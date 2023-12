Keterlibatan Suriah dalam Perang Gaza

Islam Times - Sejak dimulainya Operasi Badai Al-Aqsa dan serangan kejam Israel dari laut dan darat yang membunuh ribuan warga sipil Gaza terutama anak-anak dan perempuan, cabang-cabang Poros Perlawanan masing-masing terlibat dalam konfrontasi tersebut. Tidak seperti kebanyakan negara-negara Arab yang hanya mengutuk kejahatan Israel secara lisan.

Suriah, yang selalu menjadi salah satu garda depan melawan pendudukan Israel dan garda depan dukungan terhadap kekuatan perlawanan di Palestina dan Lebanon, dituduh oleh media Arab hanya diam dan menonton apa yang terjadi di wilayah pendudukan.Media-media ini bahkan mengklaim bahwa pemerintah Suriah menentang perang yang terjadi baru-baru ini dan perkembangan yang menyeretnya ke dalam konfrontasi.Klaim-klaim ini, yang diajukan terhadap Hizbullah pada minggu-minggu pertama perang, menyajikan narasi yang sepihak dan pandangan pendek tentang alasan mengapa front di perbatasan Suriah dengan wilayah-wilayah pendudukan tidak dibuka. Pandangan yang lebih tepat dan strategis terhadap narasi tersebut dapat mengungkap kepalsuan dan bias mereka.Tidak diragukan lagi bahwa perang Gaza diperhatikan oleh pemerintah Suriah dari berbagai aspek, dan sebenarnya ancaman dan peluang perang ini di sekitar keamanan Suriah tidak memungkinkan Damaskus untuk tetap acuh tak acuh, netral, dan tanpa strategi dalam hal ini. Apalagi perlawanan Palestina selalu menjadi mitra strategis bagi Suriah dalam menciptakan keseimbangan kekuatan dengan Israel. Dan dalam kelompok regional, keduanya merupakan bagian dari Poros Perlawanan dan kelompok ini memiliki peran penting dalam mengakhiri krisis, mengembalikan ketenangan, meningkatkan kemampuan militer dan posisi politik Suriah.Isu lain yang menjadikan perang penting bagi Suriah adalah kemungkinan terjadinya limpahan perang dan juga kehadiran militer Amerika di Suriah. Sebenarnya kedua hal tersebut menjadikan Suriah terlibat penuh dalam konflik dan berperan menentukan serta menjadi kekuatan pendukung utama perlawanan Palestina dalam perang tersebut.Dengan sedikit refleksi mengenai perkembangan perang selama 70 hari terakhir, dapat disimpulkan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki telah mengalami kondisi keamanan yang lebih tidak stabil dibandingkan sebelumnya karena adanya ketegangan perbatasan antara tentara Suriah dan pasukan Israel yang ditempatkan di sana.Dalam kasus terbaru, tentara Israel mengumumkan pada Senin malam bahwa mereka mencegat rudal yang diluncurkan dari Suriah dan mengaktifkan sistem alarm serangan di area terbuka Dataran Tinggi Golan. Pada tanggal 14 Desember, sumber berita Israel melaporkan bahwa 2 roket ditembakkan dari wilayah Suriah ke daerah tak berpenghuni di kota Keshet di Golan.Dengan terulangnya insiden serupa, muncul pertanyaan: pihak mana yang lebih khawatir mengenai ketidakstabilan Golan dan bahkan terjerumus ke dalam konfrontasi militer Suriah-Israel?Jawaban atas pertanyaan ini tidak terlalu sulit karena Israel telah menguasai Dataran Tinggi Golan yang strategis serta tanah subur dan kaya air serta membangun pemukiman selama bertahun-tahun, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional. Israel juga menggunakan wilayah Suriah yang diduduki ini sebagai garis pertahanan strategis melawan musuh lama mereka, Damaskus. Jadi, mengganggu keseimbangan politik dan keamanan Israel yang sudah goyah dan menghancurkan kubu Israel yang telah bertahan selama puluhan tahun, yang bahkan menyebabkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Golan, adalah tujuan taktis Suriah demi merebut kembali wilayah pendudukan tersebut. Selain itu, krisis yang meluas ke Golan akan mengalihkan sebagian kekuatan Israel dari Gaza karena kasus ini terjadi di wilayah utara di mana Hizbullah hadir.Sejak dimulainya operasi militer rezim Israel di Gaza, serangan kelompok perlawanan terhadap pangkalan militer Amerika di Suriah dan Irak semakin intensif, dan terkadang seiring dengan respon militer AS terhadap kekuatan perlawanan, perang di Gaza sebenarnya telah meningkatkan konfrontasi antara pasukan Poros Perlawanan dan pasukan Amerika. Kehadiran militer AS, yang merupakan ancaman besar terhadap integritas wilayah Suriah dan kembalinya stabilitas penuh di Suriah serta memberikan dukungan kepada gangguan Israel terhadap pembukaan penuh koridor Iran-Irak-Suriah-Lebanon, sepenuhnya terkait dengan kepentingan Israel.Namun, tekanan terhadap AS melalui serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Suriah merupakan bagian dari kampanye tekanan yang diikuti oleh kubu Perlawanan untuk menekan Washington agar mengendalikan perang Israel yang tidak bermoral di Gaza. Tentu saja, rezim tersebut tidak dapat melanjutkan perang di Gaza tanpa dukungan diplomatik, militer, dan finansial dari AS, dan rezim tersebut akan dikalahkan dalam waktu kurang dari dua tahun jika bukan karena dukungan Amerika. Jadi, kerja sama dan koordinasi yang pasti dari Damaskus dengan tindakan kelompok perlawanan dalam serangan terhadap pangkalan Amerika adalah bagian yang dilakukan Damaskus untuk mendukung Hamas.Meskipun pemerintah Suriah, seperti dikatakan, menyuarakan dukungan penuhnya terhadap Hamas dan menganggap perang yang terjadi saat ini terkait dengan kepentingan keamanannya, Damaskus dan mitra-mitranya di Poros Perlawanan menyadari adanya konspirasi yang berusaha menyeret Suriah ke dalam konflik perang baru.Akibat Operasi Badai Al-Aqsa, struktur sistem keamanan dan intelijen rezim Israel benar-benar runtuh, dan upaya Israel untuk membangun kembali persamaan keamanan-pertahanan berdasarkan pertahanan superioritas militer atas perlawanan Gaza melalui operasi darat yang ekstensif di Gaza sejauh ini belum menghasilkan apa-apa. Meskipun tidak memperoleh keuntungan, Tel Aviv kini berada di bawah tekanan eksternal yang besar untuk mengakhiri serangan tanpa pandang bulu terhadap Gaza. Itulah sebabnya banyak analis percaya bahwa Israel tidak sabar untuk mencoba melibatkan AS secara langsung dalam perang Gaza.Pemerintah Suriah terlibat dalam perang saudara yang menghancurkan dengan teroris internasional yang didukung oleh kubu Barat-Arab-Israel selama satu dekade, dan banyak infrastruktur ekonomi negara tersebut hancur dalam perang tersebut, dan sejumlah besar penduduk menjadi pengungsi internal dan eksternal. Hal ini menjadikan rekonstruksi dan fasilitasi pemulangan pengungsi sebagai prioritas utama di Damaskus. Mempertahankan sanksi anti-Suriah yang melumpuhkan oleh Barat dan berulang kali membom koridor darat dan bandara Suriah di tengah proses rekonsiliasi Damaskus-Arab menunjukkan bahwa AS dan Israel berusaha menghalangi kembalinya Suriah ke perdamaian dan stabilitas. Dan setelah kegagalan proyek perang terorisme selama 10 tahun, mereka berinvestasi dalam tekanan ekonomi untuk menabur perpecahan antara masyarakat dan pemerintah.Di sisi lain, ruang komando kubu Perlawanan dengan menentukan bentuk peran Suriah dalam pembagian tugas dalam perang Gaza telah menunjukkan bahwa mereka telah membaca rencana Israel dan telah memilih cara yang cerdas untuk menggunakan front Suriah demi keuntungan Gaza.Pemimpin redaksi Rai Al-Yaum, Abdel Bari Atwan baru-baru ini mengutip percakapan pribadinya dengan seorang pejabat senior Suriah, mengungkapkan bahwa Suriah siap untuk terlibat dalam perang apa pun dan menunggu senjata modern dan dukungan militer lainnya dari negara-negara sahabat.Yang terakhir, mungkin berguna untuk menyebutkan poin ini bahwa sebelum Operasi Badai Al-Aqsa, para penentang mengkritik Hamas dan sayap militernya, Brigade Al-Qassam karena tidak membicarakan tindakan-tindakan dalam menanggapi kekejaman Israel di Tepi Barat. Namun, setelah operasi tersebut, menjadi jelas bahwa kelompok perlawanan selama tiga tahun merencanakan serangan bersejarah yang mengubah semua hal, mempermalukan rezim Israel, dan merusak kredibilitas, keamanan, dan stabilitasnya.​[IT/AR]