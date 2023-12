Iran Menolak Tuduhan AS Berperan dalam Serangan Tanker Samudera Hindia

Nasser Kanaani, Foreign Ministry Spokesperson

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran menampik tuduhan AS bahwa Iran terlibat dalam serangan pesawat nirawak baru-baru ini terhadap sebuah kapal tanker kimia di Samudera Hindia, dan mengatakan bahwa Iran memainkan peran penting dalam keamanan maritim.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (25/12), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani membantah cerita Pentagon bahwa sebuah pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran menabrak sebuah kapal tanker kimia di Samudera Hindia pada Sabtu (23/12) pagi.“Tuduhan yang dilontarkan AS tidak ada habisnya,” katanya, membalas pemerintah AS sebagai pelaku utama kejahatan perang terhadap Gaza dan pihak utama yang bertanggung jawab atas serangan Zionis ‘Israel’ terhadap warga Palestina.Kanaani lebih lanjut menyatakan: “AS pada dasarnya tidak dalam posisi untuk melontarkan tuduhan terhadap pihak lain. Kami menolak tuduhan tersebut.”Pejabat Iran tersebut menggarisbawahi bahwa “tuduhan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyalahkan pihak lain dan menutupi dukungan terang-terangan Washington terhadap entitas Zionis,” dan mencatat bahwa “Pemerintah AS telah menarik kebencian publik negara-negara di dunia dengan tindakan dan dukungannya. untuk rezim Zionis 'Israel'.”Dia menggambarkan Iran sebagai negara utama yang menjamin keamanan rute maritim internasional, dan mengatakan Republik Islam selalu bertindak secara bertanggung jawab dan memainkan peran penting dalam keamanan industri maritim dan perdagangan internasional.[IT/r]