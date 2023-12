Yaman Memperingatkan AS: Militerisasi Laut Merah Membahayakan Navigasi Maritim

Yemen warns US

IslamTimes - Yaman telah memperingatkan bahwa Laut Merah akan menjadi “medan pertempuran yang berkobar” jika Amerika Serikat dan sekutunya tetap mempertahankan “perilaku agresif” mereka dan memicu ketegangan di jalur maritim strategis tersebut.

Juru bicara gerakan perlawanan Ansarullah Yaman, Mohammed Abdul-Salam, menyampaikan pernyataan tersebut di postingan X pada hari Minggu (24/12), beberapa hari setelah AS mengumumkan pembentukan satuan tugas maritim multi-nasional di Laut Merah dengan dalih melindungi kapal-kapal milik negara tersebut. Zionis “Israel” atau menuju wilayah pendudukan.Dia mengatakan bahwa AS dan mitranya “mengancam navigasi maritim internasional dengan memiliterisasi Laut Merah tanpa alasan yang sah.”“Laut Merah akan menjadi medan pertempuran jika AS dan sekutunya melanjutkan perilaku agresif mereka,” katanya, sambil mendesak negara-negara yang garis pantainya berada di jalur masuk air laut Samudera Hindia untuk “mengakui realitas bahaya yang mengancam keamanan nasional mereka. ”Abdul-Salam juga mengatakan bahwa kapal perang AS telah melepaskan tembakan “sembrono” ke pesawat pengintai milik Angkatan Laut Yaman di Laut Merah.Salah satu rudal AS meledak di dekat kapal Gabon yang sedang melakukan perjalanan dari Rusia, tambahnya.AS menuduh pasukan Yaman menyerang MV Saibaba, sebuah kapal tanker minyak mentah berbendera India milik Gabon, dengan sebuah drone.Sebagai pembalasan atas serangan genosida yang dilakukan entitas Zionis “Israel” di Gaza, Yaman baru-baru ini memperingatkan bahwa mereka menganggap kapal apa pun yang pemiliknya terkait dengan Zionis “Israel” atau mereka yang pergi ke dan dari pelabuhan di wilayah pendudukan merupakan target yang sah.[IT/r]