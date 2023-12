WashPo: AS Mencari Bantuan Israel untuk Mempertahankan Otoritas Palestina

Psagot, Israeli illegal settlement

IslamTimes - Seorang penasihat Abbas menyampaikan kepada WashPo bahwa tidak semua orang di Ramallah puas dengan peran AS dalam menentukan masa depan Otoritas Palestina.

Sebuah laporan oleh Washington Post pada hari Senin (25/12) merinci bahwa AS telah berupaya meyakinkan Zionis "Israel" untuk menjaga perekonomian Otoritas Palestina agar dapat mengambil alih kendali Gaza setelah perang berakhir.Setelah operasi tanggal 7 Oktober, Zionis "Israel" memblokir $140 juta uang pajak Palestina karena apa yang digambarkannya sebagai "alasan keamanan". Konsekuensi dari hal ini adalah Otoritas Palestina yang mengalami kesulitan finansial tidak mampu memberikan gaji kepada pegawainya, termasuk tentara yang bertanggung jawab menjaga kompleks kediaman Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, kata laporan tersebut.Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat AS secara aktif mengunjungi kompleks tembok tersebut ketika Gedung Putih mengadvokasi pembentukan pemerintahan baru Palestina dan pelatihan pasukannya. Namun, menteri keuangan ekstremis Zionis "Israel" dengan tegas menyatakan bahwa "tidak ada satu syikal pun" yang akan dicairkan kepada Otoritas Palestina.Laporan menunjukkan bahwa warga Palestina menganggap pemerintahan Abbas semakin sejalan dengan kepentingan Zionis "Israel". Akibatnya, popularitas Hamas Perlawanan Palestina dilaporkan meningkat, sementara dukungan terhadap Abbas menurun. Beberapa pejabat di Ramallah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hanya sedikit yang tersisa untuk diperintah setelah agresi Zionis Israel di Gaza berakhir.Wakil Perdana Menteri Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa meskipun pemerintah Palestina menyetujui rencana Washington "hari demi hari", rencana tersebut tidak akan dilaksanakan karena niat Zionis "Israel" untuk melemahkan Otoritas Palestina. Pejabat Palestina lainnya, yang ditanyai oleh WashPo, menyatakan keprihatinannya tentang tidak adanya "cakrawala politik" yang jelas untuk pencapaian negara Palestina.Sabri Saidam, penasihat Abbas dan anggota komite pusat partai Fatah, menyampaikan kepada surat kabar tersebut bahwa tidak semua orang di Ramallah puas dengan peran AS dalam menentukan masa depan Otoritas Palestina."Mentalitas penjajahan selalu ada, di mana, 'Kami yang menentukan kepemimpinan Anda, kamilah yang pada dasarnya merancang strategi Anda untuk hari berikutnya, kami memberi tahu Anda cara hidup, kami memberi tahu Anda cara bernapas, dan kami memberi tahu Anda cara menjalankan negara Anda,'' katanya.Pada tanggal 23 Desember, Wall Street Journal melaporkan bahwa bisnis Zionis Israel menderita kerugian besar akibat keputusan rezim untuk menangguhkan izin kerja warga Palestina sejak dimulainya perang di Gaza.Rezim Zionis Israel mengklaim bahwa tindakan yang memberlakukan pembatasan terhadap pekerja Palestina untuk memasuki tanah Palestina yang diduduki Zionis Israel sejak tahun 1948 diperkenalkan sebagai cara untuk menjaga keamanan nasional sebagai akibat dari operasi 7 Oktober.Di bagian lain artikel ini, penulis Omar Abdel-Baqui mengatakan bahwa perang Zionis Israel di Gaza dan Tepi Barat mempunyai dampak ekonomi yang signifikan dan bahwa keputusan untuk membatasi lebih dari 100.000 pekerja Palestina memasuki wilayah yang dikuasai Zionis Israel telah mempengaruhi pasar tenaga kerja rezim tersebut.Selain itu, mobilisasi sekitar 400.000 tentara cadangan Israel dan relokasi sekitar 250.000 warga Zionis Israel karena alasan keamanan telah mengganggu rutinitas kerja rutin. Absennya pekerja semakin merugikan perekonomian Zionis Israel sekitar $3,6 miliar pada pertengahan November, berdampak pada beberapa sektor yang mengalami kerugian serius, termasuk industri teknologi.Perang tersebut diperkirakan akan menyebabkan penutupan sekitar 30.000 usaha kecil dan menengah Zionis Israel, kata laporan WSJ, seraya menambahkan bahwa perekonomian Tepi Barat telah mengalami penurunan produksi sebesar 37%, yang mengakibatkan kerugian bulanan sebesar $500 juta.Singkatnya, penangguhan izin kerja warga Palestina telah berkontribusi terhadap krisis ekonomi di Tepi Barat, yang menyebabkan hilangnya sekitar 208.000 pekerjaan.