dan kenaikan harga.Membangun kumpulan pekerja upahan Palestina yang bergantung pada pasar kerja Zionis Israel adalah metode pendudukan yang efektif. Pengembalian per unit investasi militeristik, yang mencakup pengeluaran untuk penindasan dan perang, meningkat karena sekuritisasi sosial dan ekonomi di Tepi Barat.Pemiskinan warga Palestina bergema secara regional, bukan karena kedekatannya namun karena alasan kelas, alasan yang memicu tingkat rasisme yang sangat besar di pihak Barat dan Zionis “Israel”.Tujuan Zionis “Israel” bukanlah memulihkan nilai dan sumber daya Tepi Barat yang menopang masyarakat. Faktanya, pengosongan Palestina, yang melibatkan tindakan depopulasi seperti pengusiran dan pengurangan harapan hidup dibandingkan dengan rata-rata sejarah, merupakan praktik kolonial yang lazim.Di tengah-tengah pendudukan, sebuah lintasan yang tidak hanya dinodai oleh tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mengurangi upah tetapi juga ditandai oleh kekerasan historis yang diprakarsai oleh para migran Zionis awal dan kemudian dilanjutkan oleh tentara pendudukan di Tepi Barat, berfungsi sebagai wilayah akumulasi.Pengusiran dan migrasi orang-orang Yahudi Eropa, yang merupakan peristiwa deportasi yang signifikan, sejajar dengan pengusiran dan migrasi orang-orang Palestina, sehingga membentuk deportasi besar lainnya.Di Tepi Barat, terdapat ribuan tentara Zionis Israel yang berfungsi baik sebagai pekerja maupun migran.Pekerjaan mereka terkait dengan aspek militeristik imperialisme, yang ditandai dengan akumulasi melalui perampasan, yang merupakan sumber utama nilai lebih.[IT/r]