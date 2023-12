Indonesia Pertimbangkan Visa Gratis untuk 20 Negara

Islam Times - Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan kebijakan bebas visa untuk 20 negara, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, India, Korea Selatan, Jerman, Inggris, dan Prancis, guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa rencana ini telah melalui beberapa tahap kajian, namun keputusan akhir masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Kita dalam proses untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi top of mind kunjungan. Ini kita lakukan secara konsisten untuk membidik wisatawan yang berkualitas,” kata Menteri Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno.Menteri Sandiaga menilai beberapa faktor tersebut telah berdampak positif untuk perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan bebas visa, menurutnya akan sangat menentukan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di 2024 nanti.Kebijakan visa gratis, yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Singapura, kini tengah dipertimbangkan oleh Indonesia untuk 20 negara, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, India, Korea Selatan, Jerman, Inggris, dan Prancis. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, kebijakan ini diharapkan dapat mengubah pariwisata Indonesia menuju green tourism atau pariwisata hijau, mengingat negara yang menjadi target utamanya adalah negara maju.