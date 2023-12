Orang Tua dan Komunitas Muslim Berperan Kuatkan Literasi Keagamaan Bagi Gen Z di Inggris

Islam Times - Orang Tua dan komunitas muslim berperan sangat sentral dalam menguatkan literasi keagamaan bagi Gen-Z di Inggris sebagai penerus generasi muslim. Demikian dikatakan Dr. Mahmud bin Sayyed salah satu Dosen Muslim di University of Warwick Coventry - UK, saat interview dengan Tim Riset UIN Malang dan Universitas PTIQ Jakarta, pada Minggu (24/12/2023) waktu Coventry.

“Keluarga dan komunitas muslim berperan sentral dalam menjaga dan memastikan sustainability dakwah dan syiar Islam di Inggris bagi Gen-Z sebagai generasi penerus muslim penerus," lanjut Mahmud Bin Sayyed. Islam Times .org' target='_blank'>Islam Times - Islamofobia bukan satu-satunya tantangan bagi Gen-Z Muslim di UK. Tim Riset UIN Malang dan Universitas PTIQ Jakarta sedang mengumpulkan data untuk riset "Religious Literacy and the Narratives of Religiosity of Gen-Z Muslims in Indonesia and the United Kingdom" melalui wawancara dengan mahasiswa (Gen Z) Muslim dan orang tua di Coventry dan Birmingham. Orang tua seperti Zakareya Alanisi menganggap peran mereka sangat penting dan menjadi prioritas dalam pendidikan keislaman Gen-Z di Inggris."Kalau para orang tua Muslim disini sudah punya bekal pengetahuan dan pendidikan keislaman yang cukup, itu akan menjadi benteng sekaligus pondasi kokoh atas pendidikan keluarga dan masyarakat muslim di Inggris," ujar Zakariya.Hamzah Kapadia, seorang Gen-Z Muslim di Birmingham, menekankan peran kunci komunitas Muslim dalam pendidikan keislaman. Baginya, komunitas adalah wadah penting untuk mendalami ilmu agama, berbagi pandangan keagamaan, dan memperdalam hubungan interpersonal. Menurut Hamzah, komunitas Muslim tempatnya berpartisipasi menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman keagamaan, menciptakan lingkungan interaktif yang memperkaya pembelajaran keislaman.Devi Pramitha, anggota Tim Riset dan Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjelaskan bahwa wawancara bertujuan memahami nilai-nilai keagamaan bagi Generasi Z Muslim di Inggris dalam menghadapi dinamika modernitas, termasuk Islamofobia.