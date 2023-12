Gereja Kelahiran Tidak Ada Perayaan Natal di tengah Perang Gaza

Church of the Nativety in city of Beit Lahm Wst bank

IslamTimes - Kota Beit Lahm di Palestina di Tepi Barat yang diduduki sedang mengalami musim Natal tanpa perayaan dan perayaan seperti biasanya karena diputuskan untuk tidak menerangi pohon Natal di halaman Gereja Kelahiran, melainkan menggantinya dengan patung menggambarkan skala kehancuran yang terjadi di Jalur Gaza.

Pertama, Gereja Kelahiran di Beit Lahm tidak akan mengadakan perayaan Natal di tengah perang pemusnahan Israel yang sedang berlangsung terhadap Gaza.Patung yang dibuat oleh seniman Palestina Tariq Salsa ini melambangkan Gua Kelahiran yang dikelilingi oleh rumah yang dibongkar. Dinamakan "Nativity under the Rubble", patung tersebut melambangkan kehancuran yang menimpa Gaza akibat agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung, disertai dengan patung-patung yang menggambarkan sebuah keluarga Palestina selama bencana tersebut.Lilin dinyalakan, dan doa diadakan di halaman Gereja Kelahiran, dalam acara yang dihadiri oleh tokoh agama, pejabat, diplomat terakreditasi Otoritas Palestina, dan warga negara.Hal ini terjadi ketika jumlah warga Palestina yang tewas dalam agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober telah melampaui 20.400 orang yang mati syahid.Pendeta Munther Isaac, pendeta dari Gereja Kelahiran Lutheran Injili di Beit Lahm, menyatakan solidaritas kota tersebut terhadap masyarakat Gaza yang menghadapi agresi Zionis Israel.Saat dunia merayakan #Natal, Zionis “Israel” memaksa masyarakat Gaza untuk memperingati hari Natal tersebut di tengah pemboman brutal yang menargetkan Jalur Gaza. pic.twitter.com/Ku7o1lcdSC— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 24 Desember 2023“Tidak akan ada perayaan di Beit Lahm tahun ini, di Tanah Kelahiran Palestina, karena wilayah tersebut mengalami cobaan yang sangat sulit. Tidak mungkin untuk merayakannya saat ada perang pemusnahan di Gaza,” Pendeta Isaac mengatakan kepada Al Mayadeen.Dia mengatakan bahwa “Beit Lahm berduka karena Gaza sedang berduka. Kami adalah satu bangsa, satu tanah,” menunjuk pada umat Kristen di Gaza yang merayakan Natal dalam keadaan yang paling sulit.Menyinggung patung “Nativity under the Rubble”, Pendeta Isaac menyatakan bahwa “gambar Bayi Yesus di tengah reruntuhan bukanlah gambaran yang asing, meskipun sulit, karena mencerminkan realitas masyarakat kami di Gaza dan realitas kami di Palestina. ."Dia menjelaskan bahwa "gagasan tentang gua ini mewujudkan makna Natal dalam konteks penderitaan dan pekerjaan yang kita alami."“Di Tanah Kelahiran, hari raya tiba ketika warga Palestina berada di bawah reruntuhan, mengungsi, dan rumah mereka dihancurkan.”Pendeta Isaac juga menegaskan kepada Al Mayadeen bahwa "patung itu adalah sebuah pesan. Sementara dunia merayakan kelahiran Bayi Yesus dengan cara yang paling indah, di Palestina, kami ingin menghentikan perang pemusnahan di Gaza."Sementara itu, Walikota Beit Lahm Hanna Hanania, menekankan bahwa "untuk pertama kalinya, Beit Lahm tidak akan memiliki pohon Natal atau jalan-jalan yang diterangi cahaya, membatasi hari raya hanya pada upacara keagamaan," menjelaskan bahwa "ini adalah komitmen moral dan nasional, karena aliran darah menghilangkan segala kemungkinan kebahagiaan."Patut dicatat, warga Beit Lahm sudah terbiasa mengawali perayaan Natal dengan penyalaan pohon setinggi delapan meter di alun-alun gereja yang dihiasi lampu.[IT/r]