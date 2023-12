Penduduk AS Mendanai Pemukiman IOF dan Militan Ekstremis di Tepi Barat

Israeli occupation soldiers during the Israeli invasion in Gaza

IslamTimes - Penduduk AS telah diberi kesempatan untuk menyalurkan dana ke Zionis “Israel”, yang tidak ada satupun yang mulia sedikit pun, termasuk untuk pemukiman ilegal Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki, kelompok paramiliter, dan beberapa pasukan pendudukan Zionis Israel yang saat ini terlibat dalam invasi ke Jalur Gaza, The Guardian melaporkan pada hari Sabtu (23/12).

The Guardian mengatakan warga AS mendanai pemukiman ilegal Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki melalui crowdfunding.Meskipun beberapa dari kampanye ini mungkin dianggap ilegal berdasarkan undang-undang perpajakan AS, yang jarang diterapkan pada donor yang mendukung pendudukan Zionis Israel, IsraelGives, sebuah platform pendanaan, telah mengizinkan penduduk AS untuk menyumbangkan jutaan dolar sejak dimulainya agresi Zionis Israel. di Gaza untuk membantu pendudukan Zionis Israel.Mendanai pendudukan ilegal di Palestina bukan hanya merupakan hak istimewa bagi para donor kaya atau besar dari AS; hal ini memungkinkan donor yang lebih kecil di dalam dan di luar AS untuk mengklaim pengurangan pajak atas dana yang berkontribusi dalam menegakkan agresi Zionis Israel di Gaza dan membantu proyek pemukiman ilegal Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki.Penduduk Amerika Serikat mengirimkan uang kepada pendudukan Zionis Israel pada saat Zionis Israel sedang melakukan salah satu kejahatan paling keji. Setelah menewaskan lebih dari 20.200 warga sipil Palestina di Gaza, aliran donasi semakin besar melalui kampanye penggalangan dana seperti GoFundMe yang dilakukan perusahaan Zionis Israel yang diadakan di beberapa situs web.The Guardian melaporkan bahwa setidaknya 450 kampanye crowdfunding diselenggarakan oleh perusahaan tersebut, 204 di antaranya dimulai setelah dimulainya serangan Zionis Israel di Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober dan meminta peralatan taktis dan lainnya untuk membantu agresi di Gaza.Penerima manfaat dari sumbangan tersebut berkisar dari pemukiman ilegal Zionis Israel, pasukan pendudukan Zionis Israel, dan unit khusus IOF hingga kelompok paramiliter yang terikat pada pemukiman ilegal Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki.Setidaknya $5,3 juta telah dijanjikan kepada organisasi militer, paramiliter, atau pemukim sejak 7 Oktober, dengan sebagian besar donor diidentifikasi sebagai penduduk Amerika Serikat. Banyak dari kampanye yang menerima sumbangan ini adalah penggalangan dana khusus untuk pemukiman ilegal Zionis Israel, dan semua dari mereka meminta pendanaan untuk milisi yang terikat pada pemukiman tersebut.Salah satu pemukiman yang disumbangkan, "Ma'on", bertanggung jawab atas kematian seorang pria Palestina di Tepi Barat yang diduduki.Pada tanggal 13 Oktober, organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem membagikan rekaman yang menunjukkan seorang pemukim dari "Ma'on" menembak seorang pria Palestina dari jarak dekat dengan senapan serbu atau senapan jenis AR di depan mata tentara IOF.Namun, CEO perusahaan tersebut mengatakan melalui email kepada The Guardian bahwa IsraelGives adalah wadah netral untuk memberikan uang kepada apa pun yang berhubungan dengan tentara Zionis Israel dan terkait dengan pendudukan Zionis Israel.Sumbangan kepada komunitas seperti "Ma'on" adalah "ilegal menurut hukum internasional dan bisa jadi ilegal menurut hukum AS, masalahnya adalah penegakan hukum," kata Diala Shamas, staf pengacara senior di organisasi hak asasi manusia Center for Constitutional Hak (CCR).Menurut Shamas, Jaksa Agung bisa mengadili penduduk AS atas sumbangan yang mendanai tindakan ilegal atau terlarang, dan meskipun IRS bisa menegakkan aturannya sendiri, "Perjuangan Zionis Israel menikmati impunitas penuh."Meski menerima ratusan juta dolar dari pemerintah AS dan kemudian dari kantong penduduk AS, pasukan pendudukan Zionis Israel masih menuntut bantuan dalam bentuk sumbangan.Berbagai kampanye IsraelGives meminta dana untuk memperoleh peralatan taktis baik untuk unit reguler maupun cadangan IOF.Salah satu kampanye khususnya, yang berkontribusi pada unit komando elit IOF pasukan khusus Maglan Zionis Israel, telah mengumpulkan $25.443 untuk unit yang beroperasi di Jalur Gaza dan mungkin membantai warga sipil di sana – dan bahkan mungkin warga Zionis Israel.Kampanye lain mengumpulkan hampir $3.000 untuk penembak jitu dari batalion infanteri 906, dengan tuntutan yang mencakup tiga drone DJI Mavic 3.Ada juga kampanye yang menuntut “peralatan taktis khusus,” yang mencakup 22 rompi komando untuk Unit Multidimensi IOF.Namun, penggalangan dana lainnya juga meminta uang untuk membeli peralatan standar: pasukan cadangan di unit intelijen lapangan ke-636 IOF, sebuah unit yang terlibat langsung dalam agresi yang sedang berlangsung di Gaza, menuntut “akses terhadap peralatan taktis penting,” seperti senter untuk helm dan sepatu bot mereka.The Times of Israel memberi judul utama pada laporan yang diterbitkan minggu lalu: "Bantu Yahalom Melawan Hamas di Terowongan Mereka.""Zionis Israel beralih ke unit Yahalom.., pasukan komando elit. Dan Yahalom beralih ke ANDA," lanjutnya.Hampir 80 hari setelah perang yang sedang berlangsung di Gaza, tentara pendudukan Zionis Israel belum mencapai satu pun tujuan militer yang dinyatakannya, selain “pemberantasan Hamas” dan “penghancuran infrastrukturnya,” yang sebagian besar diwakili oleh jaringan terowongannya. meskipun terdapat kerugian yang signifikan yang dialami pasukannya di medan perang melawan Perlawanan.Selama berminggu-minggu, pejabat tinggi militer dan keamanan AS telah memperingatkan bahwa membangun terowongan Perlawanan bukanlah tugas yang mudah atau bahkan dapat dicapai. Sentimen ini juga dimiliki oleh tokoh-tokoh militer Israel yang terkemuka, yang banyak di antaranya memiliki pengalaman tempur bertahun-tahun, terutama ketika menyangkut Gaza yang terkepung. Kritik mereka terbukti benar, karena sejauh ini tentara pendudukan mengakui bahwa mereka tidak mampu secara efektif merusak infrastruktur terowongan.Mengingat sifat misinya yang melelahkan, entitas pendudukan mengerahkan sumber daya yang sangat besar, baik secara finansial maupun tenaga kerja, untuk mencoba menyampaikan kepada pihak internal dan pendukung negara global yang frustrasi bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan misi tersebut. mengakhiri "ancaman terowongan".Yang berjuang untuk mencapai tujuan ini adalah unit Yahalom Zionis Israel, bagian dari Korps Teknik Tempur IOF; pasukan elit yang terspesialisasi dan sangat terlatih dalam terlibat dalam peperangan bawah tanah - pertempuran di dalam terowongan.Yahalom telah mengambil peran penting dalam invasi ke Gaza, memimpin operasi khusus “untuk mencari lokasi, mengamankan dengan bahan peledak, dan menetralisir terowongan Hamas,” menurut surat kabar tersebut.Meskipun didirikan pada tahun 1995, unit ini direformasi setelah perang di Gaza pada tahun 2014, setelah Perlawanan melakukan lebih dari 9 operasi signifikan menggunakan terowongan, mengirim pejuang ke belakang garis musuh di wilayah Jalur Gaza untuk membunuh tentara Israel dan berpotensi menangkap mereka. Beberapa operasi berhasil, dan Zionis Israel mengakui total pembunuhan lebih dari 10 tentara.