Operation Prosperity Guardian 'Menunjukkan Keretakan Besar' di tengah Eskalasi

US Defense Secretary Lloyd Austin

IslamTimes - Perpecahan yang muncul di antara anggota koalisi angkatan laut, yang dipimpin oleh AS, patut diperhatikan, dengan beberapa negara Eropa menolak mengerahkan kapal di bawah komando AS.

Operation Prosperity Guardian, koalisi pimpinan AS yang dibentuk untuk melindungi pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, telah “menunjukkan keretakan besar” dalam pembentukannya menurut laporan baru oleh The War Zone. Pada saat yang sama, peningkatan serangan drone yang menargetkan kapal-kapal komersial baru-baru ini tampaknya meluas hingga melampaui pantai Yaman, hingga mencapai perairan dekat India.Sebanyak 20 negara telah setuju untuk berpartisipasi dalam koalisi angkatan laut multinasional, menurut Pentagon. Namun, salah satu masalah terbesar yang dihadapi koalisi ini adalah bahwa dari 20 koalisi tersebut, hanya sebagian kecil yang akan menyediakan kapal atau aset besar lainnya untuk dikerahkan.Banyak negara telah setuju untuk mengirimkan personel dalam jumlah terbatas. Hal ini menimbulkan tantangan khusus, terutama karena Spanyol, Italia, dan Perancis telah menolak permintaan AS agar kapal mereka berada di bawah komando Angkatan Laut AS selama penempatan mereka dalam operasi tersebut.Menurut Reuters, Spanyol mengumumkan hanya akan menyetujui operasi yang dipimpin oleh NATO atau Uni Eropa. Fregat Italia Virginio Fasan akan tetap dikerahkan di wilayah tersebut, tetapi tidak akan melakukannya sebagai bagian dari Operasi Penjaga Kemakmuran. Sementara itu, Prancis masih berpartisipasi, namun tidak akan mengizinkan kapalnya berada di bawah komando AS.Hal ini dianggap sebagai masalah besar karena negara-negara tersebut, yang semuanya merupakan anggota Aliansi NATO, memiliki kapal berkemampuan tinggi yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang kuat yang dapat mereka kirimkan tetapi mereka mengambil keputusan untuk tidak mengirimkannya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak negara yang setuju untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut, proyek intensif sumber daya ini akan membutuhkan kapal perang yang dilengkapi dengan baik dan sistem pertahanan udara yang canggih.Mengumpulkan koalisi multinasional pasti penuh dengan tantangan. Perkembangan terkini di antara sekutu terdekat Amerika, seperti dilansir The War Zone, tidak diragukan lagi merupakan kemunduran. Hal ini sangat memprihatinkan karena cakupan konfrontasi maritim antara “Israel” dan Ansar Allah, serta faksi-faksi Poros Perlawanan lainnya, terus meluas.Dua tentara Belanda, satu fregat Italia untuk koalisi pimpinan ASSetelah Amerika Serikat mengumumkan “Operasi Penjaga Kemakmuran” sebagai tanggapan atas operasi yang dilakukan oleh rakyat Yaman untuk mendukung pendudukan Palestina dan rakyat Gaza, beberapa negara telah mengumumkan kontribusi mereka terhadap rencana AS, dan hal ini tampaknya tidak menjadi hal yang penting. murah hati seperti yang diharapkan Washington.Operasi AS diumumkan dengan kedok mengamankan rute perdagangan maritim, dan Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol akan menjadi salah satu negara yang bekerja sama dengan Pentagon di bawah koalisi.Lloyd Austin menyebut serangan-serangan di Yaman “sembrono”, dan mengajak puluhan negara untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi operasi tersebut dan menyebut tindakan-tindakan Yaman sebagai “masalah internasional yang serius” yang membutuhkan “tanggapan internasional yang tegas,” yang, seperti diungkapkan sebelumnya, akan menyatukan “berbagai pihak yang terlibat dalam serangan-serangan tersebut.” negara."Sementara itu, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, saat mengomentari negara-negara yang membentuk koalisi, "Saya akan membiarkan setiap negara yang menjadi anggota, baik mereka mau mengakuinya atau tidak, berbicara sendiri.""Ini adalah koalisi yang terdiri dari keinginan dan masing-masing negara harus memutuskan sendiri apakah mereka akan berpartisipasi dan dalam kondisi apa. Kami menghormati hal itu. Gagasan keseluruhan di sini adalah melindungi aset kedaulatan dan hak kedaulatan dan itulah yang kami lakukan," ujarnya. diklaim lebih lanjut.Menanggapi koalisi tersebut, pejabat senior Ansar Allah Yaman Mohammed Ali al-Houthi mengumumkan Yaman akan menargetkan kapal-kapal negara yang bergabung dengan koalisi angkatan laut anti-Yaman AS di Laut Merah.“Kapal-kapal negara yang secara aktif mengambil bagian dalam tindakan melawan kami akan kami serang di Laut Merah,” kata Mohammed Ali al-Houthi kepada stasiun televisi Al-Alam.[IT/r]