Kemunduran Besar: Prancis, Spanyol dan Italia Meninggalkan Koalisi Angkatan Laut Pimpinan AS

Red Sea

IslamTimes - Dalam kemunduran besar terhadap satuan tugas maritim pimpinan AS di Laut Merah untuk melindungi jalur kapal dagang milik Zionis “Israel” dan tujuan Zionis “Israel”, Perancis, Spanyol, dan Italia telah secara resmi menarik partisipasi mereka dari aliansi tersebut.

Ketiga negara tersebut secara eksplisit menyatakan komitmen mereka untuk beroperasi secara eksklusif di bawah komando badan-badan internasional seperti PBB, NATO, atau Uni Eropa, dan memilih untuk tidak beraliansi dengan Amerika Serikat.Kementerian Pertahanan Perancis mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mendukung upaya untuk menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah dan wilayah sekitarnya dan mengatakan bahwa pihaknya sudah beroperasi di wilayah tersebut.Namun, mereka mengatakan kapal-kapalnya akan tetap berada di bawah komando Prancis dan tidak mengatakan apakah mereka akan mengerahkan lebih banyak pasukan angkatan laut.Kementerian Pertahanan Italia juga mengatakan akan mengirim fregat angkatan laut Virginio Fasan ke Laut Merah untuk melindungi kepentingan nasionalnya sebagai tanggapan atas permintaan khusus yang dibuat oleh pemilik kapal Italia.Dikatakan bahwa ini adalah bagian dari operasi yang ada, dan bukan bagian dari koalisi angkatan laut pimpinan AS di jalur air tersebut.Menteri Pertahanan Yaman mengatakan angkatan bersenjata negaranya akan mengintensifkan serangan mereka jika Zionis “Israel” tidak mengakhiri agresi militernya dan melakukan blokade habis-habisan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Selain itu, Kementerian Pertahanan Spanyol mengatakan pihaknya hanya akan berpartisipasi dalam misi yang dipimpin NATO atau operasi yang dikoordinasikan oleh UE.“Kami tidak akan berpartisipasi secara sepihak dalam operasi Laut Merah,” tegasnya.Pada hari Kamis (21/12), Pentagon mengatakan lebih dari 20 negara kini telah setuju untuk berpartisipasi dalam tugas maritim pimpinan AS di Laut Merah, yang dikenal sebagai Operasi Penjaga Kemakmuran.Kurangnya rincian dan kejelasan mengenai apa yang dilakukan negara-negara tersebut telah menambah kebingungan bagi perusahaan-perusahaan pelayaran, beberapa di antaranya telah mengalihkan rute kapal-kapal mereka menjauh dari wilayah tersebut, di tengah banyaknya serangan pesawat nirawak dan rudal di Laut Merah yang dilakukan oleh pasukan Yaman sebagai pembalasan. untuk perang Zionis Israel di Gaza.Kepala Pentagon Lloyd Austin mengumumkan pembentukan koalisi – termasuk Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, Spanyol dan Inggris – pada hari Selasa.Pada hari Kamis, Austin mengatakan Yunani dan Australia juga telah bergabung dalam kelompok tersebut, sehingga totalnya berjumlah 20 negara, namun menambahkan bahwa setidaknya delapan negara yang ikut serta menolak untuk disebutkan namanya secara publik.Rakyat Yaman telah menyatakan dukungan terbuka mereka terhadap perjuangan Palestina melawan pendudukan Zionis “Israel”.Semakin banyak perusahaan pelayaran yang memutuskan untuk menghindari Laut Merah meskipun AS telah membentuk koalisi angkatan laut yang konon bertujuan untuk melindungi pelayaran setelah serangan balasan Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel.[IT/r]