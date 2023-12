Sumber: Perlawanan Irak Menargetkan Pangkalan AS al-Shadadi di al-Hasakah

US forces in Northen Syria

IslamTimes - Untuk mendukung rakyat Palestina dan Perlawanan mereka, Perlawanan Islam di Irak terus menargetkan pangkalan AS di Irak dan Suriah.

Sumber melaporkan kepada Al Mayadeen mendengar beberapa ledakan di dalam pangkalan AS di kota al-Shadadi, selatan al-Hasakah di Suriah, pada hari Selasa (26/12), kemungkinan besar disebabkan oleh "beberapa rudal yang diluncurkan oleh faksi Perlawanan Islam di Irak yang menargetkan basis tersebut."“Belum ada informasi mengenai besarnya kerugian akibat serangan tersebut,” tambah sumber tersebut.Belakangan, Perlawanan Islam di Irak mengeluarkan pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok tersebut mengatakan para pejuangnya menargetkan pangkalan al-Shadadi di Suriah dengan rentetan roket, dan bersumpah untuk terus menargetkan benteng musuh “sebagai respons terhadap pembantaian entitas Zionis terhadap rakyat kami di Gaza.”Perlawanan Islam di Irak, pada hari Senin (26/12), melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan pendudukan AS di Harir di Irak utara.Perlawanan mengatakan para pejuangnya meluncurkan beberapa drone ke arah pangkalan pendudukan AS yang terletak di dekat bandara Erbil di utara negara itu.Hal ini menyusul operasi serupa yang terjadi pada hari Minggu (25/12), di mana pangkalan AS di Bandara Kharab al-Jir dan pangkalan al-Malikiyah di pedesaan utara al-Hasakah, timur laut Suriah, menjadi sasaran beberapa roket. Namun belum ada informasi berapa besaran kerugiannya.Sebelumnya pada hari Jumat (22/12), Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa beberapa hari yang lalu, mereka mencapai sasaran penting di Laut Mediterania, membenarkan adanya serangan langsung. Sebelumnya, mereka menargetkan kota Umm al-Rashrash ("Eilat") di Palestina yang diduduki dengan menggunakan persenjataan yang sesuai untuk menargetkan sasaran tertentu, menekankan berlanjutnya penerapan serangan terhadap pendudukan Zionis Israel.Perlawanan Islam Irak pada hari Rabu (20/12) membagikan rekaman operasi yang melibatkan penargetan pangkalan Ain al-Assad di Irak. Operasi tersebut dilakukan pada 11 Desember melalui serangan drone.Pekan lalu, seorang pejabat militer AS mengungkapkan kepada Al Mayadeen bahwa pada 13 Desember, pasukan AS dan pasukan koalisi telah mengalami setidaknya 97 serangan di Irak dan Suriah sejak 17 Oktober.Pejabat AS mengkonfirmasi bahwa serangan di kedua negara melibatkan penggunaan drone, roket, dan rudal balistik jarak pendek, dan mencatat bahwa serangan tersebut berjumlah 45 di Irak dan 52 di Suriah.Pada saat itu, koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pasukan pendudukan AS di pangkalan Ain al-Assad di Irak barat menjadi sasaran. Belakangan, Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak tersebut, dan membenarkan adanya serangan langsung.Untuk mendukung rakyat Palestina dan Perlawanan mereka dan sebagai tanggapan atas dukungan AS terhadap Zionis "Israel" di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, Perlawanan Islam di Irak terus menargetkan pangkalan dan sasaran AS di wilayah tersebut, demikian laporan Fox News pada tanggal 17 Desember jumlah serangan terhadap pasukan AS di Suriah dan Irak melebihi 100 dalam waktu sekitar dua bulan.[IT/r]