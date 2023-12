Pelayaran Iran: Di Daris Depan Melawan Sanksi AS

Mohammad Reza Modares Khiabani, the IRISL group currently has 150 active vessels

IslamTimes - Peluncuran jalur pelayaran pertama Iran di Laut Kaspia pada bulan Juli 1989 memperpendek jalur ekspor negara tersebut ke Eropa sekitar empat ribu kilometer. Aktivasi jalur ini mempunyai dampak signifikan pada transit barang, menandai pencapaian pelayaran penting setelah kemenangan Revolusi Islam.

Peran Grup Jalur Pelayaran Republik Islam Iran sebagai armada nasional negara tersebut selama delapan tahun perang dengan Irak pada tahun 1980-an begitu penting, esensial dan berpengaruh hingga mendapat predikat sebagai lini pertahanan kedua negara.Tahun-tahun penuh cobaan tersebut menyaksikan armada nasional, yang umumnya dikenal dengan nama bisnisnya sebagai IRISL Group, terus mengirimkan kapal dan melaksanakan tugas-tugas yang relevan sejalan dengan tujuan Revolusi Islam yang baru lahir dengan efisiensi yang diinginkan, menyediakan barang-barang penting dan strategis serta berpartisipasi dalam pembangunan pertahanan negara.Beberapa prestasi tersebut termasuk pengangkutan lebih dari 67 juta ton barang, menjaga pelabuhan strategis Imam Khomeini tetap beroperasi dan aktif di masa paling sulit di wilayah tersebut dan membantu pemerintah menghemat uang dalam kondisi perang melawan musuh yang menggunakan segala jenis kekuatan militer dan dukungan politik yang diberikan oleh arogansi dunia.Setelah perang, armada pelayaran Republik Islam yang berjumlah besar telah dan berada di urutan teratas daftar sanksi musuh, mengingat pentingnya dan posisi vital aset strategis Iran ini.Sektor ini memainkan peran strategis pada saat sanksi paling luas yang pernah dijatuhkan terhadap negara yang menargetkan Iran, membentuk garis pertahanan pertama yang menggagalkan upaya AS untuk menurunkan ekspor minyak Iran dan tidak pernah mengizinkan sektor produksinya menghadapi kekurangan.Berkat armada nasional, barang-barang pokok yang merupakan kebutuhan penghidupan pertama masyarakat, telah tiba di pelabuhan Iran tepat waktu di bawah rezim sanksi yang paling kejam.Baik selama masa sanksi maupun selama negosiasi sebelumnya dan saat ini untuk menghapuskannya, armada tersebut siap membantu para perunding Iran sebagai alat strategis dan perlawanan terhadap tekanan musuh dan membantu meningkatkan daya tawar mereka.Saat ini, hingga 100% logistik mulai dari penyediaan tenaga kerja hingga pelaksanaan perbaikan berkala dan perjalanan, asuransi, pelatihan, dan pengisian bahan bakar kapal disediakan di dalam negeri. Lebih dari 83% kebutuhan armada dipenuhi secara internal, hal ini merupakan hal yang unik dalam industri pelayaran dunia. Sebagian dari 17 persen sisanya terkait dengan kapal-kapal yang tidak melintasi pelabuhan dalam negeri.Sifat industri pelayaran bersifat internasional. Oleh karena itu, sebagian besar kebutuhan perusahaan pelayaran dipenuhi secara internasional. Namun Grup IRISL sesuai peran dan tugas nasionalnya menyediakan kebutuhan armada di dalam negeri semaksimal mungkin.Melalui strategi ini, kelompok ini telah menghemat biaya transit negara sebesar $330 juta dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, lebih dari 98% personel perusahaan adalah orang Iran.Jalur Pelayaran Republik Islam Iran berada di peringkat ke-14 dalam daftar 100 jalur pelayaran teratas dunia versi Alphaliner yang diterbitkan pada Januari 2022, menyumbang 0,6% dari daya angkut peti kemas sebesar 15.004 TEU di dunia.Menurut Ketua IRISL Mohammad Reza Modares Khiabani, kelompok tersebut saat ini memiliki 150 kapal aktif, yang terdiri dari 32 kapal curah, 30 kapal kontainer, 22 kapal pengangkut barang umum, 18 kapal jasa dan penumpang, serta dua kapal roll-on/roll-off. , dan tiga tongkang.Pada tahun 2021, sebuah perusahaan berbasis pengetahuan berhasil melokalisasi desain kapal yang sebelumnya Iran bergantung pada Korea Selatan dan Jerman.Sebelumnya, peneliti Iran telah mencapai swasembada pembuatan kapal, dan lebih dari 800 bagian kapal serta produksi kapal raksasa juga telah dilokalisasi. Setelah pembuatan suku cadang, pembangunan dan desain kapal merupakan pencapaian besar.Pada tahun 2021, perusahaan dan produsen Iran yang berbasis pengetahuan telah menyediakan suku cadang untuk hampir 200 kapal kecil dan besar, kapal keruk, kapal tunda, dan kapal pemadam kebakaran.Pada bulan September 2022, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan bahwa Iran telah mengirimkan supertanker "canggih" ketiga kepada perusahaan minyak dan gas alam milik negara PDVSA.Supertanker kedua – sebuah kapal tanker tipe Aframax dengan kapasitas membawa 750.000 barel minyak – dikirim saat kunjungan Maduro ke Teheran pada awal tahun yang sama. Analis industri minyak kemudian mengungkapkan bahwa dukungan Iran telah membantu menggandakan produksi minyak Venezuela sejak tahun 2021.Kapasitas armada pelayaran Iran bahkan lebih besar dibandingkan tiga negara industri anggota Group of Seven, yakni Prancis, Italia, dan Kanada. Negara-negara seperti Belanda, Arab Saudi, Brazil, Swedia, Vietnam, Oman, Malaysia, Qatar dan Nigeria juga memiliki armada pelayaran yang lebih kecil dibandingkan Iran.[IT/r]Memiliki armada angkatan laut yang besar dan beragam telah menjadi salah satu kekuatan Iran, yang memungkinkan Iran untuk menetralisir sebagian besar sanksi ekonomi AS.