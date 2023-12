AS Serang PMU Irak Menyebabkan 1 Martir, 18 Terluka

US fighter jets attacked several headquarters of Iraqi Resistance forces

IslamTimes - Jet tempur AS menyerang beberapa markas pasukan Perlawanan Irak yang dikenal sebagai Hashd al-Shaabi [Unit Mobilisasi Populer] dan menewaskan satu anggota PMU dan melukai 18 tentara Irak.

Sumber keamanan mengkonfirmasi kepada Kantor Berita Shafaq bahwa pesawat tempur AS menargetkan markas besar Pasukan Mobilisasi Populer di daerah “Al-Jazaer” Hilla di pusat Babel.Sebuah pernyataan dari Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden “mengarahkan serangan terhadap tiga lokasi yang digunakan oleh Kataib Hizbullah dan kelompok afiliasinya yang secara khusus berfokus pada aktivitas drone (pesawat niraak).”Kelompok Perlawanan Irak telah melakukan operasi terhadap posisi AS di Irak dan negara tetangga Suriah sejak entitas Zionis “Israel” memulai agresinya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Kelompok-kelompok tersebut mengatakan operasi mereka dilakukan sebagai pembalasan atas dukungan AS terhadap kejahatan entitas Zionis “Israel” terhadap masyarakat di Gaza.[IT/r]