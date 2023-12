Jepang Akan Memberikan Sanksi kepada Tiga Pemimpin Hamas

Pro-Palestine demo in Washington DC US

IslamTimes - Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengumumkan niatnya untuk memberikan sanksi kepada tiga pemimpin Hamas yang dia klaim menggunakan dana untuk mendanai "kegiatan teroris".

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi, mengumumkan, pada hari Selasa (26/12), bahwa pemerintahannya akan membekukan aset dan menjatuhkan sanksi atas pembayaran dan transaksi modal pada tiga anggota senior Hamas yang diduga terlibat dalam operasi 7 Oktober, Badai Al-Aqsa.Hayashi berpendapat bahwa ketiga pemimpin tersebut, yang tidak disebutkan namanya, berada dalam posisi untuk menggunakan dana tersebut untuk membiayai dugaan “kegiatan teroris”.Hal ini terjadi setelah Jepang sebelumnya, pada bulan Oktober, menjatuhkan sanksi terhadap sembilan orang dan sebuah perusahaan yang mengklaim mereka memiliki hubungan dengan Hamas.Perlu dicatat bahwa sanksi tersebut datang sesuai dengan sanksi AS yang dikenakan terhadap anggota Hamas, serta sanksi terhadap gerakan pembebasan Palestina lainnya dan mereka yang mendukungnya.Sebelumnya, pada 13 Desember, Departemen Keuangan AS mengeluarkan pernyataan yang mencatat penerapan sanksi terhadap "pejabat penting Hamas". Rilisan tersebut memuat nama-nama: Ismail Musa Ahmad Barhum (Ismail Barhum) dari Gaza; Haroun Mansour Yaqoub Nasser Al-Din (Haroun Nasser Al-Din) yang berbasis di Turki; Ali Abed Al Rahman Baraka (Ali Baraka) terletak di Lebanon; Jihad Muhammad Shaker Yaghmour (Jihad Yaghmour), perwakilan Hamas di Turki; Maher Rebhi Obeid (Maher Obeid) berlokasi di Lebanon; Nizar Mohammed Awadallah (Nizar Awadallah) terkait dengan Gaza; Hassan Al-Wardian, pejabat senior Hamas di Beit Lahm (Tepi Barat); dan Mehmet Kaya, yang berbasis di Turki.Pada saat itu, AS mengklaim bahwa “Hamas terus bergantung pada jaringan pejabat dan afiliasinya, mengeksploitasi yurisdiksi yang tampaknya permisif untuk mengarahkan kampanye penggalangan dana demi keuntungan kelompok tersebut, dan menyalurkan hasil ilegal tersebut untuk mendukung kegiatan militernya di Gaza."Prancis, Jerman, Italia meminta sanksi UE terhadap Perlawanan PalestinaDalam surat bersama yang ditujukan kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menteri luar negeri dari Italia, Prancis, dan Jerman mendesak UE untuk membentuk rezim sanksi ad hoc yang menargetkan Hamas dan pendukungnya.Surat yang diperoleh Reuters pada 1 Desember itu menyoroti usulan sanksi yang diajukan ketiga menteri luar negeri tersebut.[IT/r]